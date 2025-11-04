雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

雙11優惠不用四圍格價，Samsung 官網歡慶 5 週年，超多優惠方案回饋粉絲。由即日起至 11 月 11 日，全店消費立即享 5% 回贈，更有多款精選產品皆以大力度節扣勁減，其中最划算的是 AI 電視，因為舊機回收還能即時再減！55" Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025) 原價 HK$18,280，在優惠和回收折扣後只要 HK$12,980 即可入手。

購買最新一代的旗艦平板 Galaxy Tab S11 系列，直接送您 Galaxy Credit，讓您能免費兌換 Galaxy Buds3 Pro 真無線耳機！再配合限定 DBS 信用卡付款優惠，單一淨簽賬滿指定金額， 更可享高達 HK$2,000 現金回贈，即時折上折享受更低價換新設備。

立即查看 Samsung 優惠

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S11 Ultra 12GB+512GB 售價 + 優惠

HK$9,688 或 免息分期每月 HK$188.56 起 (原價 HK$10,588)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

Samsung Rewards 全店 5% 回贈

送港幣 $1,500 Galaxy Credit 網上消費額

折扣禮遇多達 HK$1,500

立即購買

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 12GB+256GB 售價 + 優惠

HK$7,788 或 免息分期每月 HK$261.33 起 (原價 HK$8,698)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

Samsung Rewards 全店 5% 回贈

送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額

送 20,000 毫安雙向閃電快充行動電源

折扣禮遇多達 HK$728

立即購買

Galaxy Book5 Pro

Galaxy Book5 Pro 32GB+1TB 售價 + 優惠

HK$11,980 或 免息分期每月 HK$332.78 起 (原價 HK$11,980)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$800 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

Samsung Rewards 全店 5% 回贈

送 Galaxy Buds3

送纖薄電腦保護套

送 5 合 1 Type C 轉接頭及藍牙滑鼠

折扣禮遇多達 HK$3,732

立即購買

55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)

55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)

HK$7,380 或 免息分期每月 HK$205 起 (原價 HK$9,980)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

Samsung Rewards 全店 5% 回贈

立即購買

