iHerb雙11優惠全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
iHerb由即日起至11月13日凌晨1點，雙11優惠限時全單74折，即睇Yahoo購物推介：
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。
iHerb雙11優惠詳情：
1. iHerb雙11優惠
付款前輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
優惠日期：即日起至11月13日凌晨1點
保健品最受歡迎Top 3產品：
第3名：21st Century 蔓越橘 + 益生菌
21st Century蔓越橘 + 益生菌含有蔓越橘、益生菌、維他命C等成分，有助泌尿系統和消化系統健康，現時iHerb更有半價優惠，低至$32就可以買到60片裝，非常抵買！
21st Century 蔓越橘 + 益生菌
5折特價：$32｜
原價：$64
第2名：California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 300億菌
California Gold Nutrition LactoBif 益生菌長期登上iHerb保健品最暢銷產品Top3位置，配方含有8種經科學研究的活性益生菌菌株，分別是5種乳杆菌及3種雙歧杆菌，可以有助增加腸道的抵抗力，令腸道更健康。
California Gold Nutrition LactoBif 益生菌 300億菌
輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$131｜
原價：$177
第1名：Natural Factors BlueRich Blueberry Concentrate
5折特價：$52｜
原價：$104
Natural Factors的BlueRich Blueberry Concentrate每粒含12.5毫克花青素、500毫克藍莓等成分，有助眼睛健康和預防皮膚老化，不少iHerb用戶表示服食後有助減輕眼睛乾澀和疲勞等症狀，現時iHerb限時低至半價，$52可以買到約3個月份量。
零食百貨最受歡迎Top 3產品：
第3名：La Tourangelle 牛油果油
牛油果油比傳統煮食油較低膽固醇之餘，亦比其他食油釋出較少有害物質。La Tourangelle牛油果油100％純天然製造，食落有淡淡的水果味，容易接受，而且每15毫升更含8克Omega-9脂肪酸，對心臟健康有益。
La Tourangelle 牛油果油
輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$133｜
原價：$180
第2名：Bragg 有機蘋果醋
Bragg有機蘋果醋由有機種植蘋果製成，含有酵母，可產生有機酸和酶，有助促進消化及消滯。蘋果醋是零熱量、零糖、零脂肪的產品，更可以有多種食法，如製作飲品，把蘋果醋加入水或梳打水，酸酸地非常開胃；怕酸的話，亦可再額外加入蜂蜜中和，更加好味！
Bragg 有機蘋果醋
輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$30｜
原價：$41
第1名：Mamma Chia 有機奇亞籽
Mamma Chia有機奇亞籽健康及有營養之外，更可以增加飽足感，好多人都會加入去穀類早餐中。Mamma Chia有機奇亞籽含豐富蛋白質、Omega-3及無麩質，可以混合沙律、乳酪一齊進食！而家趁有優惠價買定幾包，日日食好快清貨！
Mamma Chia 有機奇亞籽
輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$39｜
原價：$53
美容美妝最受歡迎Top 3產品：
第3名：Advanced Clinicals 視黃醇精華
iHerb有不少抵買護膚品，而美國品牌Advanced Clinicals產品價錢相宜又多選擇，排名第3名的Advanced Clinicals 視黃醇精華，視黃醇成分有助改善皮膚皺紋問題，又含蘆薈和綠茶成分，有效滋養肌膚減少對皮膚的刺激，重點折後只需$52，非常抵買！
Advanced Clinicals 視黃醇精華
輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$52｜
原價：$71
第2名：Advanced Clinicals 透明質酸精華
排名第2位的同樣是Advanced Clinicals產品，Advanced Clinicals透明質酸精華在iHerb補濕精華類產品排名第一位，產品含罕見海洋提取物質及純正蘆薈，有助即時為皮膚補水，減淡細紋及增加皮膚的健康度，74折後低至$52，以補濕精華來講cp值極高！
Advanced Clinicals 透明質酸精華
輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$53｜
原價：$71
第1名：Advanced Clinicals 維他命C逆齡精華
第一名都是Advanced Clinicals的產品，當中的維他命C逆齡精華可以改善黑斑及膚色不均的問題，而且產品入面含有一種叫阿魏酸的天然抗氧成分，可以令皮膚減少受環境的損害。
Advanced Clinicals 維他命C逆齡精華
輸入優惠碼【SINGLES25】即可享全單74折
74折特價：$53｜
原價：$71
