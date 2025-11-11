容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
雙11優惠2025｜VANS波鞋突發低至45折！長青Old Skool不用$260／人氣Slip-On $252起
ZALORA推出了VANS波鞋限時45折起優惠，不少款式折後二、三百元左右就買到，即看內文：
雙11優惠2025開鑼，各大品牌及網購平台都開始推出大減價，大家準備好彈藥瘋狂掃平貨未？今次Yahoo購物專員就見到ZALORA推出了VANS波鞋限時低至45折優惠，不少款式折後二、三百元左右就買到，當中最受歡迎的兩大系列，Old Skool及Classic Slip-On都有列入減價清單中，要買到心頭好絕無難度！VANS波鞋出名百搭又易襯，鞋櫃必定長備一對用來襯衫。如果你的鞋櫃仍未擁有的話，快趁今次ZALORA的VANS波鞋優惠入手喇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
近300款VANS波鞋減價！必入兩大皇牌系列
講到VANS波鞋經典代表作，Old Skool絕對是榜首之一，這系列自推出以來，憑著鞋身兩傍的標誌性線條成為品牌象徵，辨識度非常高。Old Skool使用帆布及絨面拼接設計，搭配防滑耐磨的Waffle橡膠鞋底，既有穩定支撐力，同時又兼顧舒適度。而且鞋款更非常容易配襯，無論配牛仔褲、短褲或連身裙，都可以輕鬆駕馭，屬於那種「著幾年都不會過時」的鞋款。今次ZALORA雙11優惠中，多款Old Skool減價低至45折，原價五、六百元的款式，折後約二、三百元就買到。以百搭啡色Old Skool為例，原價$559減至$252已可入手，是補貨或首次入手VANS的大好機會！
Old Skool Sneakers
特價：$252｜
原價：$559
Old Skool Sneakers
特價：$359｜
原價：$599
Old Skool Sneakers
特價：$419｜
原價：$599
Old Skool
特價：$514｜
原價：$605
另一款VANS必入鞋王，非Classic Slip-On莫屬，無鞋帶設計，穿脫方便，輕盈透氣，懶人大愛！Slip-On鞋身以低筒設計，多以配搭經典棋盤格或淨色款，簡約中帶點型格感，襯牛仔褲、闊腳褲、長或短裙等都一拍即合，是不少街頭時尚達人的日常之選。至抵買推薦經典黑白棋盤格Slip-On，雙11優惠限時45折後只需$252，性價比極高。Yahoo購物專員掃視一輪後，發現好多熱賣款的碼數都賣得好快，大家有心水款就要手刀落單！
Classic Slip-On
特價：$252｜
原價：$559
Classic Slip-Ons
特價：$399｜
原價：$499
Classic Slip-On
特價：$429｜
原價：$505
Authentic Creeper 運動鞋
特價：$484｜
原價：$569
Super Lowpro 運動鞋
特價：$527｜
原價：$659
Super Lowpro
特價：$564｜
原價：$806
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100｜雙11優惠2025
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
雙11優惠推薦：
Alaia「法棍包」手袋官網價77折！Jennie、孫藝珍加持，Le Teckel折後萬五有找｜雙11優惠2025
CK內褲減價低至$78！Mingyu、JungKook同款3件再85折；Calvin Klein官網快閃折扣低至2折｜雙11優惠2025
Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025
其他人也在看
今日優惠｜萬寧官網送價值$1,111禮品、大家樂$1搶總值超過$100優惠套裝 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 36 分鐘前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限11/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) S 5包裝X110張 (3層) 買1送1、屈臣氏竹纖維棉柔細緻面紙 $20/件、屈臣氏抗菌沐浴乳松木味 1000毫升 $19.9/件、NATURALS BY WATSONS 玫瑰果極緻修護活膚油 $104.9/件、屈臣氏強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包 $189/件、屈臣氏成人三層衛生口罩30個獨立包裝買1送1！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【Italian Tomato】雙11快閃優惠 3件件裝蛋糕限時$111（只限11/11）
Italian Tomato推出雙十一快閃優惠，11月11日限定優惠價$111買件裝蛋糕3件，優惠適用於$48或以下之件裝蛋糕，$48以上之件裝蛋糕亦可補回差價選購，趁今日有優惠買幾件同朋友一齊share食！YAHOO著數 ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【大生生活超市】星期一＋11.11 八達通購物滿$188享89折（即日起至29/11）
今個11月逢星期一及11月11日，只要到大生生活超市購物滿$188，用八達通支付，即可享89折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】雙11優惠券開搶 送超過$500優惠（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折送上雙11優惠券，送上超過$500優惠，每日都有$30電子優惠券、$1產品等優惠等緊大家！YAHOO著數 ・ 1 天前
周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
