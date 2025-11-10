iHerb雙11優惠全網限時74折
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
HOKA波鞋在FARFETCH推出快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，即看內文：
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
超過60款減價波鞋！荷里活名人、港星都追捧
近年HOKA波鞋因不少荷里活名人，如Harry Styles、Kayne West、Adam Sandler等，以及港星「發哥」周潤發、劉嘉玲等人加持後，令HOKA人氣飆升，再次掀起一鼓搶購潮！而且不少用家著後都大讚HOKA的鞋底舒適及回彈力好，就算長期穿著都無問題，不少人的「旅行神鞋」！
今次FARFETCH雙11優惠，當然要推薦HOKA最受歡迎的兩個系列，分別為Clifton及Bondi。前者主打「輕量柔軟」體驗，中底採用厚實且輕盈的泡棉結構，結合品牌標誌性的 Meta-Rocker弧形鞋底設計，有緩震的效果，是Hoka其中一款人氣日常訓練鞋之一。女士們可以考慮入手原價$2,054的Clifton 10粉白配色款，限時75折後只需$1,541，慳近$520，十分超值！
Bondi則適合長跑或長時間站立的人，中底使用超臨界發泡EVA物料，厚度更高，令大家有種「踩在雲端」的柔軟感。而且Bondi的包覆性更強，穩定度更高，是「極致緩震代表」，非常適合長跑人士穿著。當中Bondi 9藍白配色款75折後只需$1,196，官網賣緊約$1,600，趁特價入手可以慳一筆！
除了Clifton及Bondi外，Kawana、Hopara、Mafate等系列都有不少款式選擇，把握時機，趁有碼數馬上落單，免得無碼先後悔啊！
HOKA Clifton 10 sneakers
75折特價：$1,541｜
原價：$2,054
HOKA Clifton 9 trainers
75折特價：$940｜
原價：$1,253
HOKA Clifton 10 sneakers
75折特價：$1,295｜
原價：$1,727
HOKA Bondi 9 sneakers
75折特價：$1,196｜
原價：$1,594
HOKA Bondi 9 sneakers
75折特價：$1,476｜
原價：$1,968
HOKA Kawana 2 sneakers
75折特價：$1,277｜
原價：$1,702
HOKA Hopara 2 sandals
75折特價：$899｜
原價：$1,199
HOKA Clifton LS sneakers
75折特價：$1,206｜
原價：$1,608
