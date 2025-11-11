容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
長隆酒店優惠2025｜廣州長隆熊貓酒店2大1小親子夜遊！人均低至$314 玩盡3大樂園，送行李箱、上網卡｜雙11優惠2025
今年雙11，KKday為港人帶來一個夢幻又抵玩的親子旅遊選擇——廣州長隆熊貓酒店2天1夜住宿連暢玩三大主題樂園，人均低至$314，還有一連串獨家優惠，送行李箱、送門票、送上網卡，仲有折扣碼即減高達$500！適用於2025年11月至2026年2月，包括12月6-8日學校假期及聖誕節，唔想錯過就要快手！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
熊貓主題酒店人均低至$314
KKday 雙11獨家優惠，以雙人入住廣州長隆熊貓酒店帥帥主題房為例，低至每位$314，可愛又七彩繽紛的房間，達36平方米空間，可選1張特大雙人床、2張單人床！這次優惠套票更包三大主題樂園的無限暢玩門票——動物世界、歡樂世界及飛鳥樂園，每位成人可攜帶一名遊玩當日年齡未滿3周歲或身高未達1.0米的兒童免費入園，同時每房可免費享一張兒童廣州長隆園區兩天無限暢玩三園門票，惟年齡限於已滿3周歲但未滿12周歲，或身高達到1.0米但未超過1.5米的兒童。另外，滿$800輸入優惠碼「CMHOTEL500」即減 $500，輸入「CMHOTEL111」更再減$150，還有行李箱、AIRSIM上網卡，性價比極高。
<享1兒童門票>2天1晚雙人無限暢玩3園(動物世界+歡樂世界+飛鳥樂園)套票
價錢：$1,442起，2大1小入住人均$314起
熊貓三胞胎動畫主題酒店
廣州長隆熊貓酒店由美國知名設計團隊WATG打造，以原創動畫《熊貓三胞胎的童話冒險》為藍本，設計出充滿童趣的住宿空間。酒店以三隻熊貓「萌萌、帥帥、酷酷」為主角，設有1,500間主題客房，房間設有AR拍照互動屏幕，同時區內兒童設施一應俱全，包括兒童樂園、兒童俱樂部、兒童餐具及餐椅，非常適合親子旅遊。
廣州長隆熊貓酒店
地址：廣州市番禺區漢溪大道廣州長隆熊貓酒店（地圖按此）
交通：廣州地鐵7號線到漢溪長隆站，D/E出口步行約5分鐘，到長隆地鐵廣場乘坐長隆度假區穿梭巴士；香港乘坐廣州長隆跨境直通巴
更多相關文章：
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋
雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
其他人也在看
雙11優惠2025｜淘寶/屈臣氏/HKTVmall/大生超市支付優惠 八達通滿指定金額減$30/呢張卡享全單89折（附優惠碼）
各商戶陸續推出雙11優惠，想買得更平，一定要配合不同支付優惠使用，就可以慳上加慳！其中淘寶網有8大支付工具優惠，購物滿指定金額可減最多$30；大生生活超市指定日子亦有89折優惠，即睇下文更多優惠啦！YAHOO著數 ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜升級版韶關靚景3天團！人均每日$480起送數據卡 「粵北九寨溝」銀杏林、住嶺南紅葉世界玻璃房
秋天靚景絕對是百看不厭，Yahoo購物專員早前推介過一款$999起韶關靚景3天團，今次再來一個升級版，團費加多$200，即$1,199起入住洲際酒店旗下的假日酒店以及獨立別墅星空玻璃房，餐飲包足8餐有大閘蟹盛宴、鮑魚燜果園雞宴、雲髻山灌湯燒鵝等，行程同樣可以參觀「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，再加插紅葉主題生態旅遊度假勝地「嶺南紅葉世界」欣賞8萬棵紅葉，更每人送一張數據SIM卡，尤其適合愛好食好住的旅客們！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）
雙11就快到！許多網站都有推出超抵雙11優惠，參考上年雙11回顧數據中，最多Yahoo讀者喜愛的是三個飲食及旅遊平台，包括KKday、Klook和Trip.com，KKday、Klook有超抵自助餐、放題優惠，有機會搶到買1送1甚至更大折扣優惠；而Trip.com上除了旅遊產品，更有香港本地手信以及飲食優惠券。此外，更有入手禮盒、零食低至8折的Pinkoi，這些網上平台優惠比起現場購買更便宜。提提大家，即日起至雙11期間，Yahoo購物專員每日第一時間在此Update最新推出的雙11優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！Yahoo Food ・ 3 分鐘前
