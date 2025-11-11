雙11優惠2025｜首爾WILD WILD猛男秀門票買1送1 ！人均$151.8起 只限女士、11月限定入場｜首爾好去處

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜首爾WILD WILD猛男秀門票買一送一 人均$151.8起只限女士、11月限定入場！

特別為女性觀眾而設、韓國最熱血沸騰的現場表演《WILD WILD SHOW》猛男音樂劇載譽重演。適逢雙11購物節，Trip.com推出門票買一送一優惠，最平每人只需$151.8起，優惠只限19歲以上成年女性觀眾使用，快點約閨蜜去睇猛男oppa熱舞騷肌啦！

極受女士歡迎 8位韓國猛男火熱演出

韓國大熱的《WILD WILD SHOW》音樂劇，長做長有，極受女性觀眾歡迎！劇情集現代舞、擊鼓群舞、鋼管舞於一身，8位完美身軀的韓男Oppa，透過藝術與感性的演出，滿足女性對浪漫的渴望，100%專為女性度身製作！演出期間更有貼身互動環節，拉近觀眾距離之餘，火辣場面令全場心跳加速。猛男演員包括曾參加Netflix競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》的姜天一、李熙中、李潤濟，而姜天一亦是Disney+戀愛真人騷《粉紅謊言》中的演出者「太陽」，相信熟悉韓國影視的觀眾對他不會陌生。

最新一季WILD WILD猛男秀越做越受歡迎，繼續有多位皇牌oppa坐陣（圖片來源：WILD WILD SHOW）

表演的場地不太大，投入感滿分（圖片來源：WILD WILD SHOW）

R席門票買一送一只需$151.84起

《WILD WILD SHOW》外國觀眾對演出讚譽有加，直言表演絕非賣弄色情，短短75分鐘的劇情豐富，差不多每隔10分鐘就換場景和衣服，高難度舞蹈、默劇等包羅萬有，Oppa們在台上揮汗如雨，表演令人感動。如果想現場感受猛男的魅力就要把握Trip.com的優惠，買一送一後平均只需$151.84起，坐入門級的R席座位，只限19歲或以上女性旅客享用優惠，可選11月30日前6pm或8pm的場次，最近要去首爾的話就不要錯過啦！

Wild Wild 猛男秀演出票(買一送一)

買一送一優惠價：平均每人$151.9起 （原價$303）

只限女性旅客使用；年齡19歲或以上

SHOP NOW

首爾WILD WILD猛男秀座位表（圖片來源：WILD WILD SHOW）

前排觀眾有機會被選中參與互動環節（圖片來源：WILD WILD SHOW）

《WILD WILD SHOW》

演出時間：2pm/4pm/6pm/8pm（逢星期一休演）

地址：首爾市中區幹川路47 寶藝術廳 地下1樓 WILDWILD專用館（地圖按此）

交通：首爾地鐵2號線及3號線乙支路三街站8號出口

