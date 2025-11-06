雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
雙11優惠2025｜Marshall Major V 同你格價電器舖、Amazon，最平 $777 就有？
型格耳機必選！
Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
雙11網店優惠氣勢如虹，作為精明的消費者，買一件貨品當然要貨比三家，才能買到最划算的商品！Marshall Major V 耳機在這個購物季節中，香港本地網店以限量搶購優惠登場，HK$1,099 的價格，已經令很多耳機迷心動。
想知如何購買才是終極精明？ Yahoo Tech 對比本地電器舖的雙 11 優惠和 Amazon 最新折扣價，立刻為你解密！
Marshall Major V
Marshall Major V 耳機將經典搖滾音質與先進科技巧妙結合，搭載 40mm 動圈發聲單元，能夠呈現震撼的低音、流暢的中音及清晰的高音，讓音樂的每一個細節完美展現。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓使用者隨時隨地沉浸在音樂的世界中。此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保音質優異並具備低延遲性能，適合各種音樂和媒體需求。
在設計上，Major V 延續了其前身 Major IV 的簡約風格，採用堅固耐用的材料，並保留了標誌性的黃銅旋鈕、毛絨襯墊及品牌 logo。耳機的可折疊設計便於存放和攜帶，極大提升了便捷性。此外，Major V 還具備可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，使用者可輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，實現個性化的智能操控體驗。
Amazon 特價 US$99.99（約 HK$777，免運費）｜原價 US
$169.99
Yoho 雙 11 限量優惠 HK$1,099（已售完）| 原價 HK
$1,299
更多優惠：
👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
今日優惠｜KFC限時優惠$50/6件雞、買指定高露潔牙膏4支送$214禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
一年一度的購物盛事雙11又來了！惠康網店今年再次帶來超級震撼的優惠活動，主打「咁平都得」的概念，為香港消費者送上一連四週的驚喜優惠。無論你是精打細算的家庭主婦，還是追求便利的上班族，這次的雙11活動都能滿足你的購物需求，讓你在日常必需品上省得更多。Yahoo Food ・ 6 小時前
Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025
Hogan這個意大利品牌，近年由檀健次擔任品牌大使後，帶貨力也不錯，很多時尚KOL都要來入手一對德訓鞋。Hogan德訓鞋可以跑出的其中一個原因，也許是因為有「厚底」，幫助無痛增高，同時又有著復古百搭氣息，趁雙11優惠75折直接衝了！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶
不少網購平台及品牌未等到雙11正日，就已經率先推出雙11優惠2025，吸引大家提早消費！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜雙十一家電狂減，近半價買 Philips 吸塵機，氣炸鍋 XXL 直減 HK$700
夢想中的智能家居，現在正是實現的最佳時機！Philips 雙11優惠重磅來襲，助你用最抵價格，打造舒適的家。Philips 精選了多款廚房電器和生活家電以超強折扣迎接雙 11，其中廚房好幫手智能健康空氣炸鍋直減 HK$700，人氣輕量強效無線吸塵機現在用接近半價就能帶走，精打細算的你，絕對要把握雙11的震撼的折扣！Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
【PHD】手拉薄餅買一送一 平均價$50起（即日起至30/11）
PHD推出勁荀優惠！由即日起至11月30日，PHD全線手拉薄餅(自取限定)買一送一，最平$99就可以任揀兩款Pizza，包括PHD真多寶、千島海鮮、肉食大王、千島夏威夷、菇菇雞、辣肉腸狂迷 、千島多蘿蘿、瑪格麗特、夏日瘋情等9款口味，買大批送大批，買普通批送普通批，普通批每個低至$50！YAHOO著數 ・ 1 天前
THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折｜雙11優惠2025
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多九百元，Yahoo購物專員留意到The Outnet正有雙11優惠，指定VEJA波鞋可享額外8折，不少款式本身已有特價，現時折上折低至42折入手，男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$522就可以買到，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
