雙11優惠2025｜Dyson 雙11全店額外減 11.11%，直捲髮造型器到手價 HK$2,303

Dyson 雙11全店額外減 11.11%，直捲髮造型器到手價 HK$2,303

今年雙 11 終於等到 Dyson 年度優惠！全店產品優惠折扣後額外再減 11.11%，數學題好複雜？Yahoo Tech 為你計好入手價！不能錯過人氣王直捲髮造型器 Dyson Corrale，價格直降 HK$1,677，只要 HK$2,303 就能買走！家居神器三合一暖風空氣清淨機限時大減至 HK$3,790，一機滿足時冷時熱的轉季天氣。

Dyson Corrale 直捲髮造型器

Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。

Dyson 雙11優惠 HK$2,303 | 原價 HK $3,980

Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一暖風空氣清新機 HP10 (白色)

Dyson 空氣清新機將智能感應與先進 HEPA H13 過濾系統完美結合，可捕捉 99.95％ 小至 0.1 微米的微粒。活性碳濾層還可去除氣味及有害氣體，包括揮發性有機化合物。搭載的綜合式感應器會實時分析及判斷懸浮於空氣中的污染物，並在 LCD 屏幕上顯示實時報告。Dyson Purifier Hot+Cool 採用 Air Multiplier 氣流倍增技術，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，小窩居實用之選。

Dyson 雙11優惠 HK$3,369 | 原價 HK $4,480

Dyson Digital Slim Origin 輕量無線吸塵機

Dyson Digital Slim Origin 搭載 Hyperdymium 摩打擁有強大吸力，能吸起微細至 0.3 微米的微粒，比人體毛髮細小達 100 倍。一般無線吸塵機為了減輕重量而犧牲吸力。 而 Digital Slim 保持 Dyson 一貫的強大效能，同時比 Dyson V11 吸塵機體積小 20 ％，重量輕 30％，配合最長達 40 分鐘無衰減吸力的續航時間。

Dyson 雙11優惠 HK$2,658 | 原價 HK $3,480

