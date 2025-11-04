雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

全球時尚配件品牌 Casetify 重磅推出雙11限定優惠，即日起官網與全線 Studio 同步啟動年度最大折扣浪潮，實行買越多慳越多。是次優惠活動買 1 件可享 85 折；買 2 件享 75 折；買 3 件享 7 折；買 4 件或以上直接打 65 折，最適合與朋友或另一半夾單一齊買。此外，手機掛繩及錶帶減至半價；而 iPhone 16 或舊型號用戶配件再享額外 95 折，簡直是折上折激抵！Yahoo Tech 為你集合了雙 11 必搶亮點，還在心思思不知如何選擇的話，不妨看看再選擇。

立即查看 Casetify 雙 11 優惠

The Bounce Odyssey Band - Lavender

Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

Bounce Odyssey Band 極強一體式錶帶，全包覆性設計強韌結構兼具時尚外觀，耐用堅固防護，把手錶保護性大大提升，搭配堅固耐用 TPU 錶帶，提供全天候佩戴舒適感。

Casetify 半價：HK$275｜原價 HK$549

立即購買

個人化手機掛繩

Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

手機掛繩設有個性化設計，可以把專屬的名字變成你珍愛的掛飾，就算是用來當作聖誕禮物，實用之餘也具有心思。

Casetify 半價：HK$180｜原價 HK $359

立即購買

Nap 亮面手機殻 MagSafe 兼容

Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

手機殼的圖案展現了可愛的貓咪背影，每隻貓咪的造型各具特色，從橘色的虎斑貓到優雅的白貓，展現了它們獨特的個性，坐在窗台邊展現活力的一面，絕對能讓愛貓人士在日常生活中隨時感受到這份溫馨與可愛。

Casetify 4 件 65 折：HK$357｜原價 HK $549

立即購買

Custom Phone Case 強悍防摔手機殼 MagSafe 兼容

Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

Casetify 明星級強悍防摔手機殼以輕薄貼合機身加全方位防護力，守護你的愛機！內含上千款潮流印花與個人化設計，隨心打造專屬風格，讓你的手機成為街頭最亮眼的存在。全新升級iPhone 17 專屬開孔設計，完美對應相機控制按鈕，滑順變焦一氣呵成；側邊貼心掛孔設計，輕鬆搭配各式手機掛繩，為日常造型畫龍點睛，功能與美感一次到位！

Casetify 4 件 65 折：HK$357｜原價 HK $549

立即購買