2025最好玩的聖誕禮物！美妝控拆到停不下來：魔方倒數月曆、甜點泡澡宇宙、閃耀微笑套組一次收！
benefit終極美妝魔方倒數月曆：邊拆邊玩超療癒，美妝控必收藏benefit今年聖誕直接把美妝變成一場遊戲，推出復古魔術方塊造型的24格倒數月曆，方塊色塊超繽紛、放在房間也是夢幻擺飾！抽屜設計可以一格格拆，每天都有驚喜，有點像在玩美妝版的方塊拼圖，一邊拆一邊期待到底會...styletc ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜Go Wild行山用品限時24折起！超過2,000款行山鞋、行山服飾有平 Columbia行山鞋平近$900
雙11優惠2025正進行得如火如荼，不少網購平台及品牌都已經搶前推出減價！今次Yahoo購物專員發現專賣運動及行山用品的Go Wild網店亦加入雙11戰團，推出指定產品限時低至3折優惠，而且更加碼買滿2件額外9折，滿4件額外8折，折上折後最平24折入手，折扣力度非常強勁！今次Go Wild雙11優惠都幾有誠意，當中有超過2,000款行山鞋、波鞋、運動服飾等有平，不少折後都平近千元，非常划算！想知Go Wild網店有什麼抵買？即看內文！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年11月雙11優惠額外8折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近有雙11優惠，減價區指定產品可享額外8折優惠，折上折最平低至29折，今期必買名牌產品有Valentino手袋，差不多平近$12,000，ZIMMERMANN西裝外套低至29折、GUCCI頸巾竟有折上折低至49折！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 13 小時前
新田貨倉無情火波及鄰近場地燒死兩狗 失蹤兩貓屍首亦已尋回
【動物專訊】新田麒麟村日前發生貨倉三級火，大火波及鄰近場地，除兩狗狗「阿嬌」和「Copper」慘被燒死外，之前失蹤的兩隻貓貓，屍首也在前日尋回。主人傷心得在大街上痛哭，認識貓狗主人的動物義工安采妮表示，他們原本為兩狗兩貓打造了一個舒適居所，有冷氣有像Party Room般的擺設，主人留在該處陪伴貓狗的時間甚至多過回自己家，沒想到一場無情大火，讓無辜的貓狗們喪命。 事緣新田麒麟村一個貨倉在10月31日下午1時許發生三級火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Copper慘被燒死，還有兩隻貓貓Cookie和Bubby不知所蹤。兩貓屍體前日終在燒成灰燼的現場中發現，主人傷心得在大街上對著愛貓屍體痛哭。阿嬌的狗主Ben也十分傷心，其女朋友更難過得無法上班。 安采妮表示，自己認識貓狗的主人們，有時她會到該場地玩健身，而狗狗阿嬌會一同玩耍，「他們不是養倉狗，他們的場地有冷氣，在室內居住如家居般，主人很長時間都在場內工作和陪伴貓狗，甚至有時睡覺都在場內。他們亦常常會駕車帶狗狗出去周圍玩，真的很愛錫他們的貓狗。」 她又直言，當旁邊貨倉起火時，該倉人士明知她朋友場地有4隻毛孩香港動物報 ・ 1 天前
【Milksha】進蹤IG@milkshahk即減$5 仲有限時買一送一優惠（31/10-07/11）
由即日起至11月7日，只要進蹤迷客夏IG（@milkshahk）即可享減$5優惠！另外，當日出Google Review/Threads更可以以原價買一送一，顧客可於到店前寫定Review/Threads，購買時出示以馬上享有優惠！YAHOO著數 ・ 10 小時前
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜NARS網店限定10日低至半價，拎【優惠碼】買節日限量版Explicit唇膏直接半價至$165
雙11優惠衝著來了，NARS網店也在推出限定10日優惠，11月7至16日，一連10日限定美妝低至半價，超過分的！網店輸入指定優惠碼，正價貨品享高達7折，準備在聖誕前買一波！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Harvey Nichols雙11額外勁減11% ！Aesop、La Mer護膚套裝低至$608／YSL粉紫胭脂液$275有交易｜雙11優惠2025
Harvey Nichols 雙11勁減出爐！Harvey Nichols 精選美妝產品勁減 89 折，勁減品牌包括貴婦護膚 La Mer、Sisley 與奢華美妝 YSL Beaute 、Tom Ford、 Armani Beauty 等，近年大熱的 Charlotte Tilbury、Aesop 亦有折扣，絕對要大手入貨，先搶先得！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
雙11優惠不用四圍格價，Samsung 官網歡慶 5 週年，超多優惠方案回饋粉絲。由即日起至 11 月 11 日，全店消費立即享 5% 回贈，更有多款精選產品皆以大力度節扣勁減，其中最划算的是 AI 電視，因為舊機回收還能即時再減！Yahoo Tech HK ・ 1 天前