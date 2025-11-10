Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜LG 雪櫃折完再有 11% 優惠，再送 PuriCare AeroHit 空氣清新機

今年雙11最狂家電組合驚喜登場！即日起至 11 月 16 日，在 LG 官網購買指定雙門雪櫃或精選產品，直接免費贈送價值 HK$2,590 的空氣清新機，而且在 11 月 12 日前購買，還能再享最高 11% 折上折，讓你以更優惠價格的價格，一次擁有兩大頂級家電！

精選星級家電包括：

Objet Collection | 13公斤 1400轉 WashTower FWT1310GB

Objet Collection | 14 公斤 1400轉 WashTower WT1410NHB

廣告 廣告

647L 智能變頻式壓縮機 對門式雪櫃 S654MEEMFX

442L 智能變頻式壓縮機 對門式雪櫃 F554GBBV3B

442L 智能變頻式壓縮機 對門式雪櫃 F554GBMB7B

349L InstaView™ 下置式冷凍型 雙門雪櫃 M344GBEVKC

Styler 衣物護理機 鏡面黑 (內置手提蒸氣掛熨機) SC5GMR80H

立即購買

LG 雪櫃折完再有 11% 優惠，再送 PuriCare AeroHit 空氣清新機

349L InstaView 下置式冷凍型雙門雪櫃

LG 雪櫃折完再有 11% 優惠，再送 PuriCare AeroHit 空氣清新機

LG 下置式冷凍型雙門雪櫃搭載 InstaView 透視門設計，輕敲兩下即可查看雪櫃內部，無需打開門，方便快捷。雪櫃採用了平開門和平滑貼合櫥櫃的設計，無縫融合於牆面，增添簡約廚房美感。內部冷風被 FoodCover 鎖住，保持整齊簡潔。雙向調節機門讓開啟方向靈活可選，搭載 LinearCooling 及多重氣流技術技術，有效減少溫度波幅，延長食物保鮮期達 7 日。

LG 雙11優惠額外 11% 折扣： HK$8,001 (送 LG PuriCare AeroHit 空氣清新機）｜原價 HK $ 12,990

立即購買

Objet Collection | 13公斤 1400轉 WashTower

LG 雪櫃折完再有 11% 優惠，再送 PuriCare AeroHit 空氣清新機

LG Objet Collection WashTower 能完美融入各種空間的洗衣乾衣機，無論在設計、顏色還是材質上均與室內設計和諧一致。一體式機型不僅美觀，還有效節省空間，配備方便操作的中央操控面板，讓使用更加簡便。搭載 AIDD 人工智能洗滌技術與 Smart Pairing 智能配對， 讓洗衣過程變得輕鬆高效，並能在更短時間內提供潔淨的洗滌效果，智能配對功能則能自動匹配乾衣程序與所選洗衣程序，細心呵護衣物。透過 LG ThinQ 應用程式，可以隨時查看程序剩餘時間、獲取智能通知和能源使用情況。

LG 雙11優惠額外 11% 折扣： HK$16,901 (送 LG PuriCare AeroHit 空氣清新機）｜原價 HK $ 22,990

立即購買

更多相關優惠：

👉雙11優惠2025｜百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）

👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

👉雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk