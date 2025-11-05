Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起

最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！

立即查看American Eagle官網優惠頁

American Eagle官網限時低至36折

百搭Tee最抵買！多款印花T恤最平$128

有網購習慣的人，相信都會知道轉季一定要入手前一季的服飾，這樣買才會是最平、最划算！今次American Eagle雙11優惠，絕對可以大手入貨其Tee恤，不少款式折後低至$160就買到，以Oversized Oyster印花Tee為例，原價$290減至$160，買夠5件額外8折後低至$128，買多幾件襯衫或替換都一流，性價比極高！另外冷衫、Hoodie、背心、恤衫等都有好多選擇，要買到筍貨簡直無難度！

AE 寬身印花 T 恤

滿5件額外8折：$128｜ 特價：$160 ｜ 原價：$290

SHOP NOW

AE 寬身印花 T 恤

AE 寬身印花 T 恤

滿5件額外8折：$128｜ 特價：$160 ｜ 原價：$290

SHOP NOW

AE 寬身印花 T 恤

AE 太空染短袖針織背心

滿5件額外8折：$128｜ 特價：$160 ｜ 原價：$290

SHOP NOW

AE 太空染短袖針織背心

AE 天鵝絨圖案圓領運動衫

滿5件額外8折：$352｜ 特價：$440 ｜ 原價：$490

SHOP NOW

AE 天鵝絨圖案圓領運動衫

AE 有線針織四分拉鍊毛衣

滿5件額外8折：$424｜ 特價：$530 ｜ 原價：$590

SHOP NOW

AE 有線針織四分拉鍊毛衣

必入AE皇牌牛仔褲！近90款選擇

牛仔褲一直是American Eagle的皇牌產品，款式由高腰直筒牛仔，至寬腿休閒寬褲都應有盡有。Yahoo購物專員掃視過一輪，不少熱賣牛仔褲的碼數都仍然幾齊，有心水一定要快手落單！當中至抵買要推薦超高腰九分直腳牛仔褲，直腳設計，百搭易襯，簡單配搭Oversized Tee及白波鞋，已經一拍即合。超高腰九分直腳牛仔褲折上折後低至$348即可入手，以AE價錢來講非常划算！

AE Stretch 超高腰九分直腳牛仔褲

滿5件額外8折：$348｜ 特價：$435 ｜ 原價：$790

SHOP NOW

AE Stretch 超高腰九分直腳牛仔褲

AE Strigid 高腰Stovepipe牛仔褲

滿5件額外8折：$640｜ 特價：$800 ｜ 原價：$890

SHOP NOW

AE Strigid 高腰Stovepipe牛仔褲

AE Dreamy Drapey 彈力超高腰寬腿牛仔褲

滿5件額外8折：$640｜ 特價：$800 ｜ 原價：$890

SHOP NOW

AE Dreamy Drapey 彈力超高腰寬腿牛仔褲

AE Next Level 破洞超高腰喇叭牛仔褲

滿5件額外8折：$640｜ 特價：$800 ｜ 原價：$890

SHOP NOW

AE Next Level 破洞超高腰喇叭牛仔褲

AE Dreamy Drapey 彈力超高腰寬腿牛仔褲

滿5件額外8折：$568｜ 特價：$710 ｜ 原價：$790

SHOP NOW

AE Dreamy Drapey 彈力超高腰寬腿牛仔褲

換季必備薄外套 最平36折入手

踏入秋天，早晚溫差大，大家都要帶定件薄外套，以免著涼。今次American Eagle官網優惠，有減價的外套款式選擇不算太多，不過大家最愛的牛仔外套、薄開胸冷衫都有，而且不少款式的折扣都以半價起跳，計番都平幾多。返工一族可以考慮入手白色圓領開胸冷衫，布料柔滑且貼身，修身剪裁的版型，加上圓領設計，望落非常斯文，大家可單穿作為上衣，抑或當作開胸冷衫都得，適合微涼天氣穿著。折上折後低至$216，完全可以秒速落單。

AE Whoa So Soft 圓領開襟冷衫

滿5件額外8折：$216｜ 特價：$270 ｜ 原價：$490

SHOP NOW

AE Whoa So Soft 圓領開襟冷衫

AE 學院風牛仔外套

滿5件額外8折：$304｜ 特價：$380 ｜ 原價：$690

SHOP NOW

AE 學院風牛仔外套

AE 乳白色羊羔絨卡車司機牛仔外套

滿5件額外8折：$568｜ 特價：$710 ｜ 原價：$1,290

SHOP NOW

AE 乳白色羊羔絨卡車司機牛仔外套

AE Bomber 開襟冷衫

滿5件額外8折：$260｜ 特價：$325 ｜ 原價：$590

SHOP NOW

AE Bomber 開襟冷衫

