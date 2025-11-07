香港站重現「老香港」 收藏家：本土文化走進公眾視野
雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）
Dyson年度最狂優惠強勢來襲！今年雙11不僅推出多款全年最低價產品，更有震撼美妝家電圈的HK$111 加購活動。即日起至 11 月 11 日，只要全單購物滿 HK$6,000，即有機會以 HK$111 或HK$1111 換購原價數千元的 Dyson Supersonic 風筒或洗地機等指定產品。
最受矚目的每日加購榜單將於活動期間每天上午 11 時準時開搶，每日釋出限量名額，一於先看看 Dyson 熱門商品，超前部署選定目標商品，這可能是今年入手 Dyson 最划算的時刻！
全單買滿$6,000即可以$111 或以$1111（輸入優惠碼D1125HS05）加購指定產品 （每日11am各發放11個名額，加購產品先到先得，售完即止）
Dyson Airstrait 二合一吹風直髮器
Dyson Airstrait 運用氣流，吹乾、直髮，一步到位，而且無需熱面板，對比傳統熱面板直髮技術，頭髮強韌度增加 60%，水潤度增加高達 28%，同時減少染髮褪色高達 60%。Airstrait 搭載 Dyson Hyperdymium 摩打，摩打擁有 13 枚葉片，葉輪以每分鐘高達 106,000 rpm 的速度旋轉，每秒推動 11.9 公升氣流，有效產生 3.6kPa 的氣壓，足以從濕髮吹乾同時順直髮絲。同時擁有智能溫控技術，能調整氣流溫度多達每秒 16 次，以防止過熱損傷頭髮，有效保護頭髮的天然光澤。Airstrait提供了三段式溫度設置 80℃ 、110℃ 、140℃ ，從濕髮吹乾的同時拉直頭髮，一步到位。
Dyson 雙11優惠 HK$2,990 | 原價 HK
$3,980
Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09
Dyson 三合一甲醛暖風空氣清新機配備 HEPA H13 標準級空氣淨化系統，能捕捉污染物、灰塵、氣體、氣味、致敏原並偵測及持續消滅甲醛，能去除 H1N1、H3N2、EV71 病毒及 99.95% 小至 PM0.1 的微粒，什至過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒 229E 及 OC43 氣溶膠，產品榮獲韓國過敏協會（KAF）認證，適合過敏人士使用。此外，其 Air Multiplier 氣流倍增技術能噴射強大的高速淨化氣流，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。三合一冷暖風機內置 PTC 陶瓷板，能在噴射空氣時進行加熱，配合內置恆溫器，可在保持房間溫度的同時，節省高達 30% 的機器操作成本。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，節省不少空間。
Dyson 雙11優惠 HK$4,890 | 原價 HK
$7,180
Dyson Supersonic 風筒 HD08 (3配件版)
Dyson Supersonic HD08 配備內置的 V9 數碼摩打，轉速高達每分鐘 110,000 次，結合 Air Multiplier 氣流倍增技術，能產生高壓且高速的受控噴射氣流，快速乾髮的同時實現精準造型。這款風筒設有 4 段溫度和 3 段風速設定，內置的智能熱控技術每秒超過 40 次測量氣流溫度，以防止髮絲因過熱而受損。此外，此風筒版本內附 5 款造型配件，包括全新抗毛躁風嘴，能塑造滑順直髮，將毛躁隱藏於健康長髮之下，讓髮絲散發柔順光澤。
3 款造型配件：
抗毛躁風嘴
造型集風嘴
柔和乾髮風嘴
Dyson 雙11優惠 HK$2,490 | 原價 HK
$3,280
Dyson Digital Slim Origin 輕量無線吸塵機
Dyson Digital Slim Origin 搭載 Hyperdymium 摩打擁有強大吸力，能吸起微細至 0.3 微米的微粒，比人體毛髮細小達 100 倍。一般無線吸塵機為了減輕重量而犧牲吸力。 而 Digital Slim 保持 Dyson 一貫的強大效能，同時比 Dyson V11 吸塵機體積小 20 ％，重量輕 30％，配合最長達 40 分鐘無衰減吸力的續航時間。
Dyson 雙11優惠 HK$2,658 | 原價 HK
$3,480
