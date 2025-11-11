雙11優惠2025｜雙11 HK$1,111 必搶掃拖機械人，逾半價入手吸塵機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11 HK$1,111 必搶掃拖機械人，逾半價入手吸塵機

雙十一購物狂潮進入最後階段，各大網店已推出驚人優惠，最後衝刺猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Ecovacs Deebot Y1 PRO 掃拖機械人直接減到 65 折，原價 HK$1,699 的家居清潔助手，現在只要 HK$1,111 就能帶走！此外，還有 Sharp 二合一無線吸塵機等熱門產品直接逾半價入手，清潔神器瞬間變成平民價。無論是為自己添置新家電，還是提前準備聖誕禮物，這次雙十一絕對是最佳時機。另外，全單滿額優惠滿 HK$1,000 即減 HK$50；滿 HK$2,500 即減 HK$100；買滿 HK$4,000 再減 HK$150， 盡情享受一年一度雙 11 購物優惠。

Ecovacs - DEEBOT Y1 PRO 掃拖機械人

Deebot Y1 PRO 掃拖一體的智能清潔機器人擁有 6500Pa 的強大吸力，為能夠全面清潔家居環境。配備5200mAh 的大電量和 420ml的 特大水箱，輕鬆去除各種頑固污漬，打造赤腳舒適的家庭環境。機器人內置先進的感應器技術，能在拖地模式中自動避開地氈，並在吸塵時增強吸力，有效清除地氈中的灰塵。其僅有 33cm 的機身寬度允許其輕鬆穿梭於狹窄空間及椅腳之間。透過防墜落感測器，機器人能夠靈活應對各種地面高低差，並搭載 TrueMapping 技術，即可快速掃描並在 App 中建立地圖，隨時掌握家中環境。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111｜原價 HK $1,699

Gemini G20 20公升多功能蒸焗爐 GSO20

Gemini 多功能蒸焗爐配備了帶按鈕選擇的 LED 顯示屏，操作直觀。擁有 1.2 升的水箱容量，能夠支持持久的蒸汽烹調，溫度範圍從 30 度至 230 度可精確調控，滿足各種烹飪需求。時間選擇功能允許設定 1 至 120 分鐘，靈活應對不同食材的烹調時間。並設有雙層玻璃門，提升安全性與能效。搭載五種程序選擇，包括蒸氣烹調、熱風對流、蒸氣烘烤、以及發酵或解凍，為你創造多樣化的美食體驗。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,580｜原價 HK $3,668

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 聲波震動牙刷

DiamondClean 9500 的感應器可以幫助你完善刷牙技巧，專用 app 可以為你提供即時刷牙指導，同時追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓你可即時看到刷淨及遺漏的部份。配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，在 5 個模式和 3 段牙刷力度中自動配對適當的最佳設定。

四款智能刷頭助你針對口腔不同部位進行清潔，包括智能刷頭、智臻潔淨刷頭、智臻護齦刷頭、智臻亮白刷頭以及舌苔清潔刷頭。它亦會隨附一個 USB 旅行充電盒，外出旅遊亦能輕鬆攜帶。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111 （已售完）｜原價 HK $2,588

Sharp 二合一直立式無線吸塵機

Sharp 二合一直立式無線吸塵機具備乾濕兩用功能，採用了可水洗的 HEPA 13 過濾系統和氣旋錐設計，有效過濾細微灰塵，確保空氣清新。擁有 3 段吸力調控，附帶的毛刷配件包括床褥吸扒和強效絨毛吸扒，能輕鬆應對各種表面，讓清潔變得更加高效。此外，這款吸塵機還配備窄縫吸嘴、2合1吸嘴、三角吸扒、水箱和抹布，方便在不同環境中使用。而迷你吸嘴和地毯旋轉刷頭的設計，讓清理工作無死角。吸塵機重量輕至 3kg，最長可達 48 分鐘續航力，使操作更加靈活有彈性。配備了 LED 吸扒前置燈，無論在光線不足的環境中，都能輕鬆清潔家居暗角位置。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,511｜原價 HK $3,380

Hyundai - 纖薄型雙頭料理板

Hyundai 纖薄型雙頭料理板是一款多功能的烹飪利器，採用不粘材質，油煙極低。料理板可直接放上平底鍋具，輕鬆實現打邊爐、爆炒、熱奶及熱菜保溫等功能。

其獨立控溫設計具備分區加熱功能，能適應不同烹飪方式的食物，雙加熱管加熱迅速，確保受熱均勻。智能觸控數碼顯示界面簡單易用，從 50°C 至 300°C 範圍內持續供電。特別設計的滴油孔可有效收集多餘油分，流入下方的集油盤中，就是室內燒烤還是鐵板燒，都無懼環境所限。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$311（已售完）｜原價 HK $998

