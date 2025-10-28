江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！此外，還有 Sharp 二合一無線吸塵機等熱門產品直接逾半價入手，清潔神器瞬間變成平民價。無論是為自己添置新家電，還是提前準備聖誕禮物，這次雙十一絕對是最佳時機。另外，全單滿額優惠滿 HK$1,000 即減 HK$50；滿 HK$2,500 即減 HK$100；買滿 HK$4,000 再減 HK$150， 盡情享受一年一度雙 11 購物優惠。
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 聲波震動牙刷
DiamondClean 9500 的感應器可以幫助你完善刷牙技巧，專用 app 可以為你提供即時刷牙指導，同時追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓你可即時看到刷淨及遺漏的部份。配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，在 5 個模式和 3 段牙刷力度中自動配對適當的最佳設定。
四款智能刷頭助你針對口腔不同部位進行清潔，包括智能刷頭、智臻潔淨刷頭、智臻護齦刷頭、智臻亮白刷頭以及舌苔清潔刷頭。它亦會隨附一個 USB 旅行充電盒，外出旅遊亦能輕鬆攜帶。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111｜原價 US
$2,588
Sharp 二合一直立式無線吸塵機
Sharp 二合一直立式無線吸塵機具備乾濕兩用功能，採用了可水洗的 HEPA 13 過濾系統和氣旋錐設計，有效過濾細微灰塵，確保空氣清新。擁有 3 段吸力調控，附帶的毛刷配件包括床褥吸扒和強效絨毛吸扒，能輕鬆應對各種表面，讓清潔變得更加高效。此外，這款吸塵機還配備窄縫吸嘴、2合1吸嘴、三角吸扒、水箱和抹布，方便在不同環境中使用。而迷你吸嘴和地毯旋轉刷頭的設計，讓清理工作無死角。吸塵機重量輕至 3kg，最長可達 48 分鐘續航力，使操作更加靈活有彈性。配備了 LED 吸扒前置燈，無論在光線不足的環境中，都能輕鬆清潔家居暗角位置。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,511｜原價 US
$3,380
Hyundai - 纖薄型雙頭料理板
Hyundai 纖薄型雙頭料理板是一款多功能的烹飪利器，採用不粘材質，油煙極低。料理板可直接放上平底鍋具，輕鬆實現打邊爐、爆炒、熱奶及熱菜保溫等功能。
其獨立控溫設計具備分區加熱功能，能適應不同烹飪方式的食物，雙加熱管加熱迅速，確保受熱均勻。智能觸控數碼顯示界面簡單易用，從 50°C 至 300°C 範圍內持續供電。特別設計的滴油孔可有效收集多餘油分，流入下方的集油盤中，就是室內燒烤還是鐵板燒，都無懼環境所限。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$311｜原價 US
$998
更多相關優惠：
👉Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉Casetify 解鎖秋冬時尚密碼！沉靜色系重塑 iPhone 17 配件美學
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤
雙 11 不用等！Logitech 雙 11 優惠即日開跑，由 10 月 28 日至 11 月 11 日期間，逢星期二晚上 8 時正，Logitech 官網將精選多款人氣產品以低至 5 折的價格供大家搶購，記得設定好鬧鐘，一起加入這場雙 11 限時搶購戰！Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限28/10）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏多用途濕紙巾90片X2 包優惠裝 $29/件、TARGET PRO BY WATSONS 1%維A醇安瓶精華 $259/件、屈臣氏 強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包第2件半價！YAHOO著數 ・ 12 小時前
髮香推薦｜IU同款髮香是Diptyque「這款」！5款變身「行走費洛蒙」髮香，Miss Dior、Chanel N°5經典香水都有
香氛香水是很多人的第二件衣服，選一款讓自己聞起來舒服的香水之餘，其實髮香也是一款讓人增添「費洛蒙」的飾品。以下為你選來2025髮香推薦，當中有明星也用的款式，也有髮香新品，一起在這個聖誕前夕，散發滿滿的「費洛蒙」！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800
