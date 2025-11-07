雙11優惠2025｜淘寶/屈臣氏/HKTVmall/大生超市支付優惠 八達通滿指定金額減$30/呢張卡享全單89折（附優惠碼）

各商戶陸續推出雙11優惠，想買得更平，一定要配合不同支付優惠使用，就可以慳上加慳！其中淘寶網有8大支付工具優惠，購物滿指定金額可減最多$30；大生生活超市指定日子亦有89折優惠，即睇下文更多優惠啦！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

淘寶支付優惠

【AlipayHK x 淘寶 雙11網購慳錢攻略】

透過AlipayHK餘額或銀行賬戶付款，無上限筆筆免手續費優惠。亦可選擇其他免手續費支付方式：渣打A. Point Card，中銀淘寶卡，Ant Bank 餘額+、Ant Bank Paylater、Mox Card。

【淘寶雙11 X 八達通三重疊加優惠大放送】

優惠1：立減優惠

單一消費滿HK$300立減HK$15*

單一消費滿HK$500立減HK$30^

*每日名額限首6,000單，每人每週只限1次，滿減優惠不能於單一訂單同時疊加使用。

廣告 廣告

^每日名額限首2,000單，每人每週只限1次，滿減優惠不能於單一訂單同時疊加使用。

優惠2：免手續費

每日名額限首3,434單，於推廣期內每人只限5次。

優惠3：限時優惠碼

買滿RMB¥188，並輸入優惠碼【OCTOPUS15】，即減¥15

買滿RMB¥288，並輸入優惠碼【OCTOPUS25】，即減¥25

優惠受條款及細則約束。推廣期由2025年11月1日至2025年11月14日。

於推廣期內每人可使用每個限時優惠碼各1次。

淘寶雙11 X 八達通三重疊加優惠大放送

【PayMe X 淘寶雙11攻略！賞你全新四重勁慳折扣！】

年度節日購物旺季又好快開始，準備好用PayMe去淘寶雙11瘋狂掃貨，可以慳足高達港幣150元！

優惠1：消費滿港幣300元，即減港幣15元。每位用戶可使用此優惠兩次

優惠2：享免手續費優惠，每筆交易最高可減港幣10元。每位用戶可使用此優惠高達四次

優惠3：

搶港幣20元PayMe快閃優惠券，買滿港幣600元或以上即扣減

搶港幣30元PayMe快閃優惠券，買滿港幣1,000元或以上即扣減

每位用戶可使用每張優惠券各兩次

優惠4：

消費滿人民幣288元，即減人民幣25元。優惠碼：PAYME25

消費滿人民幣318元，即減人民幣28元。優惠碼：PAYME28

每位用戶可於淘寶App中文介面使用以上優惠碼各一次。

請注意，當每日優惠限額用完後，優惠1、2及4將不會再顯示於淘寶結賬頁面，相關折扣亦不再適用，推廣期至11月14日。

PayMe X 淘寶雙11攻略

MoxCard

即日起至2025年11月15日，用MoxCard經AlipayHK落單，即享雙重優惠！優惠數量有限，額滿即止，先搶為快！

優惠1： 免收1.5%淘寶手續費，每筆交易最高可減HK$10！

優惠2： 於淘寶消費滿HK$200或以上，即減HK$20！

【淘寶雙11】中銀信用卡 0%手續費及立減優惠！

一年一度淘寶雙11大促，經AlipayHK用中銀信用卡簽賬即可享0%手續費、分期立減HK$30、立減高達¥40及官方立減85折優惠！

優惠1：0%手續費，每人每階段可享一次

優惠2：簽賬滿HK$550，分期立減HK$30

優惠3：中銀獨家優惠碼

買滿RMB¥188，並輸入優惠碼【BOC15】，即減¥15；買滿RMB¥288，並輸入優惠碼【BOC25】，即減¥25

（即日至11月14日）

淘寶雙11中銀信用卡優惠

渣打信用卡

簽賬滿HK$550，分期立減HK$30。即日至11月14日。

Ant Bank 螞蟻銀行

單筆滿HK$300立減HK$20

Ant Bank PayLater分期1期付款免手續費優惠

ZA Bank

憑ZA卡於淘寶消費無限次免手續費優惠，每次最多HK$10

屈臣氏支付優惠

PayMe

HK$5快閃優惠券，領券後即日內於門市或網店使用，消費滿HK$40或以上，即減HK$5，11月7日前可使用一次，11月9日至30日期間可使用多一次。

HKTVmall支付優惠

PayMe

HK$20快閃優惠券，領券後即日內使用，於HKTVmall應用程式消費滿HK$500或以上，即減HK$20，每位用戶最多可用一次，推廣期至11月30日。

大生生活超市支付優惠

八達通

11月11日及11月逢星期一，於大生生活超市門市消費滿$188，以八達通付款，即享全單89折優惠，指定酒品及禮券除外，推廣受條款及細則約束。

大生生活超市支付雙11優惠

更多著數文章：