雙11優惠2025｜LG 吸塵機 + 空氣清新機組合低至 HK$2,837

無線吸塵機與空氣清新機簡直是現代家居的清潔神隊友組合！由即日起至 11 月 16 日CordZero A9 Air 無線吸塵機加 PuriCare AeroHit 空氣清新機的超值套裝折扣後僅 HK$2,837 就能一次擁有兩大智慧家電， 一個負責掃除地面灰塵，一個淨化空中微粒，一次實現全屋潔淨自由，簡直是小家庭與租屋族的完美組合。

LG CordZero A9 Air 無線吸塵機 + PuriCare AeroHit 空氣清新機套裝

雙11優惠2025｜LG 吸塵機 + 空氣清新機組合低至 HK$2,837

LG 雙11套裝優惠＋額外 11% 折扣： HK$2,837 ｜原價 HK $ 6,080

CordZero A9 Air 無線吸塵機

CordZero A9 Air 無線吸塵機僅重 1.1kg，搭載 Dual Turbo Cyclone 技術，有效分隔灰塵與空氣，防止濾網內積聚灰塵，確保持久吸力。其即拆即吸的隙縫吸管設計，有效輕鬆清潔難以觸及的角落，並配備二合一吸頭，適應不同環境與用途。五重過濾系統能夠有效鎖住灰塵，避免其重新釋放到空氣中，並且可水洗的易拆式濾網方便清潔，減少維護的煩惱。此外，A9 Air 配備可替換電池，並設有 LED 提示燈，能隨時監控電量，並且輕鬆一按即可迅速更換電池。

PuriCare AeroHit 空氣清新機

PuriCare AeroHit 空氣清新機與 LG 360˚ Hit 型號相比，設計上減少了 42% 的佔用空間，方便在狹小空間內放置，並為環境增添優雅與精緻感。空氣清新機提供全方位的 360 度潔淨空氣，無論放置於何處，都能有效淨化周圍空氣。其多重過濾系統包括 HEPA 濾網，能有效過濾 99.9% 的細菌和 99.999% 的粉塵及懸浮物，並去除異味和氯化鈉顆粒，確保空氣潔淨。

在睡眠模式下，噪音低至 25 分貝，提供安靜的睡眠環境。配搭流線型的 LED 顯示屏，提供簡潔易讀的介面，輕鬆掌握空氣質量。透過 LG ThinQ 應用程式，更可以隨時隨地監控空氣清新機的運作情況，將智能家居體驗提升。

PuriCare AeroHit 空氣清新機售價 HK$2590