又到雙11大減價！不少品牌官網及網購平台都有推出雙11優惠，美國品牌UGG亦是其中之一！UGG官網推出兩大優惠，當中減價區低至半價；而指定產品買滿兩件即有8折，例如I-DLE同款的厚底雪地靴，Fans必入手！踏入秋冬，準備好保暖雪地靴絕對沒錯，而且減價區入面多款保暖小物有平，圍巾、毛絨絨漁夫帽、羊毛耳罩等都有，分分鐘找到抵價筍貨！提提大家熱門產品好快Sold out，大家快把握最後機會入手喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000以下入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660
半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
【壽司郎】三貫三文魚 $17（29/10-31/10）
壽司郎秋天味巡祭最新推出第二彈新品，3日限定三文魚三貫只需 $17，三文魚鮮味同軟嫩口感游入口中，清爽不膩嘅魚脂令人食唔停口！YAHOO著數 ・ 7 小時前
Elon Musk 新提議的薪酬計劃在股東大會上獲得通過機率極高
在即將舉行的股東大會上，Tesla 的股東對於 Elon Musk 提議的新薪酬計劃幾乎不會投票反對，這一觀點 […]TechRitual ・ 10 小時前
Samsung Galaxy S26 系列或將採用全新 Exynos 連接晶片
近期有關 Samsung 即將推出的 Galaxy S26 系列的傳聞層出不窮，最新消息顯示其發佈可能會延遲。 […]TechRitual ・ 9 小時前
《寶可夢傳說 Z-A》發售首週銷量破580萬，首款寶可夢即時對戰帶來全新體驗
The Pokémon Company在此宣布，2025年10月16日（四）全球同步發售的Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch 遊戲軟體《寶可夢傳說 Z-A》發售首週累積全球銷量已達到580萬。其中約半數玩家使用Nintendo Switch 2 遊玩。（※任天堂株式會社調查結果/包含下載版）Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
迪布尼腿肌嚴重撕裂
【Now Sports】拿玻里上周六意大利甲組聯賽大戰中，擊敗國際米蘭，只是替球隊射入12碼後，拉傷腿肌的迪布尼，其傷勢周一獲球會確認，是傷了右大腿二頭肌，而且傷勢頗嚴重。現年34歲的比利時中場迪布尼（Kevin De Bruyne），在比賽中操刀極刑中鵠後，同時拉傷後腿肌，拿玻里周一證實他右大腿二頭肌嚴重撕裂，據多間意大利媒體指出，比利時人可能要長唞3個月，即要到明年初才可復出，但拿玻里方面沒有透露他的復出日期，只說已進入治療期間。拿玻里周二意甲將要作客萊切，而這支聯賽榜首隊伍，被指希望盡快同曼聯傾買斷丹麥前鋒海倫的可能性，據悉紅魔鬼也願意洽談，盼在短時間內完成這宗交易，套取資金。now.com 體育 ・ 1 天前
特朗普證實與 Elon Musk 關係良好 交談頻繁
特朗普表示，自從在查理·柯克的追悼會上與 Elon Musk 會面後，他們之間有時會進行一些交流。他提到，這段 […]TechRitual ・ 7 小時前
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池TechRitual ・ 1 天前
美國國土安全局與白宮都使用《最後一戰》截圖AI圖宣傳，網友支持與吐槽引討論
宣傳更貼近年輕人是個好想法，不過是不是該作品同意或者民眾認為適合是另一回事，美國國土安全部、白宮在同一天使用了《最後一戰》的截圖或者 AI 圖片，引起玩家討論無論支持或者吐槽都有。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
軒竹生物-B(02575.HK)NG-350A獲授美國FDA快速通道資格認定
軒竹生物－Ｂ(02575.HK) 宣佈，集團從臨床階段腫瘤公司AkamisBioLtd.（Akamis）授權引進的產品NG-350A，獲得美國食品藥品監督管理局授予快速通道資格(Fast Track designation)，用於治療錯配修復功能完整(pMMR)的局部晚期直腸癌(LARC)。(CW)infocast ・ 8 小時前
【123 by ELLA】全場買3送1（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行全場買3送1，只需任選全場4件商品，即送價格最低的一件，全場商品隨意搭！YAHOO著數 ・ 8 小時前
Samsung Galaxy Z Fold8 顯示屏及電池資訊洩露
Samsung 的 Galaxy Z Fold8 預計要到明年才會發佈，但有關這款即將推出的摺疊手機的傳聞已經 […]TechRitual ・ 4 小時前
Tesla 瑞典工會罷工滿 2 年，IF Metall 主席呼籲 Elon Musk 給予機會
瑞典官方強調，瑞典的工會在合作框架下運作，這種模式對雇主和工人都帶來了好處。這種合作精神促進了各方之間的對話與 […]TechRitual ・ 7 小時前