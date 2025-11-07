雙11優惠2025｜Marshall Emberton III 藍牙喇叭雙十一價錢比拼！Amazon 再平多幾百？

專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
各位 Marshall 迷注意！想入手 Marshall Emberton III 藍牙喇叭，雙11絕對是最佳時機！這次雙11的價格戰， Yahoo Tech 對比本地電器舖的雙 11 優惠和 Amazon 最新折扣價，發現 Amazon 的優惠力度最猛，比其他平台平均慳超過 HK$200，更免運費送到香港，即睇完整格價資訊！
Marshall Emberton III 搭載兩個 38W D 類放大器 與 1 對 2 吋 10W全頻動圈單元，結合 Marshall 獨有的 True Stereophonic 獨特的多方向音效技術，提供真正的立體聲音效，讓音樂從四面八方傳遞，帶來沉浸式的聆聽體驗。僅重 670克，卻能提供長達 32 小時 的音樂播放時間，而且具備 IP67 防塵防水等級，可承受 1 米深的水中浸泡 30 分鐘，適合戶外活動、泳池派對或雨天使用。支援 Bluetooth LE Audio，更可透過 Auracast 功能 實現全新的音頻分享體驗，讓多人同時享受高品質音樂。
Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,166，免運費）｜原價 US
$179.99
👉雙11優惠2025｜百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
