雙11優惠2025｜LG 快閃 39 折 CordZero A9N 吸塵機，$4,290 減至 $1,666！

LG 快閃 39 折 CordZero A9N 吸塵機，$4,290 減至 $1,666！

這可能是今年最值得入手的清潔家電投資！LG 雙十一推出限量快閃優惠，把原價 $4,290 的CordZero A9N 全能濕拖吸塵機，直接降至 HK$1,666 驚喜價，省下超過 HK$2,600！CordZero A9N 吸塵機不僅具備強大的吸力和長效電池，還能輕松應對各種地面和家居清潔需求，看到這個價格還有不入手的理由嗎？

LG CordZero A9N (晶鑽銀)

LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。

內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。

LG 雙 11 快閃 ：HK$1,666 | 原價 HK $4,290

