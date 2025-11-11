鳳凰｜一號風球今日日間維持
雙11優惠2025｜Casetify 手機殼優惠碼低至 65 折！年度最抵入手攻略
雙11進行得如火如荼，各大品牌紛紛推出令人心動的優惠，而Casetify再次成為眾多消費者的焦點。今年，Casetify 不僅推出了手機殼高達 65 折的驚喜折扣，更有手機掛繩及錶帶半優惠，雙11優惠活動期間，買 1 件可享 85 折；買 2 件享 75 折；買 3 件享 7 折；買 4 件或以上直接打 65 折，最適合與朋友或另一半夾單一齊買，買來聖誕抽獎也是十分實用不失禮。Yahoo Tech 搶先為你整理出 5 大必搶熱銷手機殼及電子配件，從軍規防摔到潮流設計一次到位。
You Can Do It Bounce 極強防摔手機殼 MagSafe 兼容
Bounce 極強防摔手機殼是為追求卓越防護與時尚風格的用戶精心設計，並榮獲 2023 美國紐約產品設計獎金獎。手機殼具備全新彈力保護角和 TesseLock設計，通過 6.5 米防摔測試，達到 7 倍軍事級防摔標準，確保手機在意外跌落中依然安然無恙。此外，其四角可輕鬆搭配手機吊飾、背帶與鑰匙扣，隨時展現個性。加高邊框和相機環設計進一步保護手機屏幕和鏡頭，而 MagSafe 兼容性則提升了使用便利性，是時尚與功能兼具的代表。
Casetify 4 件 65 折 HK$409 ｜原價 HK
$629
Unbothered. Moisturized. Well-Hydrated 鏡面支架手機殼 MagSafe 兼容
鏡面支架手機殼具備 1 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，並通過 1.5 米的防摔測試，確保手機在日常使用中得到可靠保護。相機鏡頭外框為靈修式支架，可自由調整 0 度到 150 度，隨心所欲地調整觀看角度。此外，還配備融合式相機控制按鈕，支援無線充電及 MagSafe 功能，提升使用便利性。側邊開孔設計讓您輕鬆掛上手機掛繩、串珠鑰匙扣或背帶，展現獨特個性。而鏡面材質更是女生所愛，能在日常生活中隨時保持妝容整潔。
Casetify 4 件 65 折 HK$435 ｜原價 HK$669
Cheers cat 簡約手機殼 MagSafe 兼容
貓貓這麼可愛，怎能不把它帶回家，手機殼把貓咪化作成人一樣，舉杯暢飲慶祝一番，可愛度滿分。而纖薄及時尚手機殼，專為追求日常防護的用戶設計，具備 2 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，並通過 1.2 米的防摔測試，確保輕巧的同時且能提供全面保護。其防刮及防撞設計有效防止日常磨損，配合防滑飾面，帶來符合人體工學的舒適觸感。此外，手機殼亦支援無線充電及 MagSafe 功能，完美融合時尚與實用性。
Casetify 4 件 65 折 HK$279 ｜原價 HK
$429
Marine Phone Charm - Ocean Tide
全新海洋手機掛繩將來無限的清新與活力，透過剔透的水花串珠及幻彩貝殼吊飾，傳遞著神秘的療癒力量，仿佛與蔚藍大海再次相遇。這款手機掛繩可以輕鬆掛在手腕上，提供安心穩固的支撐，全系列手機掛繩均採用耐用的防水織繩，經過人手編成，是日常實用配件。
Casetify 半價優惠 HK$160 ｜原價 HK
$319
Pearly Heart Impact 強悍錶帶
Impact 強悍錶帶以特級柔軟及彈性物料製造，提供極致舒適的佩戴體驗。纖薄的錶帶不僅具備防水防汗塗層，還擁有通風內襯，確保在任何情況下都能保持乾爽舒適。收入式鈕扣設計使穿戴及調整變得簡便，搭配耐用的 Casetify 錶扣，為日常穿搭增添亮點。
Casetify 半價優惠 HK$200｜原價 HK
$399
👉雙11優惠2025｜百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
👉雙11優惠2025｜LG 快閃 39 折 CordZero A9N 吸塵機，$4,290 減至 $1,666！
👉雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
雙11優惠2025｜半價歎到三大台北必吃自助餐！「饗A JOY」、「饗饗」、「饗食天堂」半價優惠碼開搶 飲雞尾酒＋食羊排＋龍蝦濃湯
雙11優惠一籮籮，這次輪到台灣自助餐大放送！近期有打算到台灣旅遊的大家，記得Bookmark這3間被網友譽為人生必食的台北自助餐。在11月11日晚上8點的雙11活動期間，於Klook活動頁面開搶優惠碼，並在結帳時輸入半價優惠碼【TWBU111150OFF】即享折扣高達$505！詳情即睇：Yahoo Food ・ 4 小時前
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜VANS波鞋突發低至45折！長青Old Skool不用$260／人氣Slip-On $252起
雙11優惠2025開鑼，各大品牌及網購平台都開始推出大減價，大家準備好彈藥瘋狂掃平貨未？今次Yahoo購物專員就見到ZALORA推出了VANS波鞋限時低至45折優惠，不少款式折後二、三百元左右就買到，當中最受歡迎的兩大系列，Old Skool及Classic Slip-On都有列入減價清單中，要買到心頭好絕無難度！VANS波鞋出名百搭又易襯，鞋櫃必定長備一對用來襯衫。如果你的鞋櫃仍未擁有的話，快趁今次ZALORA的VANS波鞋優惠入手喇！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜LG 雪櫃折完再有 11% 優惠，再送 PuriCare AeroHit 空氣清新機
