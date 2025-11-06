雙11優惠2025｜Marshall Major V 同你格價電器舖、Amazon，最平 $777 就有？

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall Major V 同你格價電器舖、Amazon，最平 $777 就有？

Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

雙11網店優惠氣勢如虹，作為精明的消費者，買一件貨品當然要貨比三家，才能買到最划算的商品！Marshall Major V 耳機在這個購物季節中，香港本地網店以限量搶購優惠登場，HK$1,099 的價格，已經令很多耳機迷心動。

廣告 廣告

想知如何購買才是終極精明？ Yahoo Tech 對比本地電器舖的雙 11 優惠和 Amazon 最新折扣價，立刻為你解密！

Marshall Major V

Marshall Major V 耳機限時重返 Prime Day 最低價！US$99 免會員、免運費即入手

Marshall Major V 耳機將經典搖滾音質與先進科技巧妙結合，搭載 40mm 動圈發聲單元，能夠呈現震撼的低音、流暢的中音及清晰的高音，讓音樂的每一個細節完美展現。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓使用者隨時隨地沉浸在音樂的世界中。此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保音質優異並具備低延遲性能，適合各種音樂和媒體需求。

在設計上，Major V 延續了其前身 Major IV 的簡約風格，採用堅固耐用的材料，並保留了標誌性的黃銅旋鈕、毛絨襯墊及品牌 logo。耳機的可折疊設計便於存放和攜帶，極大提升了便捷性。此外，Major V 還具備可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，使用者可輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，實現個性化的智能操控體驗。

Amazon 特價 US$99.99（約 HK$777，免運費）｜原價 US $169.99

立即購買

Marshall Major V 同你格價電器舖、Amazon，最平 $777 就有？

Yoho 雙 11 限量優惠 HK$1,099（已售完）| 原價 HK $1,299

立即購買

更多優惠：

👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬

👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

👉雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk