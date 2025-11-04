雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
雙11優惠不用四圍格價，Samsung 官網歡慶 5 週年，超多優惠方案回饋粉絲。由即日起至 11 月 11 日，全店消費立即享 5% 回贈，更有多款精選產品皆以大力度節扣勁減，其中最划算的是 AI 電視，因為舊機回收還能即時再減！55" Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025) 原價 HK$18,280，在優惠和回收折扣後只要 HK$12,980 即可入手。
購買最新一代的旗艦平板 Galaxy Tab S11 系列，直接送您 Galaxy Credit，讓您能免費兌換 Galaxy Buds3 Pro 真無線耳機！再配合限定 DBS 信用卡付款優惠，單一淨簽賬滿指定金額， 更可享高達 HK$2,000 現金回贈，即時折上折享受更低價換新設備。
Galaxy Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S11 Ultra 12GB+512GB 售價 + 優惠
HK$9,688 或 免息分期每月 HK$188.56 起 (原價 HK$10,588)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
Samsung Rewards 全店 5% 回贈
送港幣 $1,500 Galaxy Credit 網上消費額
折扣禮遇多達 HK$1,500
Galaxy Z Flip7
Galaxy Z Flip7 12GB+256GB 售價 + 優惠
HK$7,788 或 免息分期每月 HK$261.33 起 (原價 HK$8,698)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
Samsung Rewards 全店 5% 回贈
送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額
送 20,000 毫安雙向閃電快充行動電源
折扣禮遇多達 HK$728
Galaxy Book5 Pro
Galaxy Book5 Pro 32GB+1TB 售價 + 優惠
HK$11,980 或 免息分期每月 HK$332.78 起 (原價 HK$11,980)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$800 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
Samsung Rewards 全店 5% 回贈
送 Galaxy Buds3
送纖薄電腦保護套
送 5 合 1 Type C 轉接頭及藍牙滑鼠
折扣禮遇多達 HK$3,732
55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)
55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)
HK$7,380 或 免息分期每月 HK$205 起 (原價 HK$9,980)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
Samsung Rewards 全店 5% 回贈
