雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶

不少網購平台及品牌未等到雙11正日，就已經率先推出雙11優惠2025，吸引大家提早消費！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！

立即查看Tory Burch優惠頁

必搶！李洙赫同款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起

小資女最愛的Tory Burch一向以性價比高而聞名，今次FARFETCH突發75折優惠，絕對不能錯過其手袋，單計袋款已經有超過700款選擇，慢慢望一定買到心頭好！

當中一定要推薦由韓星李洙赫一用隨即爆紅的Romy系列，以Romy Suede Shoulder Bag為例，手袋使用柔軟麂皮打造，肩背包以極簡長方造型設計，配上細緻縫線，令手袋外觀更俐落，原價$3,620減至$2,715即可入手，是平價首選！

另一款Romy Suede Bucket Bag一樣值得留意，採用霧面麂皮搭配皮革飾邊，袋身呈圓弧狀，拉繩式開口設計非常方便，加上容積十分足夠，放置銀包、電話、小水樽等都無問題，是不少OL的返工袋，折後只需$3,069就可以跟李洙赫使用同款，cp值極高！

Tory Burch Romy suede shoulder bag

75折特價：$2,715｜ 原價：$3,620

SHOP NOW

Tory Burch Romy suede shoulder bag

Tory Burch Romy suede bucket bag

75折特價：$3,069｜ 原價：$4,092

SHOP NOW

Tory Burch Romy suede bucket bag

另一個作為Tory Burch長青熱賣款的Monogram水桶袋同樣抵買，最近更因宋雨琦的街拍配搭，再次掀起一陣搶購潮。手袋以品牌標誌性Monogram花紋帆布為主，配上柔軟皮革飾邊，兼具復古及時尚感。袋身使用經典水桶造型，輕鬆放置手機、銀包、化妝品等小物品，FARFETCH限時75折後，只需$2,856就買到，正正比正價平近千元！

Tory Burch mini T Monogram bucket bag

75折特價：$2,856｜ 原價：$3,808

SHOP NOW

Tory Burch mini T Monogram bucket bag

Tory Burch Romy suede tote bag

75折特價：$3,315｜ 原價：$4,420

SHOP NOW

Tory Burch Romy suede tote bag

Tory Burch small Romy shoulder bag

75折特價：$2,507｜ 原價：$3,342

SHOP NOW

Tory Burch small Romy shoulder bag

Tory Burch Romy tote bag

75折特價：$2,623｜ 原價：$3,497

SHOP NOW

Tory Burch Romy tote bag

Tory Burch Fleming Soft drawstring tote bag

75折特價：$6,384｜ 原價：$8,512

SHOP NOW

Tory Burch Fleming Soft drawstring tote bag

Tory Burch McGraw leather bucket bag

75折特價：$3,083｜ 原價：$4,110

SHOP NOW

Tory Burch McGraw leather bucket bag

