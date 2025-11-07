雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Dyson 直髮器全年最抵？$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

Dyson年度最狂優惠強勢來襲！今年雙11不僅推出多款全年最低價產品，更有震撼美妝家電圈的HK$111 加購活動。即日起至 11 月 11 日，只要全單購物滿 HK$6,000，即有機會以 HK$111 或HK$1111 換購原價數千元的 Dyson Supersonic 風筒或洗地機等指定產品。

最受矚目的每日加購榜單將於活動期間每天上午 11 時準時開搶，每日釋出限量名額，一於先看看 Dyson 熱門商品，超前部署選定目標商品，這可能是今年入手 Dyson 最划算的時刻！

廣告 廣告

全單買滿$6,000即可以$111 （聯絡客服取得優惠碼） 或以$1111（輸入優惠碼D1125HS05）加購指定產品 （每日11am各發放11個名額，加購產品先到先得，售完即止）

立即查看 Dyson 雙十一優惠

Dyson Airstrait 二合一吹風直髮器

Dyson 直髮器全年最抵？$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

Dyson Airstrait 運用氣流，吹乾、直髮，一步到位，而且無需熱面板，對比傳統熱面板直髮技術，頭髮強韌度增加 60%，水潤度增加高達 28%，同時減少染髮褪色高達 60%。Airstrait 搭載 Dyson Hyperdymium 摩打，摩打擁有 13 枚葉片，葉輪以每分鐘高達 106,000 rpm 的速度旋轉，每秒推動 11.9 公升氣流，有效產生 3.6kPa 的氣壓，足以從濕髮吹乾同時順直髮絲。同時擁有智能溫控技術，能調整氣流溫度多達每秒 16 次，以防止過熱損傷頭髮，有效保護頭髮的天然光澤。Airstrait提供了三段式溫度設置 80℃ 、110℃ 、140℃ ，從濕髮吹乾的同時拉直頭髮，一步到位。

Dyson 雙11優惠 HK$2,990 | 原價 HK $3,980

立即購買

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09

Dyson 直髮器全年最抵？$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

Dyson 三合一甲醛暖風空氣清新機配備 HEPA H13 標準級空氣淨化系統，能捕捉污染物、灰塵、氣體、氣味、致敏原並偵測及持續消滅甲醛，能去除 H1N1、H3N2、EV71 病毒及 99.95% 小至 PM0.1 的微粒，什至過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒 229E 及 OC43 氣溶膠，產品榮獲韓國過敏協會（KAF）認證，適合過敏人士使用。此外，其 Air Multiplier 氣流倍增技術能噴射強大的高速淨化氣流，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。三合一冷暖風機內置 PTC 陶瓷板，能在噴射空氣時進行加熱，配合內置恆溫器，可在保持房間溫度的同時，節省高達 30% 的機器操作成本。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，節省不少空間。

Dyson 雙11優惠 HK$4,890 | 原價 HK $7,180

立即購買

Dyson Supersonic 風筒 HD08 (3配件版)

Dyson 直髮器全年最抵？$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

Dyson Supersonic HD08 配備內置的 V9 數碼摩打，轉速高達每分鐘 110,000 次，結合 Air Multiplier 氣流倍增技術，能產生高壓且高速的受控噴射氣流，快速乾髮的同時實現精準造型。這款風筒設有 4 段溫度和 3 段風速設定，內置的智能熱控技術每秒超過 40 次測量氣流溫度，以防止髮絲因過熱而受損。此外，此風筒版本內附 5 款造型配件，包括全新抗毛躁風嘴，能塑造滑順直髮，將毛躁隱藏於健康長髮之下，讓髮絲散發柔順光澤。

3 款造型配件：

抗毛躁風嘴

造型集風嘴

柔和乾髮風嘴

Dyson 雙11優惠 HK$2,490 | 原價 HK $3,280

立即購買

Dyson Digital Slim Origin 輕量無線吸塵機

Dyson 雙11全店額外減 11.11%，直捲髮造型器到手價 HK$2,303

Dyson Digital Slim Origin 搭載 Hyperdymium 摩打擁有強大吸力，能吸起微細至 0.3 微米的微粒，比人體毛髮細小達 100 倍。一般無線吸塵機為了減輕重量而犧牲吸力。 而 Digital Slim 保持 Dyson 一貫的強大效能，同時比 Dyson V11 吸塵機體積小 20 ％，重量輕 30％，配合最長達 40 分鐘無衰減吸力的續航時間。

Dyson 雙11優惠 HK$2,658 | 原價 HK $3,480

立即購買

更多相關優惠：

👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬

👉雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤

👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

👉太妍設計親自操刀！Casetify 聯名浪漫薰衣草紫色手機殼亮點一次看

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk