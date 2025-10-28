雙11優惠2025｜PS5 全線即減 HK$790！PS5 Pro、Portal、DualSense、精選遊戲雙 11 強減（10 月 31 日至 11 月 13 日）

雙11優惠｜PS5 全線即減 HK$790！PS5 Pro、Portal、DualSense、精選遊戲雙 11 強減（10 月 31 日至 11 月 13 日）

PlayStation 將於 2025 年 10 月 31 日至 11 月 13 日在香港舉行「雙 11 購物節」，PS5 主機全線即減 HK$790，周邊與多款第一方大作同場特價，遊戲低至 HK$148 起，數量有限、售完即止。

PlayStation 雙十一重點優惠

PS5 主機全線即減 HK$790：

PS5 標準版 HK$2,990

PS5 數位版 HK$2,190

PS5 Pro HK$4,990

PS5 配件優惠：

PlayStation Portal HK$1,429

DualSense 由 HK$499 起

DualSense Edge HK$1,429

PS VR2 至 HK$2,599

PULSE Explore 無線耳塞 HK$1,339

PULSE Elite 無線耳機 HK$939 左右

Access 控制器 HK$549。

加碼禮遇：購買 DualSense Edge 或 PlayStation Portal，可獲《決勝時刻：黑色行動 6》數位下載代碼。

PlayStation 雙十一遊戲優惠

HK$148：《God of War Ragnarök》《UNCHARTED: 盜賊傳奇合輯》《Horizon Zero Dawn Remastered》《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》等，減幅最高達約 74%。

HK$238：《跑車浪漫旅 7》《The Last of Us Part I》《Ghost of Tsushima 導演剪輯版》《Until Dawn》。

其他減價：新作《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》優惠價約 HK$398；還有其他遊戲減至 HK$148 - HK$308 ，門市清單依各零售商為準。

更多內容：

PlayStation 5主機、周邊設備及遊戲限時優惠

