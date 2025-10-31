8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級
還在忍受老舊的筆電拖慢工作節奏？今年雙11迎來最佳換機時刻！Lenovo 推出年度最強折扣，商務筆電 ThinkPad 直接減至 6 折，連 Yoga 7i 二合一筆電都可以以 7 折擁有，無論是商務會議還是日常任務，工作效率即刻提升，助你打造流暢高效的移動辦公室。記得付款時使用優惠碼「HK1111DEALS」，最多額外減$500。
ThinkPad P14s Gen 5
ThinkPad P14s Gen 5 搭載了 Intel Core Ultra 處理器與先進的 NPU，確保卓越的運算表現。其企業級的 Intel vPro 技術為用戶提供了強大的安全性，而專業級的 NVIDIA RTX 顯示卡則有效簡化繁重的工作流程。
ThinkPad P14s Gen 5 配備 14.5 吋 1920 x 1200 IPS 屏幕，防眩光顯示器經過低藍光認證，有效減少眼睛疲勞，讓用戶在長時間使用中保持舒適。P14s Gen 5 提供充足的連接埠和快速記憶體，支持流暢的連線，特別適合進階用戶、工業工程師和設計師。重新設計的 ThinkPad 鍵盤易於使用，且增大的 TrackPad 提供更精確的導航，並能快速調整視聽設定。
此外，ThinkShield 全套先進硬件和軟件方案通過數據加密和生物認證技術，全面保護用戶的裝置。AI 驅動的 Intel 威脅偵測技術能有效阻截勒索軟件和加密脅持等安全威脅，並且符合 MIL-STD 810H 規格，確保在各種環境下的可靠性和耐用性。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 5 125H 處理器 (E 核心最高達 3.60 GHz P 核心最高達 4.50 GHz)
作業系統： Windows 11 家用版 64
顯示卡： 整合式顯示卡
記憶體：16 GB Ram
儲存裝置：256 GB SSD
顯示器：14.5" WUXGA (1920 x 1200)、IPS、防眩光、非觸控、45%NTSC、300 nit、60 Hz
鏡頭：5mp RGB 配備麥克風和防窺鏡頭蓋
標準埠：HDMI 2.1 (支援高達 4K 60Hz 解像度)、2 個 USB-C (Thunderbolt 4；USB 40Gbps)、USB-A (USB 5Gbps) (Always on)、USB-A (USB 5Gbps)、Ethernet (RJ45)、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠
ThinkPad P14s Gen 5 (折扣達 40%)
Lenovo 官網優惠價 HK$7,748 ｜原價 HK
$13,030
Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10)
Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 筆記簿型電腦具有 360 度百變功能，帳幕模式下，筆電模式，平板模式及顯示模式，能隨心所欲地切換。搭配手寫筆，無論是創作、會議筆記還是設計草圖，都能實現紙感書寫的流暢！Yoga 7i 2 合 1 Gen 10 搭載 Intel Core Ultra 7 Evo Edition 處理器和 40+ TOPS NPU，解鎖 AI 加速體驗，只需按鍵幾下，即可從文字中創作圖片或音樂，又或大幅修改相片與影片，配合 Intel 整合式顯示卡，更締造強勁視覺效果。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 258V 處理器 (LPE 核心最高達 3.70 GHz P 核心最高達 4.80 GHz/32 GB MOP)
作業系統： Windows 11 家用版 64
顯示卡： 整合式 Intel Arc 顯示卡 140V
記憶體：32 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：16" 2.8K (2880 x 1800), OLED, Glare, Touch, HDR 1000 True Black, 100%DCI-P3, 500 nits, 120Hz, Glass
鏡頭：5mp 紅外線配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋、電腦視覺
標準埠：HDMI 1.4b、USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP 1.4a, PD 3.0)、USB-C® (Thunderbolt 4, USB 40Gbps, DP1.4a, PD3.0)、MicroSD 卡讀卡機、USB-A (USB 5Gbps)、音訊組合插孔
Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10) (折扣達 30%)
Lenovo 官網優惠價 HK$11,097 ｜原價 HK
$16,000
ThinkPad X1 Carbon G12
ThinkPad X1 Carbon G12 搭載 Intel Core Ultra 處理器，採取 AI 引擎在優化效能的同時延長電池續航力至長達一天，重量方面從上代的 1.12kg 減輕至 1.09kg。至於螢幕方面，高規格版本的 2.8K OLED 螢幕這次提升到 120Hz 刷新率，可以顯示更流暢的畫面。另外週邊連接能力全部都更新至較新版本，支援最新的 Wi-Fi 7、升級到藍牙 5.3 版本，提供更快速、更穩定的無線連接。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡
