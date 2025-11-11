Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

ASOS限時額外5折勁減！adidas袋低至$67 / Polo Ralph Lauren polo衫只需$648｜雙11優惠2025

期待已久，英國大型網購百貨平台ASOS的雙11優惠終於開始！想以至抵價格為秋冬及佳節衣櫃置新裝，必定要把握今次的掃貨時機！ASOS由即日起起至11月12日下午5時，指定正價或減價產品，付款前輸入指定優惠碼即可享高達額外5折優惠，adidas袋最平低至$67入手，Polo Ralph Lauren、Calvin Klein Jeans等品牌難得都有折，而且買滿$650更享免運費送貨！各位可以準備大手入貨！

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

ASOS官網雙11優惠2025詳情：

購買指定產品付款前輸入優惠碼【SELFLOVE】即享高達額外5折優惠

優惠日期：即日起至11月12日下午5時

ASOS女裝優惠頁按此 ASOS男裝優惠頁按此

ASOS雙11優惠額外5折！adidas袋折上折低至$67

想一次過買齊全衣櫃秋冬衣物，ASOS就是大包圍的最佳選擇，現時ASOS有限時雙11優惠，指定正價或減價產品可享高達額外5折優惠！Yahoo購物專員精選了男女裝抵買產品，女裝必買Calvin Klein Jeans Logo Tee，折後低至$196，而平時過千元一件的Polo Ralph Lauren polo衫都有平，折上折低至$648入手，十分抵買！男裝優惠更抵，adidas斜孭袋折上折低至26折，竟可以$67就買到，款式男女都可用，平時粗用都不心痛！男裝adidas足球衫同樣折後不用$100就買到，Tommy Jeans logo Tee折後$189就可以買回家，難得可以低價入手各大品牌產品，不要錯過ASOS雙11限時優惠！

ASOS必買女裝推薦：

Calvin Klein Jeans rib baby tee in white

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外7折優惠

折上折42折：$196｜ 6折特價：$280 ｜ 原價：$467

SHOP NOW

Calvin Klein Jeans rib baby tee in white

Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in navy

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外7折優惠

折上折49折：$648｜ 7折特價：$926 ｜ 原價：$1,322

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in navy

adidas Originals Adicolor 90's jeans in black

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外75折優惠

折上折64折：$496｜ 85折特價：$661 ｜ 原價：$778

SHOP NOW

adidas Originals Adicolor 90's jeans in black

Puma Speedcat Elevated trainers in white

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享5折優惠

5折特價：$500｜ 原價：$1,000

SHOP NOW

Puma Speedcat Elevated trainers in white

ASOS必買男裝推薦

adidas Originals Adicolor waist pack in black

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外75折優惠

折上折26折：$67｜ 35折特價：$89 ｜ 原價：$256

SHOP NOW

adidas Originals Adicolor waist pack in black

adidas Football Squadra 25 t-shirt in black

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外5折優惠

折上折43折：$95｜ 86折特價：$189 ｜ 原價：$222

SHOP NOW

adidas Football Squadra 25 t-shirt in black

Tommy Jeans oversized logo backprint t-shirt in white

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外75折優惠

折上折43折：$189｜ 66折特價：$252 ｜ 原價：$389

SHOP NOW

Tommy Jeans oversized logo backprint t-shirt in white

The North Face Glenclyffe Urban Low Boot in white and black

輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外5折優惠

折上折25折：$270｜ 5折特價：$539 ｜ 原價：$1,078

SHOP NOW

The North Face Glenclyffe Urban Low Boot in white and black

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠：

李洙赫加持Tory Burch手袋快閃75折！雙11秒搶宋雨琦同款水桶袋$2,9XX起｜雙11優惠2025

HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025

Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025

Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025

雙11優惠2025｜王菲保養秘訣大公開！天后同款貴婦級護膚品牌HR 限時53折起入手

雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