雙11優惠2025｜旺角康得思酒店自助餐買一送一 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
成都平機票優惠｜成都機票連稅$399，平過搭高鐵！銀白色絕美九寨溝+國寶大熊貓｜雙11優惠2025
Trip.com「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動即將於11月11日開鑼，一連四日9pm發售一口價機票，11月14日輪到成都，香港航空來回機票連稅只需$399，比高鐵更平，航程約3個半小時便到達中國十大古都之一，探望國寶熊貓，以及到睹世界自然遺產「九寨溝」的壯麗景色，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
今年聖誕節即使不請假都有四連休，適合一眾港人來個短線遊！Yahoo購物專員深知聖誕節旺季機票的確貴得令人卻步，今次一於幫大家查看東南亞4大熱門旅行地，包括台北、曼谷、首爾及東京的聖誕檔期機票價錢，發現即使聖誕節正日出發也不是貴得太可怕，最平飛台北$1,454起，曼谷及首爾都是二千元有找，即睇各人氣旅遊目的地的機票價格及航班時間。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
【惠康】至筍美食優惠 韓國富有柿$13.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國富有柿、菲律賓袋裝香蕉、香印青提 、袋裝南非/澳洲臍橙8個裝、牛腩仔、 Real Farmers各款輕鹽香腸/煙燻腸、秘魯南美海參、武藏野急凍中細烏冬、每日鮮語100%鮮牛奶同埋斧頭牌檸檬/茉莉花茶/西柚洗潔精補充裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【大生生活超市】星期一＋11.11 八達通購物滿$188享89折（即日起至29/11）
今個11月逢星期一及11月11日，只要到大生生活超市購物滿$188，用八達通支付，即可享89折優惠！YAHOO著數 ・ 23 小時前
麥當勞再沽西環、旺角兩舖 套現1.83億 尚餘5舖待售
麥當勞美國總公司早前將8個持貨多年的街舖公開招標放售，繼11月初以7,738.8萬沽出元朗大馬路巨舖，最新再錄得兩宗成交個案，涉及西環士美菲路舖位及旺角西洋菜南街地庫舖位，分別以1.005億及8,320萬元沽出，合共套現約1.83億元。28Hse.com ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜LG 雪櫃折完再有 11% 優惠，再送 PuriCare AeroHit 空氣清新機
今年雙11最狂家電組合驚喜登場！即日起至 11 月 16 日，在 LG 官網購買指定雙門雪櫃或精選產品，直接免費贈送價值 HK$2,590 的空氣清新機，而且在 11 月 12 日前購買，還能再享最高 11% 折上折，讓你以更優惠價格的價格，一次擁有兩大頂級家電！Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 1 天前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發雙球華夫筒買一送一！每個只需$42 包自選2球雪糕！
甜品always是最好的Comfort Food，無論自己一個享受，還是和情人、閏蜜同享，都歎得超有feel！最近Häagen-Dazs終於在Klook推雙球華夫筒買一送一，每人只需$42，就可一起慢慢歎雙球雪糕，而且今次優惠更是無限量任買！清新雪糕的滋味超級解膩，雪糕fans絕對不可以錯過！Yahoo Food ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜精選10間港式點心套餐/放題優惠推薦！最平$88起食筍尖原隻鮮蝦餃/原隻南非鮑魚燒賣皇/片皮鴨
「飲茶」對於香港人來說，不只是用餐，更是一種生活態度和情懷寄託。趁今年的雙11優惠，今次就為大家推薦10間雙11至抵食的點心套餐及放題優惠，從五星級酒店的精緻點心放題，到傳統茶餐廳的懷舊風味，價格由$88起就能品嚐到2至4小時的無限點心體驗。無論是經典的蝦餃燒賣，還是創新的金箔蝦餃、原隻鮑魚燒賣，都可以享受得到！大家記得提早Book位呀！Yahoo Food HK ・ 1 天前