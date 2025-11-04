雙11優惠2025｜LG 空氣清新機直降 58 折，即睇雙十一快閃優惠

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙 11 搶優惠，就要快、狠、準！LG 今年雙 11 由每日快閃正式點燃戰火！11 月 1 日至 11 月 12 日，LG 官網會每天精選一些型號產品限時秒殺，劇透一下 11 月 5 日會有 AeroBooster 空氣清新機直接降至 58 折！ 每款驚喜價限量僅有 11 件，機會轉眼即逝，不只是搶優惠這麼簡單，更是一場手速與網速的對決！

立即查看雙十一快閃優惠

11月 4 日

LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇

LG 新型三合一空氣淨化風扇擁有三合一功能，暖風、涼風和潔淨。結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。

暖風方面，風扇提供暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內快速提高 5˚，並讓室溫變化維持在 1.5°C 內。同時可以調整 1 到 10 級的暖風風力，第一級使高溫熱風更集中，適合個人使用；而 10 級暖風溫度則相對低，讓暖風蔓延至整個區域，適合與家人一起共享。空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。

LG 每日快閃 HK$3,244 | 原價 HK $5,990

立即購買

48 吋 LG OLED AI B5 4K 智能電視 2025

48 吋 新款 LG OLED AI B5 4K 智能電視搭載先進的 alpha 8 Gen2 AI 處理器，提供令人驚豔的 4K 畫質，並升級影像，實現環迴立體音效，讓每個細節都栩栩如生。同時採用了 True Black 極致純黑技術，使每個像素展現絕對黑色，帶來驚人的對比度和深度，並實現 100% 色彩還原度 和 100% 色彩容量，讓影像真實生動。透過 AI Picture Pro 功能，電視能自動分析並改善每一幀畫面，以提升整體畫質。此外，配備全新 AI Magic Remote，支持語音控制和拖放功能，讓操作變得更加便捷。

LG 每日快閃 HK$7,880 | 原價 HK $12,980

立即購買

11 月 5 日

LG PuriCare AeroBooster 空氣清新機

LG PuriCare 空氣淨化器以其纖巧的外型和高級設計，完美適合狹小空間，為家居增添高貴典雅的氣質。具備 360 度全方位潔淨空氣，無論放置在何處，都能提供潔淨的環境。它的多重過濾系統，包括 HEPA13 濾網，有效過濾 99.9% 的細菌和 99.999% 的粉塵，同時能夠去除灰塵、超微粒子、細菌、病毒、異味和黴菌，確保空氣質量達到最佳。清淨循環扇設計上下吹風，將潔淨空氣送至超過 5.5 米的範圍，覆蓋每個角落，並使用 UVnano 技術消毒風扇葉片，保持其衛生。此外，內置的空氣離子機能可中和有害物質，創造無菌空間，更可隨心調節的氛圍燈光，為不同場合營造合適的氛圍，讓家具融合家中變成裝飾品。

LG 每日快閃 HK$3,580 | 原價 HK $6,150

立即購買

27 吋 UltraGear QHD IPS 遊戲顯示器

27 吋 UltraGear QHD IPS 遊戲顯示器擁有 QHD 解像度、IPS 廣闊視角和 200Hz 更新率，確保畫面每秒更新 200 次，帶來超清晰且流暢的影像。而 1ms 的快速反應時間不僅提供鮮明的視覺效果，還有效減少重影和輸入延遲的情況。顯示器採用 IPS 面板，可配置高達 178° 廣闊視角，並支援寬廣的色域，sRGB 99% (Typ.) 和 HDR10 技術，呈現逼真的色彩。

透過 NVIDIA G-SYNC Compatible 和 AMD FreeSync 技術，顯示器能有效減少因軟硬件差異造成的撕裂、畫面延遲或抖動現象，讓玩家享受極致的影像效果。而顯示器三邊近無邊框設計，提供仿佛身歷其境的視角，進一步提升遊戲體驗，同時可調節底座支援傾斜度、高度和旋軸的調整，即使長時間遊玩也能保持舒適。

LG 每日快閃 HK$1,190 | 原價 HK $2,690

立即購買

