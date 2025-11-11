Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜澳門上葡京酒店套票$1,111！用優惠碼再減$100、人均$505.5起包雙人早餐｜澳門平酒店

無論睇演唱會、賭兩手或是掃街歎小食，港人不時都會過大海，今日一於趁雙11這個大日子，入手榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮的澳門上葡京酒店，KKday於今日中午12點推出住宿套票$1,111優惠，入住豪華房，用優惠碼再減$100，折後人均只需$505.5起；如果不夠手快，則有Trip.com的信用卡優惠碼，買滿$1,000即減$500，即睇開搶時間！

連續兩年榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮

澳門上葡京酒店座落於澳門路氹城，是澳門葡京人綜合度假村內的其中一間主題酒店，鄰近路氹東亞運體育館及輕軌車站，往來機場和氹仔碼頭都十分方便，出澳門市中心亦僅需25分鐘車程。酒店已連續兩年榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮，整體設計走華麗格調，提供1350間客房，面積寬敞，最細的豪華客房都有645呎，可俯瞰綠茵勝境花園或路氹城區，景色開揚。其他設備還有24小時健身中心、室內恆溫泳池，以及冬天暫停開放的戶外泳池，住客亦可到澳門葡京人綜合度假村參加11月28日至29日舉行的Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025、12月27日舉行的蕭敬騰「Music Height」音樂會等，節目豐富。

澳門上葡京酒店座落於澳門路氹城，是澳門葡京人綜合度假村內的其中一間主題酒店。（相片來源：KKday）

整體設計走華麗格調，提供1350間客房，面積寬敞，最細的豪華客房都有645呎，可俯瞰綠茵勝境花園或路氹城區。（相片來源：KKday）

12月27日舉行的蕭敬騰「Music Height」音樂會。（相片來源：KKday）

$1,111住宿套票 用優惠碼再減$100

今次KKday於11月11日中午12點開賣$1,111起住宿套票優惠，入住豪華房連雙人早餐，人均只需$555.5起，透過KKday app預訂輸入優惠碼【KKDBD100】再減$100，最終每晚只需$1,011起、人均$505.5起，Yahoo購物專員中午12點睇過優惠碼仍能使用，不過數量有限，要訂趁快，入住日期只有11月17-20、24-26日可選。另平台同步推出3折起的齋房優惠，折後每晚$1,033起，送AIRSIM無國界上網卡，人均$516.5起，可額外加購自助早餐/午餐/晚餐。

【11.11週年限定·$1111/套】豪華房雙床房1間1晚＋雙人自助早餐

優惠價：$1,111起，人均$555.5起，透過KKday APP預訂滿$1,111，輸入優惠碼【KKDBD100】再減$100，折後$1011起，人均$505.5起

入住日期：11月17-20、24-26日

按此經Trip.com預訂

【限時快閃限量3折起】上葡京酒店豪華房1間1晚＋優惠加購雙人自助早餐/午餐/晚餐｜送AIRSIM無國界上網卡

優惠價：$1,033起，人均$516.5起

入住日期：即日起至12月30日

按此經Trip.com預訂

豪華客房（相片來源：KKday）

透過KKday app預訂輸入優惠碼【KKDBD100】再減$100，最終每晚只需$1,011起、人均$505.5起。（相片來源：KKday app截圖）

Trip.com必搶信用卡半價優惠碼

此外，如果手持Mastercard的朋友仔，可透過Trip.com預訂，因為平台將於11月13及14日凌晨12點推出Mastercard預訂酒店滿$1,000減$500優惠碼，用來訂購$1,074起的澳門上葡京豪華客房，最平只需$574起，人均$287，勁抵！

澳門上葡京酒店

房價：$1,074起，11月13日及14日凌晨12點開搶Mastercard簽帳酒店優惠碼，買滿$1,000即減$500

按此經Trip.com預訂

澳門上葡京綜合度假村 Grand Lisboa Palace Resort Macau

地址：澳門路氹射擊路（地圖按此）

交通方法：氹仔碼頭、港澳碼頭有接駁巴士接送