ALOHAS是來自西班牙巴塞隆納的小眾手工鞋履品牌，憑藉高質感德訓鞋與可持續製鞋理念，在歐美及亞洲時尚圈迅速爆紅，成為近年最受矚目的新銳鞋履品牌之一。其中德訓鞋（German Trainer）系列外型俐落、百搭易襯，為喜愛低調時尚的消費者提供了Samba以外的理想選擇，連BLACKPINK Lisa也曾經在演唱會中穿上「TB.490」。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Olive Young國際版11月網購／免運費攻略！額外7折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至35折｜雙11優惠2025
韓國護膚美妝出名性價比高，而且專為亞洲肌膚而設，「中伏率」較低，而被譽為「韓國版Sephora」的Olive Young就是女生們的血拼天堂！雖然現時去韓國旅行十分方便，但不想遊走多間Olive Young先找齊心頭好的話，可直送香港的Olive Young網站是不錯的選擇。11月份官網有促銷，多個熱門品牌推出減價優惠，買齊$1,100輸入優惠碼【HK1130】更可享額外7折優惠，包括彩妝品牌colorgram、低敏保濕神器Torriden、ROUND LAB防曬霜等。Yahoo購物為大家準備了Olive Young網購及免運費攻略，讓大家輕鬆在家買到韓國女生最愛的護膚美妝！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
雙11開倉｜日本西松屋童裝統一$20件！日牌Skater全線8折 日本直送女裝GRL買一送一特價區
夏天終於離開，小朋友又是時候換季買新衫！適逢「雙11」，萌B殿堂推出「雙11+Black Friday購物祭」，日本西松屋童裝更統一$20件！指定日本品牌Skater、和光堂及Pigeon產品全線8折，媽媽至愛日本直送女裝GRL新款8折起、新設買一送一特價區，大人小朋友都可以買到心頭好啦！ 日本西松屋童裝統一$20件，好抵！ 連褸仔都係$20！ 日本西松屋童裝統一$20件！ 日本「西松屋」向來以高CP值見稱，並深受媽媽喜愛，是次「雙11」超抵價更統一$20件！！今次購物祭有不少衣服款式如長袖上衣、連身衣及長褲等。現場衣物由初生嬰兒至13歲以上尺碼均齊備：60-95cm適合初生嬰兒至3歲幼兒，100-160cm則適合4歲至13歲或以上中童，全部劃一$20件！連厚褸外套款、浴衣、泳衣款也是同一價錢！又平又靚不怕多買幾件，無懼小朋友大得快換衫密！ 此外，其他日本童裝品牌Birthday、BabiesRus都有優惠，現場買一送一！小次郎浴衣款$60兩件，真是閉眼也可入手的價錢！ 西松屋全場$20 日本直送女裝GRL新設買一送一特價區 日本女裝GRL性價比高、款式多，深受90後媽媽及女生喜愛！可親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
結業優惠2025｜文具佬馬鞍山店清貨劈價低至6折 全場買滿$100再8折！日韓卡通襪$12.5、日本化妝綿$8.5、聖誕裝飾5件85折
「文具佬生活百貨」主打各種生活雜貨及精品文具，近年深受香港人歡迎，但位於馬鞍山的旗艦店因不敵生意難做而日前宣布結業。踏入結業倒數一個月，馬鞍山店全場貨品買滿$100有8折，大量貨品更有6折優惠，Yahoo著數專員日前到現場為大家搜羅了大量精選貨品，一齊睇吓有咩好買啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月雙11優惠限時全單74折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有雙11優惠，限時全單低至74折，折扣非常強勁！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 天前
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
雙11旅行優惠眾多，Yahoo購物專員知道大家睇得眼花撩亂，無法牢牢記住各個人氣優惠推出的日期和時間，所以特別整合了這篇懶人包！只要bookmark這篇文章，就方便每日查看第二日的雙11優惠～即睇Trip.com、Klook、Rakuten Travel及永安旅遊平台11月11日推出的熱門優惠！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 29 分鐘前
雙11優惠2025｜Valentino Cardholder低至$1XXX！V Logo BORSA款手袋不用萬元入手
不知不覺已有不少商戶推出雙11優惠，又來到可以低價入手名牌產品的時候！今次推介入手Valentino手袋，講到Valentino產品，少不了其標誌性「V」Logo和柳釘設計，Yahoo購物專員發現FWRD男裝減價區有不少抵買的Valentino手袋和cardholder，最平低至55折，V Logo BORSA款手袋更不用萬元入手，款式更是男女都適用，趕快趁低價入手吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月雙11優惠額外最多7折/免費退貨/香港運費攻略
雙11優惠進行得如火如荼，簡約輕奢時尚網站FWRD都有雙11優惠，即日起至11月12日下午3時59分，全網可享額外7折，就連減價區產品都可享折扣優惠，最平折上折低至32折！FWRD是REVOLVE集團旗下副線品牌，主打精品服飾類別產品，讓大家可在線上購買各大名牌精品，從maisons de couture到新晉品牌， 幾乎齊集所有著名的設計師牌子，由小品牌至名牌都能買到。FWRD最新有優惠McQueen手袋折後最平低至$4,566、Fear of God Eternal Tee不用千元入手、Burberry cardhodler折上折低至$1,197，假如有心水貨品，記住放進購物車，用最優惠的價錢入手！這裡會定期更新FWRD Promo Code、FWRD優惠碼，讓大家在FWRD以優惠價購物。即睇以下FWRD網購教學、免運費詳情與退貨教學，編輯更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
iHerb最後2天全單74折！NMN產品邊款好？iHerb暢銷5款NMN保健品推薦 記得留意有無此成分｜雙11優惠2025
NMN一直是保健品界熱話，產品標榜可以逆齡、抗衰老，而市面的NMN產品亦由最平數百元一盒，至最貴一、兩千元都有。到底NMN哪個牌子好？應該如何選擇NMN保健品？Yahoo Food早前訪問過營養師去了解NMN是什麼，以及NMN功效及副作用等。今次Yahoo購物就會教大家認清幾個NMN重要成分，再精選多款iHerb上暢銷的產品。iHerb限時雙11優惠由即日起至11月13日，輸入指定優惠碼即可享全單74折優惠，最平$88入手NMN產品，各位正考慮入手NMN的話，不要錯過今次難得一遇的機會！Yahoo Food ・ 4 小時前