雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！此外，還有 Sharp 二合一無線吸塵機等熱門產品直接逾半價入手，清潔神器瞬間變成平民價。無論是為自己添置新家電，還是提前準備聖誕禮物，這次雙十一絕對是最佳時機。另外，全單滿額優惠滿 HK$1,000 即減 HK$50；滿 HK$2,500 即減 HK$100；買滿 HK$4,000 再減 HK$150， 盡情享受一年一度雙 11 購物優惠。

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 聲波震動牙刷

DiamondClean 9500 的感應器可以幫助你完善刷牙技巧，專用 app 可以為你提供即時刷牙指導，同時追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓你可即時看到刷淨及遺漏的部份。配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，在 5 個模式和 3 段牙刷力度中自動配對適當的最佳設定。

四款智能刷頭助你針對口腔不同部位進行清潔，包括智能刷頭、智臻潔淨刷頭、智臻護齦刷頭、智臻亮白刷頭以及舌苔清潔刷頭。它亦會隨附一個 USB 旅行充電盒，外出旅遊亦能輕鬆攜帶。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111｜原價 US $2,588

Sharp 二合一直立式無線吸塵機

Sharp 二合一直立式無線吸塵機具備乾濕兩用功能，採用了可水洗的 HEPA 13 過濾系統和氣旋錐設計，有效過濾細微灰塵，確保空氣清新。擁有 3 段吸力調控，附帶的毛刷配件包括床褥吸扒和強效絨毛吸扒，能輕鬆應對各種表面，讓清潔變得更加高效。此外，這款吸塵機還配備窄縫吸嘴、2合1吸嘴、三角吸扒、水箱和抹布，方便在不同環境中使用。而迷你吸嘴和地毯旋轉刷頭的設計，讓清理工作無死角。吸塵機重量輕至 3kg，最長可達 48 分鐘續航力，使操作更加靈活有彈性。配備了 LED 吸扒前置燈，無論在光線不足的環境中，都能輕鬆清潔家居暗角位置。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,511｜原價 US $3,380

Hyundai - 纖薄型雙頭料理板

Hyundai 纖薄型雙頭料理板是一款多功能的烹飪利器，採用不粘材質，油煙極低。料理板可直接放上平底鍋具，輕鬆實現打邊爐、爆炒、熱奶及熱菜保溫等功能。

其獨立控溫設計具備分區加熱功能，能適應不同烹飪方式的食物，雙加熱管加熱迅速，確保受熱均勻。智能觸控數碼顯示界面簡單易用，從 50°C 至 300°C 範圍內持續供電。特別設計的滴油孔可有效收集多餘油分，流入下方的集油盤中，就是室內燒烤還是鐵板燒，都無懼環境所限。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$311｜原價 US $998

