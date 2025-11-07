雙11優惠2025｜Marshall Emberton III 藍牙喇叭雙十一價錢比拼！Amazon 再平多幾百？

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall Emberton III 藍牙喇叭雙十一價錢比拼！Amazon 再平多幾百？

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

各位 Marshall 迷注意！想入手 Marshall Emberton III 藍牙喇叭，雙11絕對是最佳時機！這次雙11的價格戰， Yahoo Tech 對比本地電器舖的雙 11 優惠和 Amazon 最新折扣價，發現 Amazon 的優惠力度最猛，比其他平台平均慳超過 HK$200，更免運費送到香港，即睇完整格價資訊！

友和雙 11 活動在 2025 年 10 月 31 日至 11 月 11 日期間，舉行一連 11 日閃購，多個皇牌品牌產品都有折，包括：Samsung、Dyson、TCL、Dualsonic、ghd 等低至 1 折起即可入手。

Marshall Emberton III

Yoho 雙 11＋FPS 折扣優惠 HK$1,372（限量搶購）| 原價 HK$1,499

Marshall Emberton III

Marshall Emberton III 搭載兩個 38W D 類放大器 與 1 對 2 吋 10W全頻動圈單元，結合 Marshall 獨有的 True Stereophonic 獨特的多方向音效技術，提供真正的立體聲音效，讓音樂從四面八方傳遞，帶來沉浸式的聆聽體驗。僅重 670克，卻能提供長達 32 小時 的音樂播放時間，而且具備 IP67 防塵防水等級，可承受 1 米深的水中浸泡 30 分鐘，適合戶外活動、泳池派對或雨天使用。支援 Bluetooth LE Audio，更可透過 Auracast 功能 實現全新的音頻分享體驗，讓多人同時享受高品質音樂。

Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,166，免運費）｜原價 US $179.99

立即購買

