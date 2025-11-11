Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜VANS波鞋突發低至45折！長青Old Skool不用$260／人氣Slip-On $252起

雙11優惠2025開鑼，各大品牌及網購平台都開始推出大減價，大家準備好彈藥瘋狂掃平貨未？今次Yahoo購物專員就見到ZALORA推出了VANS波鞋限時低至45折優惠，不少款式折後二、三百元左右就買到，當中最受歡迎的兩大系列，Old Skool及Classic Slip-On都有列入減價清單中，要買到心頭好絕無難度！VANS波鞋出名百搭又易襯，鞋櫃必定長備一對用來襯衫。如果你的鞋櫃仍未擁有的話，快趁今次ZALORA的VANS波鞋優惠入手喇！

立即查看VANS波鞋優惠頁

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

近300款VANS波鞋減價！必入兩大皇牌系列

講到VANS波鞋經典代表作，Old Skool絕對是榜首之一，這系列自推出以來，憑著鞋身兩傍的標誌性線條成為品牌象徵，辨識度非常高。Old Skool使用帆布及絨面拼接設計，搭配防滑耐磨的Waffle橡膠鞋底，既有穩定支撐力，同時又兼顧舒適度。而且鞋款更非常容易配襯，無論配牛仔褲、短褲或連身裙，都可以輕鬆駕馭，屬於那種「著幾年都不會過時」的鞋款。今次ZALORA雙11優惠中，多款Old Skool減價低至45折，原價五、六百元的款式，折後約二、三百元就買到。以百搭啡色Old Skool為例，原價$559減至$252已可入手，是補貨或首次入手VANS的大好機會！

Old Skool Sneakers

特價：$252｜ 原價：$559

SHOP NOW

Old Skool Sneakers

Old Skool Sneakers

特價：$359｜ 原價：$599

SHOP NOW

Old Skool Sneakers

Old Skool Sneakers

特價：$419｜ 原價：$599

SHOP NOW

Old Skool Sneakers

Old Skool

特價：$514｜ 原價：$605

SHOP NOW

Old Skool

另一款VANS必入鞋王，非Classic Slip-On莫屬，無鞋帶設計，穿脫方便，輕盈透氣，懶人大愛！Slip-On鞋身以低筒設計，多以配搭經典棋盤格或淨色款，簡約中帶點型格感，襯牛仔褲、闊腳褲、長或短裙等都一拍即合，是不少街頭時尚達人的日常之選。至抵買推薦經典黑白棋盤格Slip-On，雙11優惠限時45折後只需$252，性價比極高。Yahoo購物專員掃視一輪後，發現好多熱賣款的碼數都賣得好快，大家有心水款就要手刀落單！

Classic Slip-On

特價：$252｜ 原價：$559

SHOP NOW

Classic Slip-On

Classic Slip-Ons

特價：$399｜ 原價：$499

SHOP NOW

Classic Slip-Ons

Classic Slip-On

特價：$429｜ 原價：$505

SHOP NOW

Classic Slip-On

Authentic Creeper 運動鞋

特價：$484｜ 原價：$569

SHOP NOW

Authentic Creeper 運動鞋

Super Lowpro 運動鞋

特價：$527｜ 原價：$659

SHOP NOW

Super Lowpro 運動鞋

Super Lowpro

特價：$564｜ 原價：$806

SHOP NOW

Super Lowpro

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠推薦：

Alaia「法棍包」手袋官網價77折！Jennie、孫藝珍加持，Le Teckel折後萬五有找｜雙11優惠2025

CK內褲減價低至$78！Mingyu、JungKook同款3件再85折；Calvin Klein官網快閃折扣低至2折｜雙11優惠2025

Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025