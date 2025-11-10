雙11開倉｜日本西松屋童裝統一$20件！日牌Skater全線8折 日本直送女裝GRL買一送一特價區

夏天終於離開，小朋友又是時候換季買新衫！適逢「雙11」，萌B殿堂推出「雙11+Black Friday購物祭」，日本西松屋童裝更統一$20件！指定日本品牌Skater、和光堂及Pigeon產品全線8折，媽媽至愛日本直送女裝GRL新款8折起、新設買一送一特價區，大人小朋友都可以買到心頭好啦！

日本西松屋童裝統一$20件，好抵！

連褸仔都係$20！

日本西松屋童裝統一$20件！

日本「西松屋」向來以高CP值見稱，並深受媽媽喜愛，是次「雙11」超抵價更統一$20件！！今次購物祭有不少衣服款式如長袖上衣、連身衣及長褲等。現場衣物由初生嬰兒至13歲以上尺碼均齊備：60-95cm適合初生嬰兒至3歲幼兒，100-160cm則適合4歲至13歲或以上中童，全部劃一$20件！連厚褸外套款、浴衣、泳衣款也是同一價錢！又平又靚不怕多買幾件，無懼小朋友大得快換衫密！

此外，其他日本童裝品牌Birthday、BabiesRus都有優惠，現場買一送一！小次郎浴衣款$60兩件，真是閉眼也可入手的價錢！

西松屋全場$20

日本直送女裝GRL新設買一送一特價區

日本女裝GRL性價比高、款式多，深受90後媽媽及女生喜愛！可是GRL香港較難入手，今次購物祭備有大量日本直送秋冬季新款女裝，除了GRL，亦有Classical elf、Apres jour及Retro Girl等，全部超抵優惠！正價款5件9折，10件8折！另新設了買一送一特價區，及$200/3件、$300/3件和$400/3件區。

新設買一送一特價區，媽媽不要走寶！

日本女裝買一送一，抵過日本買！

Chiikawa女裝

Chiikawa女裝

寵物專區+嬰幼兒用品開倉價

今次開倉寵物專區範圍擴展，日本、台灣、韓國及美國等地寵物牌子，如RuRuKamui、So-Zai、汪喵星球等齊集，精選品牌8折優惠！現場亦有其他人氣嬰幼兒產品，以開倉優惠價發售，精選品牌如KUMON益智教具、和光堂、Pigeon、Edison Mama及Skater等8折。

寵物專區範圍擴展， 日、台、韓及美國等地寵物牌子齊集。

卡通精品文具 平過日本買！

此外，現場亦有Chiikawa、Sanrio、Miffy等超人氣卡通精品文具，而3COINS日本雜貨更享全線半價，價格媲美日本直購，省卻行李空間，讓你輕鬆入手心頭好！

Chiikawa專區。

3COINS日本雜貨更享全線半價！

【萌B殿堂 雙11+ Black Friday購物祭】詳情：

開放日期：2025年11月11日-22日及24-30日

開放時間：11:00-19:00

西松屋童裝衣物尺寸：60-160cm

西松屋童裝衣服價錢：全場劃一$20件

日本女裝新款折扣優惠：5件9折、10件8折；新設日本精選女裝買一送一特價區、$200/3件、$300/3件及$400/3件區

地址：紅磡祟平街2號富德中心208室（近海逸豪園）

交通：港鐵紅磡站A3出口乘綠色專線小巴26/ 26X號於中電下車；或於港鐵黃埔站徒步約15分鐘直達

