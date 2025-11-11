容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
ASOS限時額外5折勁減！adidas袋低至$67 / Polo Ralph Lauren polo衫只需$648｜雙11優惠2025
ASOS由即日起至11月12日下午5時，買指定產品輸入優惠碼即享額外高達5折優惠，即睇Yahoo購物推介：
期待已久，英國大型網購百貨平台ASOS的雙11優惠終於開始！想以至抵價格為秋冬及佳節衣櫃置新裝，必定要把握今次的掃貨時機！ASOS由即日起起至11月12日下午5時，指定正價或減價產品，付款前輸入指定優惠碼即可享高達額外5折優惠，adidas袋最平低至$67入手，Polo Ralph Lauren、Calvin Klein Jeans等品牌難得都有折，而且買滿$650更享免運費送貨！各位可以準備大手入貨！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
ASOS官網雙11優惠2025詳情：
購買指定產品付款前輸入優惠碼【SELFLOVE】即享高達額外5折優惠
優惠日期：即日起至11月12日下午5時
ASOS雙11優惠額外5折！adidas袋折上折低至$67
想一次過買齊全衣櫃秋冬衣物，ASOS就是大包圍的最佳選擇，現時ASOS有限時雙11優惠，指定正價或減價產品可享高達額外5折優惠！Yahoo購物專員精選了男女裝抵買產品，女裝必買Calvin Klein Jeans Logo Tee，折後低至$196，而平時過千元一件的Polo Ralph Lauren polo衫都有平，折上折低至$648入手，十分抵買！男裝優惠更抵，adidas斜孭袋折上折低至26折，竟可以$67就買到，款式男女都可用，平時粗用都不心痛！男裝adidas足球衫同樣折後不用$100就買到，Tommy Jeans logo Tee折後$189就可以買回家，難得可以低價入手各大品牌產品，不要錯過ASOS雙11限時優惠！
ASOS必買女裝推薦：
Calvin Klein Jeans rib baby tee in white
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外7折優惠
折上折42折：$196｜
6折特價：$280｜ 原價：$467
Polo Ralph Lauren cropped icon logo polo in navy
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外7折優惠
折上折49折：$648｜
7折特價：$926｜ 原價：$1,322
adidas Originals Adicolor 90's jeans in black
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外75折優惠
折上折64折：$496｜
85折特價：$661｜ 原價：$778
Puma Speedcat Elevated trainers in white
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享5折優惠
5折特價：$500｜
原價：$1,000
ASOS必買男裝推薦
adidas Originals Adicolor waist pack in black
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外75折優惠
折上折26折：$67｜
35折特價：$89｜ 原價：$256
adidas Football Squadra 25 t-shirt in black
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外5折優惠
折上折43折：$95｜
86折特價：$189｜ 原價：$222
Tommy Jeans oversized logo backprint t-shirt in white
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外75折優惠
折上折43折：$189｜
66折特價：$252｜ 原價：$389
The North Face Glenclyffe Urban Low Boot in white and black
輸入優惠碼【SELFLOVE】即享額外5折優惠
折上折25折：$270｜
5折特價：$539｜ 原價：$1,078
雙11優惠：
李洙赫加持Tory Burch手袋快閃75折！雙11秒搶宋雨琦同款水桶袋$2,9XX起｜雙11優惠2025
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025
Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠2025｜王菲保養秘訣大公開！天后同款貴婦級護膚品牌HR 限時53折起入手
雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋
周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜淘寶/屈臣氏/HKTVmall/大生超市支付優惠 八達通滿指定金額減$30/呢張卡享全單89折（附優惠碼）
各商戶陸續推出雙11優惠，想買得更平，一定要配合不同支付優惠使用，就可以慳上加慳！其中淘寶網有8大支付工具優惠，購物滿指定金額可減最多$30；大生生活超市指定日子亦有89折優惠，即睇下文更多優惠啦！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 18 小時前
Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦｜雙11優惠2025
Olive Young 雙 11 優惠來了！Olive Young 必買好用護膚品全攻略：Threads 脆友近日舉辦「threads史上Olive Young最值得買真有用的東西」大賽，帖文獲得 1,700 則留言反應熱烈！小編為大家整理 10 款 Olive Young 必買護膚品推薦，當中包括性價比超高面膜、微針精華及 PDRN 水光精華，轉季買這些就能擁有韓系水光肌！Yahoo Style HK ・ 1 天前
