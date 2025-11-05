雙11優惠2025｜Arlo 網絡相機雙11 低至七折優惠？Amazon 再平幾百！

來到 11 月，一眾網店即使沒有明言蹭上雙十一的關鍵字，但也會在這段時間交出年度折扣優惠！Arlo 香港網店就帶來限時低至 7 折，Essential 2 Indoor 有線相機只要 HK$310 就能入手，完全無線的 Arlo Pro 5 2K HDR 相機兩隻裝也只要 HK$1,252，讓你可以外遊時繼續護家防盜！

Yahoo Tech 為大家走多一步，到 Amazon 對比同型號 Arlo 相機的價錢，讓你可以買到更划算的優惠。

Arlo Essential 2 系列（2K 畫質）

Arlo Essential 2 (VMC3050) 2K HDR 無線單相機

雙11特價 HK$482｜原價 HK$788

Amazon 特價 US$49.73（-50% 約 HK$386.59）

Arlo Essential 2 (VMC3250) 2K HDR 無線雙鏡套裝

雙11特價 HK$902｜原價 HK$1,488

Amazon 特價 US$89.99（-53% 約 HK$699.56 HKD）

Arlo Essential 2 (VMC3060) 2K HDR 室內有線單相機

雙11特價 HK$310｜原價 HK$688

Amazon 特價 US$29.99（-33% 約 HK$233.14）

Arlo Ultra 2（4K UHD 畫質）優惠

Arlo Ultra 2 雙相機連 Smart Hub 套裝

雙11特價 HK$2,232｜原價 HK$4,228

Amazon 特價 US$353.48（-7% 約 HK$2,747.88）

Arlo Ultra 2 單相機

雙11特價 HK$1,042｜原價 HK$1,958

Amazon 售價 US$179.95（約 HK$1,398.9）

Amazon 額外折上折？

HSBC 信用卡用戶買滿 US$100 輸入優惠碼【HSBC15】，即減 US$15。

