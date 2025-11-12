最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
雙11優惠2025｜雙11加碼！LG 限量額外 16% 折扣，實測吸塵機 + 空氣清新機套裝僅 HK$2,678
LG 雙11購物節再度加碼，今日首 50 位於官網下單的顧客，即可享額外 5% 折扣，並且能與雙11優惠碼同時使用，即是減價貨品都可享額外高達 16% 折扣！Yahoo Tech 實測今日早上顯示，超抵的 CordZero A9 Air 吸塵機加 PuriCare AeroHit 空氣清淨機套裝在折扣後僅需 HK$2,678，馬上測試一下自己的運氣，隨時買到超抵家電。
LG CordZero A9 Air 無線吸塵機 + PuriCare AeroHit 空氣清新機套裝
LG 雙11套裝優惠＋額外限量 16% 折扣： HK$2,678 ｜原價 HK
$ 6,080
CordZero A9 Air 無線吸塵機
CordZero A9 Air 無線吸塵機僅重 1.1kg，搭載 Dual Turbo Cyclone 技術，有效分隔灰塵與空氣，防止濾網內積聚灰塵，確保持久吸力。其即拆即吸的隙縫吸管設計，有效輕鬆清潔難以觸及的角落，並配備二合一吸頭，適應不同環境與用途。五重過濾系統能夠有效鎖住灰塵，避免其重新釋放到空氣中，並且可水洗的易拆式濾網方便清潔，減少維護的煩惱。此外，A9 Air 配備可替換電池，並設有 LED 提示燈，能隨時監控電量，並且輕鬆一按即可迅速更換電池。
PuriCare AeroHit 空氣清新機
PuriCare AeroHit 空氣清新機與 LG 360˚ Hit 型號相比，設計上減少了 42% 的佔用空間，方便在狹小空間內放置，並為環境增添優雅與精緻感。空氣清新機提供全方位的 360 度潔淨空氣，無論放置於何處，都能有效淨化周圍空氣。其多重過濾系統包括 HEPA 濾網，能有效過濾 99.9% 的細菌和 99.999% 的粉塵及懸浮物，並去除異味和氯化鈉顆粒，確保空氣潔淨。
在睡眠模式下，噪音低至 25 分貝，提供安靜的睡眠環境。配搭流線型的 LED 顯示屏，提供簡潔易讀的介面，輕鬆掌握空氣質量。透過 LG ThinQ 應用程式，更可以隨時隨地監控空氣清新機的運作情況，將智能家居體驗提升。
PuriCare AeroHit 空氣清新機售價 HK$2590
LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇 (大地啡)
LG 新型三合一空氣淨化風扇擁有三合一功能，暖風、涼風和潔淨。結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。
暖風方面，風扇提供暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內快速提高 5˚，並讓室溫變化維持在 1.5°C 內。同時可以調整 1 到 10 級的暖風風力，第一級使高溫熱風更集中，適合個人使用；而 10 級暖風溫度則相對低，讓暖風蔓延至整個區域，適合與家人一起共享。空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。
LG 11月12日快閃價 ：HK$3,242 | 原價 HK
$5,990