KKday雙11優惠2025｜11.11連續12小時激派低至$11優惠！再送東京來回機票 即睇7大精選優惠+加推優惠碼
KKday一連22日「11週年慶叠加雙11大折日」，11月11日正式進入最終日，平台將推出最激優惠，由早上11點至晚上11點連續12小時、每小時推出低至$11、$111、買一送一優惠，包括香港迪士尼樂園門票、澳門及深圳酒店住宿、日本溫泉券等，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別。今日（11日）除了加推3個超抵優惠碼，當日累積最高消費額可獲東京來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，以及7大優惠，立即睇睇KKday今年最後一擊雙11優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
秋冬必入8款名牌「及膝長靴」推介！5折起入手顯瘦時尚CHLOÉ、Jimmy Choo、VALENTINO｜雙11優惠2025
當秋冬寒意悄然來襲，或許你需要一雙兼具保暖與時尚感的名牌長靴。趁著雙11來臨，Net-a-Porter多款人氣名牌長靴款式低至5折，不妨趁著特價入手一雙高質感長靴，讓整體造型更具層次。不論是想打造法式優雅還是街頭時尚風，都能輕鬆找到心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜海洋公園買1送1，人均$269！搶飛入園見「加加」「得得」6隻大熊貓
海洋公園的雙11優惠殺到！Klook及Trip.com將推出海洋公園門票買一送一優惠，人均$269，平日門票每位原價$538起，超級抵買！只要搶到平飛就可以再入園探探6隻大熊貓包括家姐「加加」及細佬「得得」的得意萌樣，記得校定鬧鐘啊！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
【萬寧】yuu會員折扣日 全場95折（只限10/11）
今日11月10日萬寧yuu會員折扣日，會員到萬寧門市及網店購物（優惠碼「NOVYUU5」）可享95折！獨家會員優惠價包括Oilatum嬰兒潤膚乳霜 350毫升折實價 $70.3/件、Kanro甘樂潤喉糖折實價 $9.4/件、Dr.Wu超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30毫升折實價 $385.7/件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款
Jennie的穿搭向來都是甜中帶酷的代表，而在她私服的混搭公式正是以瑪莉珍運動鞋（Mary Jane Sneakers） 提升完整度，這雙兼具復古與活力的鞋款，將少女感與街頭氣勢完美融合，不論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能展現俏皮又不失高級感的時髦平衡。bella儂儂 ・ 18 小時前
福岡平機票優惠$599起！不怕熊出沒：11月紅葉、12月聖誕燈飾、1及2月浸溫泉 ｜雙11優惠2025
Trip.com將於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale，活期期間每晚9點推出$111起日本來回機票+優惠碼，11月11日首日除有東京一口價機票，同步9點準時推出福岡一口價機票，每位連稅只需$599，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜Estée Lauder官網限時8折+滿額送11件小禮物！IU同款Double Wear持久粉底$352入手、全年至抵價搶購「小棕瓶」套裝
Estée Lauder一年一度雙11勁減來了！備受喜愛的貴婦護膚品牌Estée Lauder，每逢雙11官網勁減亦是最佳入貨時機，除了全網正價護膚品 8 折超抵買，更有海量佳節套裝、滿額禮品，不論送禮自用性價比極高！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025
今年雙11，Balenciaga於FWRD平台推出限時快閃優惠，人氣手袋系列包括Rodeo、Le City、Crush 等熱賣款式，全面低至7折。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發雙球華夫筒買一送一！每個只需$42 包自選2球雪糕！
甜品always是最好的Comfort Food，無論自己一個享受，還是和情人、閏蜜同享，都歎得超有feel！最近Häagen-Dazs終於在Klook推雙球華夫筒買一送一，每人只需$42，就可一起慢慢歎雙球雪糕，而且今次優惠更是無限量任買！清新雪糕的滋味超級解膩，雪糕fans絕對不可以錯過！Yahoo Food ・ 21 小時前
GUCCI手袋萬元內之選！「這裡買」比官網價再平？皇牌Ophidia小手袋低至$7,100
名牌手袋閒閒地都近萬元一個，對於不少剛出社會的小資女來講，可能要草幾個月人工先可以負擔到。各位想入手名牌手袋的話，除了可以去官網或專門店外，英國大型百貨公司Selfridge亦是一個值得留意的尋寶之地，不少名牌手袋、波鞋、飾物都比香港平一截。近日Yahoo購物專員更發現原來Selfridges入手GUCC手袋比官網平，部分款式相等於8折入手，非常划算！想知如何可以以更精明方式購買GUCCI手袋？即看以下攻略！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$85 促銷中。換算之後大約只要 HK$660，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
平玩USJ攻略｜關西樂享週遊券豪華版買1送1，人均低至$389.2！USJ門票、JR PASS一日券等7項玩樂交通券｜雙11優惠2025
嚟緊會去日本關西玩的朋友注意！Trip.com 「雙 11 狂賞優惠活動」於11月11日12pm推出關西樂享週遊券豪華版買1送1優惠，人均低至$389.2，包日本環球影城USJ一日票、京都水族館門票、JR PASS一日券等多項玩樂交通券；性價比可以說是超級高，日本旅遊愛好者萬勿錯過！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前