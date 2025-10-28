雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤

雙 11 不用等！Logitech 雙 11 優惠即日開跑，由 10 月 28 日至 11 月 11 日期間，逢星期二晚上 8 時正，Logitech 官網將精選多款人氣產品以低至 5 折的價格供大家搶購，記得設定好鬧鐘，一起加入這場雙 11 限時搶購戰！

Logitech 推出了多款配合人體工學設計的電腦配件，其中 Lift 人體工學垂直滑鼠直接降至近半價，獨特垂直設計有效減輕手腕壓力，從此告別酸痛困擾！此外，買兩件人體工學產品直接送你不繡鋼咖啡杯。

Logitech 雙11優惠

Lift 人體工學垂直滑鼠

Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤

廣告 廣告

57 度垂直滑鼠專為人體工學設計，提供最佳手握姿勢，有效減少手腕疲勞。智能滾輪能自動切換高速或常速捲動，讓你在瀏覽和工作時都能輕鬆自如。超靜音按鍵設計，在安靜的辦公環境還是家庭空間，都不會打擾他人。此外，這款滑鼠可同時連接多個裝置，並支持跨平台切換，方便快速切換不同設備。雙模連線的設計隨附接收器，確保穩定連接。持久的續航能力讓你無需頻繁充電，專注於工作與創造。

Logitech 特價 HK$359 （買 2 件人體工學產品送 Logitech 不繡鋼咖啡杯）｜原價 HK $699

立即購買

WAVE KEYS & LIFT 人體工學鍵鼠套裝 (美式英文)

Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤

Wave Keys 符合人體工學的波浪設計，讓雙手可以保持自然的打字姿勢，減輕負擔；緊湊的按鍵設計則可以減少手部移動，減輕肩膀壓力之外，也能夠讓辦公桌面更簡潔。採用三層手托設計，三層舒適材質為手腕提供所需的支撐，從而減輕手腕壓力，搭配 Lift 人體工學垂直滑鼠，更能打造健康辦公空間。

Logitech 特價 HK$759 （買 2 件人體工學產品送 Logitech 不繡鋼咖啡杯）｜原價 HK $899

立即購買

G715 雙模無線藍牙電競鍵盤

Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤

G715 是一款專為舒適性和時尚風格而設計的無線機械式電競鍵盤，結合精緻的 RGB 背光和便捷的媒體控制功能，為玩家提供卓越的使用體驗。其獨特的雲朵舒適手托設計，確保長時間使用時的舒適度，並且可調整的高度設計帶來卓越的遊戲反饋。

G715 具備 Lightspeed 無線連接技術，確保在激烈遊戲中保持穩定的連接，同時也能輕鬆切換至藍牙模式，讓操作更靈活。使用同一個 Lightspeed USB接收器，還可以將 G715 與 G705 無線遊戲滑鼠無縫連接，節省 USB 線材並維持桌面整齊。

此外，G715 的 LIGHTSYNC 技術透過柔和的周邊光暈和按鍵下方的照明，為遊戲增添活力。可選擇四種沉浸式 Play Mood 動畫和預設的 Aurora 背光組合，或利用免費的 G HUB 軟體自訂高達 1680 萬色的 RGB 燈光和動畫效果。

28/10 晚上 8 時開搶 HK$799｜原價 HK $1,599

立即購買

更多相關優惠：

👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬

👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠

👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk