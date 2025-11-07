雙11優惠2025｜曼谷機票＋酒店只要$1,111！2024年開幕新Accor酒店、鄰近EmSphere商場｜泰國平機票

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
今個冬天想去曼谷避寒，過一個暖笠笠聖誕，就要留意Trip.com雙11的一口價機票優惠啦！Trip.com將於11月12日9pm推出曼谷自由行套票優惠，香港快運來回BKK機票，再加2晚2024年開幕新Accor酒店住宿，連稅只要$1,111！搶到的話，就可以在2026年2月28日前快閃曼谷玩返3日，即睇優惠詳情！
連稅$1,111飛曼谷
Trip.com的「雙11狂賞」優惠活動於11月11日至14日舉行，當中最受歡迎的優惠一定是一口價機票！一個價錢已經連稅，沒有額外收費，相當抵玩～今次Trip.com加碼推出自由行套票優惠，只要$1,111就已經有齊香港快運飛曼谷BKK機場來回機票，以及2晚酒店住宿～套票中的酒店是2024年新開幕的曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店，由於酒店屬Accor品牌，硬件、軟件都有質素保證，酒店位置鄰近EmSphere商場，步行10-13分鐘就可以到BTS Phrom Phong站，旺中帶靜，相當不錯！
至於旅遊日期就由11月13日至2026年1月31日，可於今個冬季、除夕元旦到曼谷避寒，到訪高人氣的朱拉隆功夜市掃街、嘆美食，或睇泰國Snoopy75週年展，不過留意參與者必須通過APP頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享受優惠，可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準。
11月12日9pm開賣：曼谷機票＋酒店全包價
優惠價：連稅$1,111
優惠推出日期時間：2025年11月12日9pm
旅遊日期：2025年11月13日至2025年1月31日