今年雙11最狂家電組合驚喜登場！即日起至 11 月 16 日，在 LG 官網購買指定雙門雪櫃或精選產品，直接免費贈送價值 HK$2,590 的空氣清新機，而且在 11 月 12 日前購買，還能再享最高 11% 折上折，讓你以更優惠價格的價格，一次擁有兩大頂級家電！Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜鴻福堂優惠券突發加$10多一張再送燒賣券！最平$8.7入手燒賣/涼茶/自家湯/龜苓膏
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物。鴻福堂在Klook推出電子兌換券加$10多一張再送燒賣券，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.7即可入手，非常划算。而自家湯電子禮券、自家涼茶電子兌換券、正品藥製龜苓膏電子禮券也有同樣優惠。禮券的使用期去到2026年2月28日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 2 小時前
【KFC】抵Deal星期二 8件香骨雞＋6件巴辣香雞翼低至$49
KFC今期抵Deal星期二優惠，可以$49食人氣小食8件香骨雞及6件巴辣香雞翼，而2客辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯(大)亦低至$22，堂食及外賣自取均可享用優惠！想食得飽肚啲，可以用晒2個優惠，自製2份「雞翼香骨雞蘑菇飯」，平均每人$35.5就食到，約埋親朋好一齊分享吧！YAHOO著數 ・ 3 小時前
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
ALOHAS是來自西班牙巴塞隆納的小眾手工鞋履品牌，憑藉高質感德訓鞋與可持續製鞋理念，在歐美及亞洲時尚圈迅速爆紅，成為近年最受矚目的新銳鞋履品牌之一。其中德訓鞋（German Trainer）系列外型俐落、百搭易襯，為喜愛低調時尚的消費者提供了Samba以外的理想選擇，連BLACKPINK Lisa也曾經在演唱會中穿上「TB.490」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜旺角康得思酒店自助餐買一送一 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
【Italian Tomato】雙11快閃優惠 3件件裝蛋糕限時$111（只限11/11）
Italian Tomato推出雙十一快閃優惠，11月11日限定優惠價$111買件裝蛋糕3件，優惠適用於$48或以下之件裝蛋糕，$48以上之件裝蛋糕亦可補回差價選購，趁今日有優惠買幾件同朋友一齊share食！YAHOO著數 ・ 3 小時前
雙11優惠2025｜淘寶/屈臣氏/HKTVmall/大生超市支付優惠 八達通滿指定金額減$30/呢張卡享全單89折（附優惠碼）
各商戶陸續推出雙11優惠，想買得更平，一定要配合不同支付優惠使用，就可以慳上加慳！其中淘寶網有8大支付工具優惠，購物滿指定金額可減最多$30；大生生活超市指定日子亦有89折優惠，即睇下文更多優惠啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11開倉｜日本西松屋童裝統一$20件！日牌Skater全線8折 日本直送女裝GRL買一送一特價區
夏天終於離開，小朋友又是時候換季買新衫！適逢「雙11」，萌B殿堂推出「雙11+Black Friday購物祭」，日本西松屋童裝更統一$20件！指定日本品牌Skater、和光堂及Pigeon產品全線8折，媽媽至愛日本直送女裝GRL新款8折起、新設買一送一特價區，大人小朋友都可以買到心頭好啦！ 日本西松屋童裝統一$20件，好抵！ 連褸仔都係$20！ 日本西松屋童裝統一$20件！ 日本「西松屋」向來以高CP值見稱，並深受媽媽喜愛，是次「雙11」超抵價更統一$20件！！今次購物祭有不少衣服款式如長袖上衣、連身衣及長褲等。現場衣物由初生嬰兒至13歲以上尺碼均齊備：60-95cm適合初生嬰兒至3歲幼兒，100-160cm則適合4歲至13歲或以上中童，全部劃一$20件！連厚褸外套款、浴衣、泳衣款也是同一價錢！又平又靚不怕多買幾件，無懼小朋友大得快換衫密！ 此外，其他日本童裝品牌Birthday、BabiesRus都有優惠，現場買一送一！小次郎浴衣款$60兩件，真是閉眼也可入手的價錢！ 西松屋全場$20 日本直送女裝GRL新設買一送一特價區 日本女裝GRL性價比高、款式多，深受90後媽媽及女生喜愛！可親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
秋冬必入8款名牌「及膝長靴」推介！5折起入手顯瘦時尚CHLOÉ、Jimmy Choo、VALENTINO｜雙11優惠2025
當秋冬寒意悄然來襲，或許你需要一雙兼具保暖與時尚感的名牌長靴。趁著雙11來臨，Net-a-Porter多款人氣名牌長靴款式低至5折，不妨趁著特價入手一雙高質感長靴，讓整體造型更具層次。不論是想打造法式優雅還是街頭時尚風，都能輕鬆找到心頭好！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（10/11-23/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Sajo急凍魷魚海鮮餅低至$24.8/件、Sajo急凍蔬菜豬肉餅低至$19.9/件、Sajo韓國國產豬宮庭燒豚肉低至$24.8/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前