雙11優惠2025｜NordVPN 雙十一優惠低至 $23 月費，2 年加再送 3 個月
機場 WiFi 太慢、國外網站被擋？NordVPN 限時 26 折優惠，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務。每月低至 HK$23 就能體會到具安全及私隱保護的網絡連接，還提供了 30 天退款保證。
這款頂尖 VPN 不僅能隨時隨地切換地區 IP，即時觀看國外的串流內容，並擁有嚴格的無日誌記錄政策，保障你的網絡痕跡的同時，還提供加密傳輸技術，就算是使用公共 查看個人資料，NordVPN 都能提供一個安全的上網環境，讓你在海外旅行都一樣如常使用互聯網，無需擔心數據洩露的風險。
👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列
👉消委會 13 款收費 VPN 服務評測報告，Proton VPN Plus、PIA 私隱保障佳；四款速度有保證
NordVPN 完整方案
安全的高速 VPN
同時保護 10 台裝置安全
威脅防護
惡意軟體防護
進階瀏覽防護
追蹤程式和廣告攔截工具
跨平台密碼管理工具
資料外洩掃描工具
1 TB 雲端儲存空間
27 個月方案：特價 HK$1,029／每月平均 HK$38｜原價 HK
$3,845
NordVPN 增值方案
安全的高速 VPN
同時保護 10 台裝置安全
威脅防護
惡意軟體防護
進階瀏覽防護
追蹤程式和廣告攔截工具
跨平台密碼管理工具
資料外洩掃描工具
27 個月方案：特價 HK$819／每月平均 HK$30｜原價 HK
$3,148
NordVPN 基本方案
安全的高速 VPN
威脅防護
同時保護 10 台裝置安全
27 個月方案：特價 HK$629／每月平均 HK$23｜原價 HK
$2,450
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
