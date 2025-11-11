容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
雙11優惠2025｜雙11 HK$1,111 必搶掃拖機械人，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮進入最後階段，各大網店已推出驚人優惠，最後衝刺猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Ecovacs Deebot Y1 PRO 掃拖機械人直接減到 65 折，原價 HK$1,699 的家居清潔助手，現在只要 HK$1,111 就能帶走！此外，還有 Sharp 二合一無線吸塵機等熱門產品直接逾半價入手，清潔神器瞬間變成平民價。無論是為自己添置新家電，還是提前準備聖誕禮物，這次雙十一絕對是最佳時機。另外，全單滿額優惠滿 HK$1,000 即減 HK$50；滿 HK$2,500 即減 HK$100；買滿 HK$4,000 再減 HK$150， 盡情享受一年一度雙 11 購物優惠。
Ecovacs - DEEBOT Y1 PRO 掃拖機械人
Deebot Y1 PRO 掃拖一體的智能清潔機器人擁有 6500Pa 的強大吸力，為能夠全面清潔家居環境。配備5200mAh 的大電量和 420ml的 特大水箱，輕鬆去除各種頑固污漬，打造赤腳舒適的家庭環境。機器人內置先進的感應器技術，能在拖地模式中自動避開地氈，並在吸塵時增強吸力，有效清除地氈中的灰塵。其僅有 33cm 的機身寬度允許其輕鬆穿梭於狹窄空間及椅腳之間。透過防墜落感測器，機器人能夠靈活應對各種地面高低差，並搭載 TrueMapping 技術，即可快速掃描並在 App 中建立地圖，隨時掌握家中環境。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111｜原價 HK
$1,699
Gemini G20 20公升多功能蒸焗爐 GSO20
Gemini 多功能蒸焗爐配備了帶按鈕選擇的 LED 顯示屏，操作直觀。擁有 1.2 升的水箱容量，能夠支持持久的蒸汽烹調，溫度範圍從 30 度至 230 度可精確調控，滿足各種烹飪需求。時間選擇功能允許設定 1 至 120 分鐘，靈活應對不同食材的烹調時間。並設有雙層玻璃門，提升安全性與能效。搭載五種程序選擇，包括蒸氣烹調、熱風對流、蒸氣烘烤、以及發酵或解凍，為你創造多樣化的美食體驗。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,580｜原價 HK
$3,668
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 聲波震動牙刷
DiamondClean 9500 的感應器可以幫助你完善刷牙技巧，專用 app 可以為你提供即時刷牙指導，同時追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓你可即時看到刷淨及遺漏的部份。配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，在 5 個模式和 3 段牙刷力度中自動配對適當的最佳設定。
四款智能刷頭助你針對口腔不同部位進行清潔，包括智能刷頭、智臻潔淨刷頭、智臻護齦刷頭、智臻亮白刷頭以及舌苔清潔刷頭。它亦會隨附一個 USB 旅行充電盒，外出旅遊亦能輕鬆攜帶。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111 （已售完）｜原價 HK
$2,588
Sharp 二合一直立式無線吸塵機
Sharp 二合一直立式無線吸塵機具備乾濕兩用功能，採用了可水洗的 HEPA 13 過濾系統和氣旋錐設計，有效過濾細微灰塵，確保空氣清新。擁有 3 段吸力調控，附帶的毛刷配件包括床褥吸扒和強效絨毛吸扒，能輕鬆應對各種表面，讓清潔變得更加高效。此外，這款吸塵機還配備窄縫吸嘴、2合1吸嘴、三角吸扒、水箱和抹布，方便在不同環境中使用。而迷你吸嘴和地毯旋轉刷頭的設計，讓清理工作無死角。吸塵機重量輕至 3kg，最長可達 48 分鐘續航力，使操作更加靈活有彈性。配備了 LED 吸扒前置燈，無論在光線不足的環境中，都能輕鬆清潔家居暗角位置。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,511｜原價 HK
$3,380
Hyundai - 纖薄型雙頭料理板
Hyundai 纖薄型雙頭料理板是一款多功能的烹飪利器，採用不粘材質，油煙極低。料理板可直接放上平底鍋具，輕鬆實現打邊爐、爆炒、熱奶及熱菜保溫等功能。
其獨立控溫設計具備分區加熱功能，能適應不同烹飪方式的食物，雙加熱管加熱迅速，確保受熱均勻。智能觸控數碼顯示界面簡單易用，從 50°C 至 300°C 範圍內持續供電。特別設計的滴油孔可有效收集多餘油分，流入下方的集油盤中，就是室內燒烤還是鐵板燒，都無懼環境所限。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$311（已售完）｜原價 HK
$998
更多相關優惠：
👉Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉Casetify 解鎖秋冬時尚密碼！沉靜色系重塑 iPhone 17 配件美學
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 8 小時前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
雙11優惠2025｜Casetify 手機殼優惠碼低至 65 折！年度最抵入手攻略
雙11進行得如火如荼，各大品牌紛紛推出令人心動的優惠，而Casetify再次成為眾多消費者的焦點。今年，Casetify 不僅推出了手機殼高達 65 折的驚喜折扣，更有手機掛繩及錶帶半優惠，雙11優惠活動期間，買 1 件可享 85 折；買 2 件享 75 折；買 3 件享 7 折；買 4 件或以上直接打 65 折，最適合與朋友或另一半夾單一齊買。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）
