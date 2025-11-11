雙11優惠2025｜Dyson 直捲造型器 HK$2,590 最後今日！加碼 HK$111 換購 HK$4,680 洗地機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Dyson 直捲造型器 HK$2,590 最後今日！加碼 HK$111 換購 HK$4,680 洗地機

雙11購物季來襲，Dyson 再次引爆購物潮！今年，Dyson Corrale直捲造型器僅需 HK$2,590，輕鬆打造完美髮型，讓你的造型在瞬間升級。更驚喜的是，更有震撼美妝家電圈的 HK$111 加購活動。即日起至 11 月 11 日，只要全單購物滿 HK$6,000，即有機會以 HK$111 或 HK$1111 換購原價 HK$4,680 的洗地機 或 Dyson Supersonic 風筒等指定產品，無論是造型師還是居家實用者，這個組合絕對不能錯過！

最受矚目的每日加購榜單將於活動期間每天上午 11 時準時開搶，每日釋出限量名額，一於先看看 Dyson 熱門商品，超前部署選定目標商品，這可能是今年入手 Dyson 最划算的時刻！

全單買滿$6,000即可以$111 （聯絡客服取得優惠碼）或以$1111（輸入優惠碼D1125HS05）加購指定產品 （每日11am各發放11個名額，加購產品先到先得，售完即止）

立即查看 Dyson 雙十一優惠

Dyson Corrale 直捲髮造型器

Dyson 雙11全店額外減 11.11%，直捲髮造型器到手價 HK$2,303

Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。

Dyson 雙11優惠 HK$2,590 | 原價 HK $3,980

立即購買

Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機

Dyson 直捲造型器 HK$2,590 最後今日！加碼 HK$111 換購 HK$4,680 洗地機

Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機可以協助你清洗家中的硬地板，Submarine 洗地滾筒吸頭配件經過精密設計，內部配置8個沿著滾筒吸頭均勻分布的注水孔，每分鐘精準計算釋放18毫升清水，不會使地板過濕。同時，以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，輕鬆清理家中每個角落。

V12s Detect Slim Submarine Complete 附帶 9 種清潔配件：

Dyson Motorbar 智能電動吸頭

Fluffy Optic 智能光學偵測吸頭

Submarine 洗地滾筒吸頭

二合一組合吸頭

防纏結螺旋吸頭

無痕軟毛塵掃

窄縫轉角吸頭

延長軟管

低處清潔轉接器

滴水盤

充電底座

充電器

Dyson 雙11優惠 HK$5,790（限量送多功能座地式設計收納架價值 HK$1,080） ｜原價 HK $6,580

立即購買

加購必搶：

Dyson Airwrap Origin 多功能造型器 HS05 (鎳銀色)

Dyson 直捲造型器 HK$2,590 最後今日！加碼 HK$111 換購 HK$4,680 洗地機

Airwrap 多功能造型器搭載 V9 數碼摩打，13 片葉輪的轉速高達 110,000rpm，可產生3.2kPa 氣壓。配備多種配件，以方便用家進行捲髮、順髮、乾髮等同時保護用家的髮質，二合一康達抗毛躁風嘴能實現乾髮及順髮的需求, 利用「乾髮模式」以強勁氣流吹乾頭髮，或是在造型前將頭髮吹到 8 成乾，同時亦可打造順滑造型，軟刷順滑造型梳設柔軟刷齒可溫和按摩頭皮， 也可利用捲髮配件將空氣引進髮絲增加濃密度，以配不同造型。 另外，Airwrap 同樣配置了智能熱控技術，會每秒測量造型器的氣流溫度超過 40 次，並自動調節溫度確保低於 150°C，以免髮絲受高溫損傷。

Dyson 售價 HK$3,780

（全單買滿 HK$6,000 即可以 HK$111 或 HK$1111 加購）

立即購買

Dyson WashG1 洗地機

Dyson 直捲造型器 HK$2,590 最後今日！加碼 HK$111 換購 HK$4,680 洗地機

Dyson WashG1 洗地機效能強勁，乾濕污垢同時清除，可選用四種清潔模式及設定加濕等級 (第1、2 或 3 段)，而針對頑固污漬則可選強效模式，各種模式能清除不同污漬、碎屑、毛髮及乾涸污垢，適合用於大廳、廚房、浴室及用餐區的瓷磚、乙烯基、複合和密封木地板。設計兩個滾筒以相反方向旋轉，讓洗地機更易於操作，能輕鬆觸及家俱底部、狹窄隙縫及角落，獨特系統亦會自動將碎屑與污水分離，以進行免觸碰式處理。續航力上，能持續長達 35 分鐘的高效洗地時間。

Dyson 雙11優惠 HK$2,990 | 原價 HK$4,680

（全單買滿 HK$6,000 即可以 HK$111 或 HK$1111 加購）

立即購買

