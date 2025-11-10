HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
雙11旅行優惠眾多，Yahoo購物專員知道大家睇得眼花撩亂，無法牢牢記住各個人氣優惠推出的日期和時間，所以特別整合了這篇懶人包！只要bookmark這篇文章，就方便每日查看第二日的雙11優惠～即睇Trip.com、Klook、Rakuten Travel及永安旅遊平台11月11日推出的熱門優惠！
即睇Trip.com雙11優惠 即睇Klook雙11優惠 即睇Rakuten Travel雙11優惠 即睇永安旅遊雙11優惠 即睇KKday雙11優惠
11月11日全日優惠
永安旅遊｜哈爾濱伊春號產品、全線九寨溝旅行團及指定北海道旅行團，每位減$1,000
11月11日凌晨12am
Klook｜全球活動即減$111，輸入優惠碼【HSBC25NOV111】
11月11日11am
Klook｜關西樂享周遊券豪華版買一送一，輸入優惠碼【HFPP1111】特價$736/2位👉🏻 SHOP NOW
Rakuten Travel｜「11.11 SALE」日本酒店5折券👉🏻SHOP NOW
相關文章：平玩USJ攻略｜關西樂享週遊券豪華版買1送1，人均低至$389.2！USJ門票、JR PASS一日券等7項玩樂交通券｜雙11優惠2025
11月11日12pm
Trip.com｜關西樂享周遊券豪華版買一送一，$778.3/2位👉🏻 SHOP NOW
Rakuten Travel｜「11.11 SALE」日本酒店6券👉🏻SHOP NOW
11月11日1pm
Rakuten Travel｜「11.11 SALE」日本酒店65折券👉🏻SHOP NOW
相關文章：雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
11月11日2pm
11月11日6pm
Klook｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1，特價$621/2位👉🏻 SHOP NOW
11月11日7pm
11月11日9pm
11月11日11pm
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025
啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025
昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025
東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025
高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025
京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025
東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025
旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋
