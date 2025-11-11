最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
雙11優惠2025｜Dyson 直捲造型器 HK$2,590 最後今日！加碼 HK$111 換購 HK$4,680 洗地機
雙11購物季來襲，Dyson 再次引爆購物潮！今年，Dyson Corrale直捲造型器僅需 HK$2,590，輕鬆打造完美髮型，讓你的造型在瞬間升級。更驚喜的是，更有震撼美妝家電圈的 HK$111 加購活動。即日起至 11 月 11 日，只要全單購物滿 HK$6,000，即有機會以 HK$111 或 HK$1111 換購原價 HK$4,680 的洗地機 或 Dyson Supersonic 風筒等指定產品，無論是造型師還是居家實用者，這個組合絕對不能錯過！
最受矚目的每日加購榜單將於活動期間每天上午 11 時準時開搶，每日釋出限量名額，一於先看看 Dyson 熱門商品，超前部署選定目標商品，這可能是今年入手 Dyson 最划算的時刻！
全單買滿$6,000即可以$111 （聯絡客服取得優惠碼）或以$1111（輸入優惠碼D1125HS05）加購指定產品 （每日11am各發放11個名額，加購產品先到先得，售完即止）
Dyson Corrale 直捲髮造型器
Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。
Dyson 雙11優惠 HK$2,590 | 原價 HK
$3,980
Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機
Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機可以協助你清洗家中的硬地板，Submarine 洗地滾筒吸頭配件經過精密設計，內部配置8個沿著滾筒吸頭均勻分布的注水孔，每分鐘精準計算釋放18毫升清水，不會使地板過濕。同時，以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，輕鬆清理家中每個角落。
V12s Detect Slim Submarine Complete 附帶 9 種清潔配件：
Dyson Motorbar 智能電動吸頭
Fluffy Optic 智能光學偵測吸頭
Submarine 洗地滾筒吸頭
二合一組合吸頭
防纏結螺旋吸頭
無痕軟毛塵掃
窄縫轉角吸頭
延長軟管
低處清潔轉接器
滴水盤
充電底座
充電器
Dyson 雙11優惠 HK$5,790（限量送多功能座地式設計收納架價值 HK$1,080） ｜原價 HK
$6,580
加購必搶：
Dyson Airwrap Origin 多功能造型器 HS05 (鎳銀色)
Airwrap 多功能造型器搭載 V9 數碼摩打，13 片葉輪的轉速高達 110,000rpm，可產生3.2kPa 氣壓。配備多種配件，以方便用家進行捲髮、順髮、乾髮等同時保護用家的髮質，二合一康達抗毛躁風嘴能實現乾髮及順髮的需求, 利用「乾髮模式」以強勁氣流吹乾頭髮，或是在造型前將頭髮吹到 8 成乾，同時亦可打造順滑造型，軟刷順滑造型梳設柔軟刷齒可溫和按摩頭皮， 也可利用捲髮配件將空氣引進髮絲增加濃密度，以配不同造型。 另外，Airwrap 同樣配置了智能熱控技術，會每秒測量造型器的氣流溫度超過 40 次，並自動調節溫度確保低於 150°C，以免髮絲受高溫損傷。
Dyson 售價 HK$3,780
（全單買滿 HK$6,000 即可以 HK$111 或 HK$1111 加購）
Dyson WashG1 洗地機
Dyson WashG1 洗地機效能強勁，乾濕污垢同時清除，可選用四種清潔模式及設定加濕等級 (第1、2 或 3 段)，而針對頑固污漬則可選強效模式，各種模式能清除不同污漬、碎屑、毛髮及乾涸污垢，適合用於大廳、廚房、浴室及用餐區的瓷磚、乙烯基、複合和密封木地板。設計兩個滾筒以相反方向旋轉，讓洗地機更易於操作，能輕鬆觸及家俱底部、狹窄隙縫及角落，獨特系統亦會自動將碎屑與污水分離，以進行免觸碰式處理。續航力上，能持續長達 35 分鐘的高效洗地時間。
Dyson 雙11優惠 HK$2,990 | 原價 HK$4,680
（全單買滿 HK$6,000 即可以 HK$111 或 HK$1111 加購）
更多相關優惠：
👉雙11優惠2025｜百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
👉雙11優惠2025｜LG 快閃 39 折 CordZero A9N 吸塵機，$4,290 減至 $1,666！
👉雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 8 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 9 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 5 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮
胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚食寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 14 小時前
歷來最傷！薄扶林趙苑4房狠劈近半沽 原業主持貨14年慘輸2,044萬
二手市場交投回升，有業主為加速出貨，不惜大幅劈價。薄扶林老牌豪宅趙苑一伙四房戶，原先開價7,500萬，新近劈價至4,000萬元沽出，原業主持貨約14年，賬面蝕讓2,044.4萬元或33.7%，創該屋苑歷來最大蝕幅紀錄。更多消息：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬匯璽4房撻訂貨四個月賣貴1球！業主由蝕變賺 連殺訂獲利385萬上述單位為趙苑2期1座頂層戶，實用面積2,753平方呎，採四房間隔，附設天台2,040平方呎。該單位早於2022年推出市場放售，當時索價7,500萬元，不過直至今年已劈價至4,500萬元，其後再減價至4,000萬元售出，成交呎價僅14,530元。據悉，原業主在2011年1月斥6,044.4萬元購入上述單位，持貨約14年，賬面損手2,044.4萬元，蝕幅高達33.8%，為該屋苑歷來最大蝕幅。趙苑位於薄扶林域多利道200號，發展商為卓能集團，於1977年11月開始落成，屋苑分為4期，由16座樓宇/洋房組成，共有77個單位。名人業主包括卓能集團主席是趙世曾，其自住的獨立屋「樂居」位於趙苑第一期，過往曾多次租借為香港電影取景地。 延伸閱讀:28Hse.com ・ 9 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 1 天前
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型
吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」Yahoo Style HK ・ 15 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 1 天前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
解讀 | 點解利物浦大敗於曼城腳下？
利物浦之前在各項賽事取得兩連勝，本應士氣大振，但昨日的聯賽卻以0比3大敗於曼城腳下，表現大起大跌。領隊史諾雖然派出周中的原班正選陣容，但面對藍月亮一戰中未能展示出擊敗維拉及皇馬時的高強度及積極性，成為其中一個敗北原因。Yahoo 體育 ・ 1 天前