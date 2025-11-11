雙11優惠2025｜Casetify 手機殼優惠碼低至 65 折！年度最抵入手攻略

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Casetify 手機殼優惠碼低至 65 折！年度最抵入手攻略

雙11進行得如火如荼，各大品牌紛紛推出令人心動的優惠，而Casetify再次成為眾多消費者的焦點。今年，Casetify 不僅推出了手機殼高達 65 折的驚喜折扣，更有手機掛繩及錶帶半優惠，雙11優惠活動期間，買 1 件可享 85 折；買 2 件享 75 折；買 3 件享 7 折；買 4 件或以上直接打 65 折，最適合與朋友或另一半夾單一齊買，買來聖誕抽獎也是十分實用不失禮。Yahoo Tech 搶先為你整理出 5 大必搶熱銷手機殼及電子配件，從軍規防摔到潮流設計一次到位。

You Can Do It Bounce 極強防摔手機殼 MagSafe 兼容

Bounce 極強防摔手機殼是為追求卓越防護與時尚風格的用戶精心設計，並榮獲 2023 美國紐約產品設計獎金獎。手機殼具備全新彈力保護角和 TesseLock設計，通過 6.5 米防摔測試，達到 7 倍軍事級防摔標準，確保手機在意外跌落中依然安然無恙。此外，其四角可輕鬆搭配手機吊飾、背帶與鑰匙扣，隨時展現個性。加高邊框和相機環設計進一步保護手機屏幕和鏡頭，而 MagSafe 兼容性則提升了使用便利性，是時尚與功能兼具的代表。

Casetify 4 件 65 折 HK$409 ｜原價 HK $629

Unbothered. Moisturized. Well-Hydrated 鏡面支架手機殼 MagSafe 兼容

鏡面支架手機殼具備 1 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，並通過 1.5 米的防摔測試，確保手機在日常使用中得到可靠保護。相機鏡頭外框為靈修式支架，可自由調整 0 度到 150 度，隨心所欲地調整觀看角度。此外，還配備融合式相機控制按鈕，支援無線充電及 MagSafe 功能，提升使用便利性。側邊開孔設計讓您輕鬆掛上手機掛繩、串珠鑰匙扣或背帶，展現獨特個性。而鏡面材質更是女生所愛，能在日常生活中隨時保持妝容整潔。

Casetify 4 件 65 折 HK$435 ｜原價 HK$669

Cheers cat 簡約手機殼 MagSafe 兼容

貓貓這麼可愛，怎能不把它帶回家，手機殼把貓咪化作成人一樣，舉杯暢飲慶祝一番，可愛度滿分。而纖薄及時尚手機殼，專為追求日常防護的用戶設計，具備 2 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，並通過 1.2 米的防摔測試，確保輕巧的同時且能提供全面保護。其防刮及防撞設計有效防止日常磨損，配合防滑飾面，帶來符合人體工學的舒適觸感。此外，手機殼亦支援無線充電及 MagSafe 功能，完美融合時尚與實用性。

Casetify 4 件 65 折 HK$279 ｜原價 HK $429

Marine Phone Charm - Ocean Tide

全新海洋手機掛繩將來無限的清新與活力，透過剔透的水花串珠及幻彩貝殼吊飾，傳遞著神秘的療癒力量，仿佛與蔚藍大海再次相遇。這款手機掛繩可以輕鬆掛在手腕上，提供安心穩固的支撐，全系列手機掛繩均採用耐用的防水織繩，經過人手編成，是日常實用配件。

Casetify 半價優惠 HK$160 ｜原價 HK $319

Pearly Heart Impact 強悍錶帶

Impact 強悍錶帶以特級柔軟及彈性物料製造，提供極致舒適的佩戴體驗。纖薄的錶帶不僅具備防水防汗塗層，還擁有通風內襯，確保在任何情況下都能保持乾爽舒適。收入式鈕扣設計使穿戴及調整變得簡便，搭配耐用的 Casetify 錶扣，為日常穿搭增添亮點。

Casetify 半價優惠 HK$200｜原價 HK $399

