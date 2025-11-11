長隆酒店優惠2025｜廣州長隆熊貓酒店2大1小親子夜遊！人均低至$314 玩盡3大樂園，送行李箱、上網卡｜雙11優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜廣州長隆熊貓酒店2大1小親子2日1夜遊 低至$314/位 玩盡3大樂園 送行李箱、上網卡等等

今年雙11，KKday為港人帶來一個夢幻又抵玩的親子旅遊選擇——廣州長隆熊貓酒店2天1夜住宿連暢玩三大主題樂園，人均低至$314，還有一連串獨家優惠，送行李箱、送門票、送上網卡，仲有折扣碼即減高達$500！適用於2025年11月至2026年2月，包括12月6-8日學校假期及聖誕節，唔想錯過就要快手！

廣州長隆熊貓酒店由美國知名設計團隊WATG打造，以原創動畫《熊貓三胞胎的童話冒險》為藍本。（官方圖片）

熊貓主題酒店人均低至$314

KKday 雙11獨家優惠，以雙人入住廣州長隆熊貓酒店帥帥主題房為例，低至每位$314，可愛又七彩繽紛的房間，達36平方米空間，可選1張特大雙人床、2張單人床！這次優惠套票更包三大主題樂園的無限暢玩門票——動物世界、歡樂世界及飛鳥樂園，每位成人可攜帶一名遊玩當日年齡未滿3周歲或身高未達1.0米的兒童免費入園，同時每房可免費享一張兒童廣州長隆園區兩天無限暢玩三園門票，惟年齡限於已滿3周歲但未滿12周歲，或身高達到1.0米但未超過1.5米的兒童。另外，滿$800輸入優惠碼「CMHOTEL500」即減 $500，輸入「CMHOTEL111」更再減$150，還有行李箱、AIRSIM上網卡，性價比極高。

<享1兒童門票>2天1晚雙人無限暢玩3園(動物世界+歡樂世界+飛鳥樂園)套票

價錢：$1,442起，2大1小入住人均$314起

SHOP NOW

優惠後，低至每位$314，可愛又七彩繽紛的房間，達36平方米空間，可選1張特大雙人床、2張單人床。（官方圖片）

設有AR互動拍照大屏幕等互動體驗裝置。（官方圖片）

熊貓三胞胎動畫主題酒店

廣州長隆熊貓酒店由美國知名設計團隊WATG打造，以原創動畫《熊貓三胞胎的童話冒險》為藍本，設計出充滿童趣的住宿空間。酒店以三隻熊貓「萌萌、帥帥、酷酷」為主角，設有1,500間主題客房，房間設有AR拍照互動屏幕，同時區內兒童設施一應俱全，包括兒童樂園、兒童俱樂部、兒童餐具及餐椅，非常適合親子旅遊。

長隆動物世界（官方圖片）

長隆歡樂世界（官方圖片）

長隆飛鳥樂園（官方圖片）

廣州長隆熊貓酒店

地址：廣州市番禺區漢溪大道廣州長隆熊貓酒店（地圖按此）

交通：廣州地鐵7號線到漢溪長隆站，D/E出口步行約5分鐘，到長隆地鐵廣場乘坐長隆度假區穿梭巴士；香港乘坐廣州長隆跨境直通巴

