Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜升級版韶關靚景3天團！人均每日$480起送數據卡 「粵北九寨溝」銀杏林、住嶺南紅葉世界玻璃房

秋天靚景絕對是百看不厭，Yahoo購物專員早前推介過一款$999起韶關靚景3天團，今次再來一個升級版，團費加多$200，即$1,199起入住洲際酒店旗下的假日酒店，以及獨立別墅星空玻璃房，餐飲包足8餐有大閘蟹盛宴、鮑魚燜果園雞宴、雲髻山灌湯燒鵝等，行程同樣可以參觀「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，再加插紅葉主題生態旅遊度假勝地「嶺南紅葉世界」欣賞8萬棵紅葉，更每人送一張數據SIM卡，尤其適合愛好食好住的旅客們！

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

一次過睇勻銀杏林+被8萬棵紅葉包圍

歷史文化名城「韶關」擁有海量極美的自然風景，尤其秋天時份，漫山遍野的火紅楓葉與金黃銀杏，打造一場季節限定的視覺盛宴。永安旅遊這個升級版韶關靚景3天團，將到訪被譽為「粵北九寨溝」的南雄帽子峰林場，其山勢起伏顯著、保留大片原始森林風貌，能欣賞一大片銀杏金海。另一重點行程為紅葉主題生態旅遊度假勝地「嶺南紅葉世界」，園內種植約8萬棵紅葉，包括野生楓樹、美國紅楓、雞爪槭等品種，滿目映紅，團友甚至可以住進風景區內的獨立別墅星空玻璃房，日頭賞楓及參觀哈比人小屋、天空之鏡，晚上觀星夠浪漫！其他行程還有湞陽坊旅遊小鎮、風采樓、有廣東香格里拉之稱「新豐」等，行程豐富，保證不購物、不車販。

被譽為「粵北九寨溝」的南雄帽子峰林場，其山勢起伏顯著、保留大片原始森林風貌，能欣賞一大片銀杏金海。（相片來源：爬山漫游計劃@小紅書）

紅葉主題生態旅遊度假勝地「嶺南紅葉世界」，園內種植約8萬棵紅葉，包括野生楓樹、美國紅楓、雞爪槭等品種，滿目映紅。（相片來源：永安旅遊）

日頭賞楓及參觀哈比人小屋、天空之鏡，晚上觀星夠浪漫！（相片來源：cocochancoco@小紅書）

湞陽坊旅遊小鎮（相片來源：永安旅遊）

住星空玻璃房+假日酒店 包足8餐無自費

住宿方面，一晚入住以上提及的「嶺南紅葉世界」獨立別墅星空玻璃房，另一晚則保證入洲際酒店旗下的韶關韶州城假日酒店或韶關摩爾城假日酒店，質素有保證。至於餐飲，三日包足8餐無自費，包括有大閘蟹盛宴、鮑魚燜果園雞宴、雲髻山灌湯燒鵝、高山走地雞粥、高山茶香雞及高山生曬臘味宴等，老饕們一定滿足！團費二人同行每位$1,200.5起，已包印花稅及每人一張數據SIM卡，完團後再現場支付合共$240服務費，總共$1,440.5，除開每日只需$480起，11月29日至12月13日幾乎天天出發，當中11月29日、12月6日及13日經已成團，要訂趁快！

韶關美景純玩3天團（GFSFQ03KM）

團費：2人同行每位$1,200.5起，另加每位共$240服務費（包括當地導遊、旅遊車司機及工作人員）

出發日期：11月29日至12月13日內指定日子

SHOP NOW

保證入洲際酒店旗下的韶關韶州城假日酒店或韶關摩爾城假日酒店。（相片來源：永安旅遊）

一晚入住「嶺南紅葉世界」獨立別墅星空玻璃房。（相片來源：嶺南紅葉世界度假邨@小紅書）

更多相關文章：

雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略

Trip.com雙11旅行優惠登場！$1高鐵飛、迪士尼半價優惠碼、機票/酒店減$1,111｜雙11優惠2025

Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票

雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！搶飛「過大海」睇澳門格蘭披治大賽車

跨境巴士優惠｜永東巴士現金券低至$11、22折入手$50兌換券！適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆｜KKday雙11優惠2025

深圳酒店優惠｜深圳星河吉酒店低至3折！每晚人均$277.8起，包早餐、免費瑜伽班｜KKday雙11優惠2025

雙11優惠2025｜韶關靚景3天團每日人均$413.3起！全省第一秋色「黃金銀杏林」、廣東「布達拉宮」 食足7餐：大閘蟹/鵝王宴/養生地道菜

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡

雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店