雙11就快到！許多網站都有推出超抵雙11優惠，參考上年雙11回顧數據中，最多Yahoo讀者喜愛的是三個飲食及旅遊平台，包括KKday、Klook和Trip.com，KKday、Klook有超抵自助餐、放題優惠，有機會搶到買1送1甚至更大折扣優惠；而Trip.com上除了旅遊產品，更有香港本地手信以及飲食優惠券。此外，更有入手禮盒、零食低至8折的Pinkoi，這些網上平台優惠比起現場購買更便宜。提提大家，即日起至雙11期間，Yahoo購物專員每日第一時間在此Update最新推出的雙11優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！Yahoo Food ・ 11 小時前
雙11優惠2025｜VANS波鞋突發低至45折！長青Old Skool不用$260／人氣Slip-On $252起
雙11優惠2025開鑼，各大品牌及網購平台都開始推出大減價，大家準備好彈藥瘋狂掃平貨未？今次Yahoo購物專員就見到ZALORA推出了VANS波鞋限時低至45折優惠，不少款式折後二、三百元左右就買到，當中最受歡迎的兩大系列，Old Skool及Classic Slip-On都有列入減價清單中，要買到心頭好絕無難度！VANS波鞋出名百搭又易襯，鞋櫃必定長備一對用來襯衫。如果你的鞋櫃仍未擁有的話，快趁今次ZALORA的VANS波鞋優惠入手喇！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜澳門上葡京酒店套票$1,111！用優惠碼再減$100、人均$505.5起包雙人早餐｜澳門平酒店
無論睇演唱會、賭兩手或是掃街歎小食，港人不時都會過大海，今日一於趁雙11這個大日子，入手榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮的澳門上葡京酒店，KKday於今日中午12點推出住宿套票$1,111優惠，入住豪華房，用優惠碼再減$100，折後人均只需$505.5起；如果不夠手快，則有Trip.com的信用卡優惠碼，買滿$1,000即減$500，即睇開搶時間！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
油塘新盤｜信和柏景峰首批150伙折實均價14588元 創九龍市區新盤9年新低
信和（083）、資本策略（0497）及港鐵（066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰今日（11日）公布首張價單，涉及150伙，折實平均呎價14,588元，比較2年前長實親海駅低近3%，亦創九龍市區新盤9年新低。BossMind ・ 4 小時前
最後一天！lululemon男裝低至3折 運動長褲低至$320、防潑水外套也有平｜雙11優惠2025
雙11優惠最後一天，lululemon更多抵買服裝陸續推出！之前為大家介紹了瑜伽服以及休閒服裝的優惠，Yahoo購物專員發現其實不少男裝也很值得入手。lululemon簡潔配色與簡約設計的理念，除了運用在瑜伽服上大獲成功之外，用在男裝上也毫不違和，很多男生對於男裝的要求就是實穿且看起來不會花俏，最好就還附有功能性設計，這次就來為大家介紹各種值得入手的男裝吧！而且lululemon官網即使買一件衣服都免運費，各位男士不用花盡心機夾單，看中哪一件就入手哪一件，輕鬆方便！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜自助餐突發$111/位！富麗敦海洋公園酒店自助餐 歎巨型魚生丼飯、炭香爐端燒、沖繩咖喱豬肋條
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！最近更帶來兩大高性價比美味選擇：「日本秋季慶典：品味秋日盛宴」自助晚餐是一場舌尖上的東瀛之旅，巨型魚生丼飯、三文魚子拖羅蓉手卷及魚子醬松葉蟹肉手卷等非常鮮美。11月11日晚上8點於Klook推出快閃$111/位優惠，大家可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 3 小時前
胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮
胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚食寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 14 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
摩佬高昂住宿費 由費倫巴治埋單
【Now Sports】土耳其報章《Yenicag Gazetesi》爆料，8月尾被費倫巴治炒魷的摩連奴，給球會留下一筆高達65.6萬鎊的酒店費用。《Yenicag Gazetesi》的記者表示，摩連奴（Jose Mourinho）在執教費倫巴治的16個月內，有15個月都住在離伊斯坦堡市中心偏遠的四季酒店，「埋單」費用高達3650萬土耳其里拉，相當於65.6萬鎊，而這筆費用要由球會支付。四季酒店由一座19世紀奧斯曼帝國的宮殿改建而成，很多設置都用上大理石，而且有非常寬敞的露台，其中深得摩連奴歡心的，是酒店有座水療中心，他經常會使用。65.6萬鎊的消費，也不只是租房錢而已，據工作人員透露，還包括摩佬的點餐，他最愛該酒店的雞湯和瑪格麗特pizza，也會叫梳打水和雪糕。除了酒店費用要費倫巴治承擔，摩連奴還因被炒而獲得球會770萬鎊的賠償金額。這位名帥在離職後不到1個月，便接受了賓菲加的邀請，事隔20多年後再返回葡萄牙執教，但目前球隊在葡超只排第3，落後榜首的波圖6分，而歐聯更在聯賽階段全敗，只靠得失球差勝過阿積士而不用墊底。now.com 體育 ・ 8 小時前
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
大癲！Qantas直飛墨爾本MEL連稅來回機票只要$2,999！Yahoo購物專員今年為止睇過最勁減的優惠啊～幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月13日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,797起，對比優惠價$2,999相等於38折優惠，非常抵買！假如你正在計劃一個長假期，澳洲墨爾本就是你的答案。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 19 小時前