雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900

未到11月，各大網購平台已經搶閘推出雙11優惠2025！而美妝日用品店的SaSa莎莎網店，亦率先推出雙11早鳥優惠限時低至12折，多款化妝品、香水、護膚品、日用品等都有平，不少折後平近數百元，非常划算！今次Yahoo購物專員為大家精選了數款至抵買名牌香水，當中有Le Labo、Byredo、Jo Malone、YSL等，有些香水折完平到編輯都想自購！想知今次SaSa莎莎網店雙11優惠有邊幾款名牌香水值得入手？即看內文！

立即查看SaSa莎莎網店雙11優惠頁

Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起

SaSa莎莎網店名牌香水雙11優惠 最平12折起！

一年一度雙11優惠，絕對是大家掃平貨的好機會！今年莎莎網店的雙11折扣一樣有誠意，由即日起至11月16日，指定產品限時低至12折，當中大家只要使用Alipay HK付款，更有機會再享高達$70優惠，折扣力度十分強勁！Yahoo購物專員掃視一輪後，發現大家至愛的名牌香水非常值得入手，當中除了GUCCI、YSL、Jo Malone等之外，平時少有減價的Le Labo、Byredo、Acqua Di Parma等都有，不少款式折後價比官網平幾百元，編輯都心動想大手入貨！

至抵買一定要推薦Le Labo，其香水平時閒閒地都二千元起跳。今次SaSa雙11減價，Le Labo 紅茶29淡香精竟然減至$1,842就買到，官網賣緊$2,229，相等於83折入手，超抵買！Le Labo 紅茶29淡香精前調是清新的無花果、月桂葉及佛手柑；而中調由雪松、香根草及麝香交織；後調則以紅茶葉萃取，令香水聞落舒服、清新又帶點果香。另外編輯至愛的Byredo都有平，當中皇牌Rose of No Man’s Land是一款溫暖、乾爽，又帶有點玫瑰香的香水，聞落是一種成熟女人的香味，香港市價$1,550，現在莎莎雙11優惠價只需$878，足足平近$700，平到有點誇張！SaSa香水每次一有減價都好快被掃清光，大家有心水就要快手落單！

Le Labo 紅茶29淡香精 100毫升

莎莎雙11優惠價：$1,842｜ 官網價：$2,229

SHOP NOW

Le Labo 紅茶29淡香精 100毫升

Byredo 無人區玫瑰香水 50毫升

莎莎雙11優惠價：$878｜ 市價：$1,550

SHOP NOW

Byredo 無人區玫瑰香水 50毫升

Tom Ford 白麝香淡香精 100毫升

莎莎雙11優惠價：$1,691｜ 市價：$3,480

SHOP NOW

Tom Ford 白麝香淡香精 100毫升

Burberry 粉紅風格淡香水 100亳升

莎莎雙11優惠價：$250｜ 市價：$1,120

SHOP NOW

Burberry 粉紅風格淡香水 100亳升

Yves Saint Laurent Libre EDP 香水 90毫升

特價：$835｜ 原價：$1,420

SHOP NOW

Yves Saint Laurent Libre EDP 香水 90毫升

Loewe 001女士淡香精 75毫升

特價：$699｜ 原價：$1,000

SHOP NOW

Loewe 001女士淡香精 75毫升

Acqua Di Parma Fico Di Amalfi 淡香水 100毫升

特價：$729｜ 原價：$1,550

SHOP NOW

Acqua Di Parma Fico Di Amalfi 淡香水 100毫升

Jo Malone 鼠尾草與海鹽古龍水 30毫升

特價：$369｜ 原價：$670

SHOP NOW

Jo Malone 鼠尾草與海鹽古龍水 30毫升

Gucci Flora Gorgeous Gardenia 淡香精套裝 2件裝

特價：$649｜ 原價：$1,090

SHOP NOW

Gucci Flora Gorgeous Gardenia 淡香精套裝 2件裝

