雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤
雙 11 不用等！Logitech 雙 11 優惠即日開跑，由 10 月 28 日至 11 月 11 日期間，逢星期二晚上 8 時正，Logitech 官網將精選多款人氣產品以低至 5 折的價格供大家搶購，記得設定好鬧鐘，一起加入這場雙 11 限時搶購戰！
Logitech 推出了多款配合人體工學設計的電腦配件，其中 Lift 人體工學垂直滑鼠直接降至近半價，獨特垂直設計有效減輕手腕壓力，從此告別酸痛困擾！此外，買兩件人體工學產品直接送你不繡鋼咖啡杯。
Lift 人體工學垂直滑鼠
57 度垂直滑鼠專為人體工學設計，提供最佳手握姿勢，有效減少手腕疲勞。智能滾輪能自動切換高速或常速捲動，讓你在瀏覽和工作時都能輕鬆自如。超靜音按鍵設計，在安靜的辦公環境還是家庭空間，都不會打擾他人。此外，這款滑鼠可同時連接多個裝置，並支持跨平台切換，方便快速切換不同設備。雙模連線的設計隨附接收器，確保穩定連接。持久的續航能力讓你無需頻繁充電，專注於工作與創造。
Logitech 特價 HK$359 （買 2 件人體工學產品送 Logitech 不繡鋼咖啡杯）｜原價 HK
$699
WAVE KEYS & LIFT 人體工學鍵鼠套裝 (美式英文)
Wave Keys 符合人體工學的波浪設計，讓雙手可以保持自然的打字姿勢，減輕負擔；緊湊的按鍵設計則可以減少手部移動，減輕肩膀壓力之外，也能夠讓辦公桌面更簡潔。採用三層手托設計，三層舒適材質為手腕提供所需的支撐，從而減輕手腕壓力，搭配 Lift 人體工學垂直滑鼠，更能打造健康辦公空間。
Logitech 特價 HK$759 （買 2 件人體工學產品送 Logitech 不繡鋼咖啡杯）｜原價 HK
$899
G715 雙模無線藍牙電競鍵盤
G715 是一款專為舒適性和時尚風格而設計的無線機械式電競鍵盤，結合精緻的 RGB 背光和便捷的媒體控制功能，為玩家提供卓越的使用體驗。其獨特的雲朵舒適手托設計，確保長時間使用時的舒適度，並且可調整的高度設計帶來卓越的遊戲反饋。
G715 具備 Lightspeed 無線連接技術，確保在激烈遊戲中保持穩定的連接，同時也能輕鬆切換至藍牙模式，讓操作更靈活。使用同一個 Lightspeed USB接收器，還可以將 G715 與 G705 無線遊戲滑鼠無縫連接，節省 USB 線材並維持桌面整齊。
此外，G715 的 LIGHTSYNC 技術透過柔和的周邊光暈和按鍵下方的照明，為遊戲增添活力。可選擇四種沉浸式 Play Mood 動畫和預設的 Aurora 背光組合，或利用免費的 G HUB 軟體自訂高達 1680 萬色的 RGB 燈光和動畫效果。
28/10 晚上 8 時開搶 HK$799｜原價 HK
$1,599
