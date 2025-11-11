雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 優惠碼，ThinkPad 6 折入手

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級

還在忍受老舊的筆電拖慢工作節奏？今年雙11迎來最佳換機時刻！Lenovo 推出年度最強折扣，商務筆電 ThinkPad 直接減至 6 折，連 Yoga 7i 二合一筆電都可以以 7 折擁有，無論是商務會議還是日常任務，工作效率即刻提升，助你打造流暢高效的移動辦公室。記得付款時使用優惠碼「HK1111DEALS」，最多額外減$500。

ThinkPad P14s Gen 5

ThinkPad P14s Gen 5 搭載了 Intel Core Ultra 處理器與先進的 NPU，確保卓越的運算表現。其企業級的 Intel vPro 技術為用戶提供了強大的安全性，而專業級的 NVIDIA RTX 顯示卡則有效簡化繁重的工作流程。

ThinkPad P14s Gen 5 配備 14.5 吋 1920 x 1200 IPS 屏幕，防眩光顯示器經過低藍光認證，有效減少眼睛疲勞，讓用戶在長時間使用中保持舒適。P14s Gen 5 提供充足的連接埠和快速記憶體，支持流暢的連線，特別適合進階用戶、工業工程師和設計師。重新設計的 ThinkPad 鍵盤易於使用，且增大的 TrackPad 提供更精確的導航，並能快速調整視聽設定。

此外，ThinkShield 全套先進硬件和軟件方案通過數據加密和生物認證技術，全面保護用戶的裝置。AI 驅動的 Intel 威脅偵測技術能有效阻截勒索軟件和加密脅持等安全威脅，並且符合 MIL-STD 810H 規格，確保在各種環境下的可靠性和耐用性。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 5 125H 處理器 (E 核心最高達 3.60 GHz P 核心最高達 4.50 GHz)

作業系統： Windows 11 家用版 64

顯示卡： 整合式顯示卡

記憶體：16 GB Ram

儲存裝置：256 GB SSD

顯示器：14.5" WUXGA (1920 x 1200)、IPS、防眩光、非觸控、45%NTSC、300 nit、60 Hz

鏡頭：5mp RGB 配備麥克風和防窺鏡頭蓋

標準埠：HDMI 2.1 (支援高達 4K 60Hz 解像度)、2 個 USB-C (Thunderbolt 4；USB 40Gbps)、USB-A (USB 5Gbps) (Always on)、USB-A (USB 5Gbps)、Ethernet (RJ45)、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠

ThinkPad P14s Gen 5 (折扣達 40%)

Lenovo 官網優惠價 HK$7,748 ｜原價 HK $13,030

立即購買

Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10)

Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 筆記簿型電腦具有 360 度百變功能，帳幕模式下，筆電模式，平板模式及顯示模式，能隨心所欲地切換。搭配手寫筆，無論是創作、會議筆記還是設計草圖，都能實現紙感書寫的流暢！Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 搭載 Intel Core Ultra 7 Evo Edition 處理器和 40+ TOPS NPU，解鎖 AI 加速體驗，只需按鍵幾下，即可從文字中創作圖片或音樂，又或大幅修改相片與影片，配合 Intel 整合式顯示卡，更締造強勁視覺效果。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 7 258V 處理器 (LPE 核心最高達 3.70 GHz P 核心最高達 4.80 GHz/32 GB MOP)

作業系統： Windows 11 家用版 64

顯示卡： 整合式 Intel Arc 顯示卡 140V

記憶體：32 GB Ram

儲存裝置：1 TB SSD

顯示器：16" 2.8K (2880 x 1800), OLED, Glare, Touch, HDR 1000 True Black, 100%DCI-P3, 500 nits, 120Hz, Glass

鏡頭：5mp 紅外線配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋、電腦視覺

標準埠：HDMI 1.4b、USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP 1.4a, PD 3.0)、USB-C® (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP1.4a, PD3.0)、MicroSD 卡讀卡機、USB-A (USB 5Gbps)、音訊組合插孔

Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10) (折扣達 30%)

Lenovo 官網優惠價 HK$11,097 ｜原價 HK $16,000

立即購買

ThinkPad X1 Carbon G12

ThinkPad X1 Carbon G12 搭載 Intel Core Ultra 處理器，採取 AI 引擎在優化效能的同時延長電池續航力至長達一天，重量方面從上代的 1.12kg 減輕至 1.09kg。至於螢幕方面，高規格版本的 2.8K OLED 螢幕這次提升到 120Hz 刷新率，可以顯示更流暢的畫面。另外週邊連接能力全部都更新至較新版本，支援最新的 Wi-Fi 7、升級到藍牙 5.3 版本，提供更快速、更穩定的無線連接。

系統規格：

處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)

作業系統： Windows 11 專業版 64

顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡

記憶體：32 GB Ram

儲存裝置：1 TB SSD

顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800)、OLED、防眩光/防反光/防污漬、非觸控、HDR 500、100%DCI-P3、400 nit、120 Hz、低藍光

鏡頭：1080p FHD 紅外線+RGB 配備防窺鏡頭蓋

標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、2 x USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-A (5 Gpbs)、HDMI 2.1、耳機 / 咪高峰複合埠、Kensington Nano 安全鎖插槽

ThinkPad X1 Carbon G12 (折扣達 36%)

Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK $21,800

立即購買

