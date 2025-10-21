楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
Polo Ralph Lauren官網率先推出雙11限時低至3折，當中有數百款男女裝產品有平，即看內文：
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。
Polo Ralph Lauren官網雙11優惠頁Polo Ralph Lauren官網其他產品優惠頁
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
超過500款男女裝激減3折起！Tee／恤衫／冷背心低至$260
Polo Ralph Lauren一向是明星的至愛，近年更由「人間Polo」Krystal鄭秀晶、爆紅韓團Aespa的Winter、宋仲基等人加持下，再次掀起一陣搶購潮。不過Polo Ralph Lauren產品絕非便宜，閒閒地一件Tee都接近千元，未必個個捨得入手。
各位有好消息！Polo Ralph Lauren官網最近帶頭推出雙11優惠，而折扣力度更如往年一樣，誠意滿滿！當中有超過500款男女裝產品低至3折，大家至愛的開胸冷衫、恤衫、Polo、Zip Pullover等統統有平，慢慢找一定買到筍貨！推薦可以入手女裝啡色直間恤衫，原價$1,690減至$1,350，秋天上身單穿恤衫，下身配襯牛仔褲或西褲，而去到冬天時再外加冷衫，斯文又好看，返工一流！大家亦可以參考Krystal的穿搭，下身襯高腰短褲，即顯腿長！
另外點少得推介品牌皇牌冷衫，不論開胸款、圓領款、V領款都非常受歡迎。至抵買有針織圓領冷衫，現在折後只需$1,043，足足平近$450，cp值極高！女生最新至潮著法，上身圓領冷衫配搭運動短褲，休閒得來又帶點時尚型格感。另外Hoodie、Tee、連身裙、長褲等都有不少減價產品選擇，趁現在雙11優惠一於入手幾件，好好獎勵下辛苦工作一整年的自己吧！
Classic Fit Striped Shirt
特價：$1,350｜
原價：$1,690
Mesh-Knit Cotton Crewneck Sweater
特價：$1,043｜
原價：$1,490
Classic Fit Linen Shirt
特價：$1,095｜
原價：$2,190
Estate-Rib Quarter-Zip Pullover
特價：$1,043｜
原價：$1,490
Floral Pleated Satin Maxidress
特價：$1,760｜
原價：$5,890
Polo Ralph Lauren Striped Belted Shirtdress
特價：$1,590｜
原價：$2,090
Macken Blanket
特價：$445｜
原價：$890