記憶體：32 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800)、OLED、防眩光/防反光/防污漬、非觸控、HDR 500、100%DCI-P3、400 nit、120 Hz、低藍光
鏡頭：1080p FHD 紅外線+RGB 配備防窺鏡頭蓋
標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、2 x USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-A (5 Gpbs)、HDMI 2.1、耳機 / 咪高峰複合埠、Kensington Nano 安全鎖插槽
ThinkPad X1 Carbon G12 (折扣達 36%)
Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK
$21,800
更多相關優惠：
👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
👉雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉太妍設計親自操刀！Casetify 聯名浪漫薰衣草紫色手機殼亮點一次看
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah.com ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機
Samsung Galaxy Buds 3 Pro 憑創新型耳機桿設計實現跨越式突破！不僅具備捏合+滑動雙重操控，更搭載互動式 LED 燈效與 Galaxy AI 智能生態，一向是科技與音樂愛好者熱捧的商品。近日， Galaxy Buds 3 Pro 在 Amazon 上突發直降至 66 折，只需 US$165 （約 HK$1,282）就能體驗未來感十足的智能耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS
許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生 […]TechRitual ・ 11 小時前
Samsung 的 Internet 手機瀏覽器現已支援 PC 平台
Samsung 正在將其網絡瀏覽器推向 Windows 電腦，目前在部分地區發佈了測試版。Samsung In […]TechRitual ・ 1 天前
【中環解密】iPad mini及Air系列 擬用OLED螢幕
「果粉」注意！蘋果公司據報準備對MacBook Air、iPad mini及iPad Air系列作重大改動，打算為這些熱門產品配備更高端的顯示屏。海外媒體引述知情人士透露，蘋果正在測試採用OLED（有機發光二極體）螢幕的新版產品，OLED技術能呈現更飽和色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。 報道指出，率先獲得升級的產品，可能是iPad mini，配備OLED屏幕的型號最快明年上市，有關調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，亦為用家更換新產品提供誘因；改採OLED預料將推升售價，代號J510的iPad mini更新機型，售價或因螢幕成本提高而上漲約100美元（約780港元）；蘋果同時亦測試具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同；惟報道補充，今次升級計劃仍有可能變動或延後。信報財經新聞 ・ 1 天前
LinkedIn將利用用戶資料訓練AI 私隱專員公署提醒可撤銷權限
職場社交媒體平台領英(LinkedIn)將由下周一(3日)起，使用用戶的個人資料訓練其生成式AI模型。個人資料私隱專員公署提醒用戶，如不願授權，可前往賬戶設定中的「資料隱私」部分，然後選擇「用於改進生成式AI的資料」找到相關選項，再關閉「使用我的資料訓練內容創作AI模型」選項，以撤銷權限。AASTOCKS ・ 13 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實Qooah.com ・ 18 小時前
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
有消息指德國擬用公帑 為德國通訊公司換掉華為設備
有消息指,德國政府考慮利用公帑,為德國電信及其他通訊公司,換掉華為設備。消息人士透露,德國政府仍在討論動用公帑金額,目前亦不清楚,將會馬上更換還是逐步更換設備,估計涉及超過20億歐元,其中一個方案是,動用國防或基礎設施建設資金。德國內政部表示,不知悉有關計劃。華為、德國電信,以及在德國,營運通訊網絡的英國 Vodafone 等,都沒有回應報道。通訊服務公司一直抗拒,德國政府基於安全方面的考慮,移除華為設備。 (BC)infocast ・ 14 小時前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 6 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 6 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 11 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 7 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 13 小時前