雙11優惠2025｜富士急樂園門票買1送1優惠！人均$174起必玩最恐怖鬼屋、全國最斜過山車、冬天獨有戶外溜冰場

東京近郊有不少地方值得遊覽，如果去河口湖，不如一次過去附近的富士急樂園。Trip.com於11月13日中午12點推出富士急樂園門票買1送1優惠，平均每人只需$174起，即可手拖手去玩這個極刺激的樂園，包括聞名全球的恐怖鬼屋、日本最長滑梯及列入健力氏世界紀錄的最陡峭過山車，有興趣即睇內文啦！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

坐擁富士山美景的刺激樂園

喜愛速度與刺激感的朋友一定會喜歡富士急樂園，皆因園內有4款不同過山車，以及舉世聞名的恐怖鬼屋！當中時速最高130公里的過山車之王「FUJIYAMA」，以及健力氏世界紀錄認證、最大下降角度121度的最強過山車「高飛車」都是必玩項目。至於樂園的皇牌項目當然是鬼屋「戰慄迷宮」，是全球最長的鬼屋，路線達900米，行畢全程需時50分鐘，少些膽量都頂不住！另外，冬日限定的戶外溜冰場「SEIKO-OVAL」將於12日1日起開放～睇住富士山溜冰簡直是夢幻呀！

「高飛車」只有兩排共8個座位，坐任何一個位都同樣刺激（圖片來源：富士急樂園）

世上最斜、最大角度121度俯衝的過山車（圖片來源：富士急樂園）

過山車之王FUJIYAMA時速最高130公里（圖片來源：富士急樂園）

限量買一送一門票優惠

富士急樂園門票將於11月13日中午12時推出買1送1優惠，原價兩張成人門票要$696.3起，現人均只需$174.2起即可入場暢玩以上各種遊戲。想免卻排隊之苦，可以在園區內遊客票券處理中心的「information」櫃台旁綠白色的自助售票TICKET票亭，購買「全部」設施的「絕叫券」，即快速通關券，建議提前入手，免得開始玩之後才在園內來來回回找絕叫券。

富士急樂園遊樂設施通票 (買一送一)

票價：成人$348.3起/兩位，平均每人$174.2起 （原價$348.3）

預訂後90日內有效，可使用1次。指定日期（2025/4/10、2025/5/29、2025/6/12、2025/6/19、2025/6/26、2025/7/10、2025/12/11、2026/1/14、2026/1/15、2026/1/21、2026/1/22、2026/1/28、2026/1/29、2026/2/5）不可使用。

您需憑「電子入場憑證」領取及使用您的門票

營業時間及營運設施請以官網為準

招牌鬼屋「戰慄迷宮～黑暗中扭動的病房～」最近於2024年升級，關卡增加，恐怖程度爆燈（圖片來源：富士急樂園）

玩家需扮演一群誤闖廢棄醫院的人，在50分鐘內找到逃生出口（圖片來源：富士急樂園）

富士急樂園

地址：山梨縣富士吉田市新西原5-6-1（地圖按此）

交通：於東京站、新宿站乘坐JR中央線至大月站，轉乘富士急行線到富士急樂園站下車。

