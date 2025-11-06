低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜Go Wild行山用品限時24折起！超過2,000款行山鞋、行山服飾有平 Columbia行山鞋平近$900
Go Wild推出指定產品限時低至3折，而且更加碼買滿2件額外9折，滿4件額外8折，即看內文：
雙11優惠2025正進行得如火如荼，不少網購平台及品牌都已經搶前推出減價！今次Yahoo購物專員發現專賣運動及行山用品的Go Wild網店亦加入雙11戰團，推出指定產品限時低至3折優惠，而且更加碼買滿2件額外9折，滿4件額外8折，折上折後最平24折入手，折扣力度非常強勁！今次Go Wild雙11優惠都幾有誠意，當中有超過2,000款行山鞋、波鞋、運動服飾等有平，不少折後都平近千元，非常划算！想知Go Wild網店有什麼抵買？即看內文！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
近300款運動鞋有平！Columbia行山鞋平近$900
Go Wild是不少運動愛好者入手運動服飾之地，選擇夠多之餘，亦可以一次過買到不同品牌的款式。而今次雙11優惠，單計運動鞋已經有近300款選擇，多個熱門行山品牌如Columbia、New Balance、IcePeak等都有平。當中值得留意Columbia女裝防水緩震行山鞋，鞋面使用網眼結構，夠晒透氣；中底則使用TECHLITE+技術，有足夠的緩衝力及穩定性，原價$1,699減至$1,019，滿4件額外8折後低至$815，相等於48折入手，平到Yahoo購物專員都有一下懷疑自己計錯數！今次行山鞋都減得幾誇張，不少碼數都已經開始斷貨，大家有心水記得快手落單！
COLUMBIA 女裝 Peakfreak 防水緩震行山鞋
滿4件額外8折：$815｜
特價：$1,019｜ 原價：$1,699
COLUMBIA Women's Redmond V2 WP
滿4件額外8折：$527｜
特價：$659｜ 原價：$1,099
NEW BALANCE Women's Fresh Foam X Hierro V7 Gore-Tex®
滿4件額外8折：$639｜
特價：$799｜ 原價：$1,299
NEW BALANCE Men's Fresh Foam X 1080V13
滿4件額外8折：$639｜
特價：$799｜ 原價：$1,399
Columbia服飾至抵買！防水外套半價起
Yahoo購物專員望過減價服飾類產品，大部份都以Columbia為主，行山一族絕對可以趁平大買特買！推薦可以入手Columbia女裝抗污夾棉外套，外層使用Omni-Shield™ 防潑水技術，配上柔軟羊絨領設計，非常溫暖舒適。加上簡約中性色調，易於配搭，無論返工或日常出街都適合，折上折後低至$519，是秋冬必備的功能型外套。另外亦有Tee、背心、風褸等，一於趁特價買定幾件做替換喇！
COLUMBIA 女裝 Leadbetter Point II Sherpa 抗污夾棉外套
滿4件額外8折：$519｜
特價：$649｜ 原價：$1,299
COLUMBIA 女裝 Riley Grove 外套
滿4件額外8折：$359｜
特價：$449｜ 原價：$899
COLUMBIA 女裝 Riley Grove 外套
滿4件額外8折：$359｜
特價：$449｜ 原價：$899
COLUMBIA Women's Sun Trek SS Tee
滿4件額外8折：$255｜
特價：$319｜ 原價：$399
COLUMBIA 男女通用 Explorers Canyon 防曬短袖T恤
滿4件額外8折：$183｜
特價：$229｜ 原價：$459
