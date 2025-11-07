雙11優惠2025｜Kobo雙11快閃！電子書閱讀器套裝減 HK$120，再送 HK$150電子書券！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

與其消費，不如投資一個能裝下萬卷書的隨身圖書館。Kobo 雙11精心為書迷門準備了專屬閱讀升級方案，購買 Clara Colour 和 Libra Colour 系列電子書閱讀器，加購保護殼即減 HK$120，再送你 HK$150 電子書券，即時用書券換購兩本心愛好書，讓你裝置與書庫都一次到位！

Rakuten Kobo - Clara Colour 電子書閱讀器 (白色)

Kobo Clara Colour 迎來全新的彩色機款，這款彩色閱讀器搭載 6 吋 E Ink Kaleido 3 顯示器，色調柔和，即使在陽光下也能舒適閱讀。透過簡單的觸控，可以為電子書新增多種顏色的標記，輕鬆做筆記並快速查看重點內容。內建的舒適閱讀燈和 ComfortLight PRO 功能，自動降低藍光，支持自訂閱讀模式，讓雙眼得到更好的保護。擁有 16GB 儲存空間，可容納多達 12,000 本電子書或 75 本有聲書，並具備 IPX8 防水等級，無論在海邊或浴缸中都能安心閱讀。

Rakuten Kobo - Clara Colour/BW 磁感應保護殼 (沉靜黑)

磁感應保護殼是保護電子書閱讀器的絕佳首選。闔上即自動休眠、掀蓋喚醒即讀，同時可折疊作為書架使用。

Kobo Clara Colour ＋Clara Colour/BW 磁感應保護殼

Ahaa 雙11套裝優惠 HK$1,606 ( 送 HK$150 電子書券）

Kobo Libra Colour

Kobo Libra Colour 搭載 7 吋 E Ink Kaleido 3 顯示器，讓用戶在柔和的色調中享受色彩的閱讀體驗。而且支援 Kobo Stylus 2 觸控筆，可隨心所欲地在書籍上畫線、添加彩色標註和筆記，令閱讀變得高效。此外，閱讀器配備 ComfortLight PRO 自動調整色溫和亮度功能，讓用戶在白天專注閱讀時保持最佳視覺效果，夜晚則能有效降低藍光刺激，減少眼睛疲勞。

內建的 32 GB 儲存空間可容納高達 24,000 本電子書或 150 本有聲書，而內建的筆記本功能及雲端備份選項，確保每一個想法及讀書筆記都能安全存儲，並可同步至 Dropbox 或 Google Drive，保障資料不會遺失。Kobo Libra Colour 還具備 IPX8 高階防水功能，防水等級適用最深 2 公尺，最長可持續 60 分鐘，無論是在泳池邊或泡澡時，都能安心享受彩色閱讀。

Rakuten Kobo - Libra Colour 磁感應保護殼基本款 (鼠尾草綠)

Kobo Libra Colour ＋磁感應保護殼基本款

Ahaa 雙11套裝優惠 HK$2,156 ( 送 HK$150 電子書券）

Kobo Plus

Kobo 彩色電子閱讀器預購送 $200 書券，月費 $49 任讀二百萬本好書

Kobo Plus 專位熱愛閱讀人士而設，分三個訂閱制度，每月 HK$49 即可暢讀超過二百萬本電子書或暢聽超過三十萬本電子書。若果想暢讀和暢聽同時擁有，Kobo Plus 聽讀暢享方案也只需 HK$65 一個月，一本書的價格就可以來個閱讀放題。

Kobo Plus 暢讀 HK$49/一個月

Kobo Plus 暢聽 HK$49/一個月

Kobo Plus 聽讀暢享 HK$65/一個月

