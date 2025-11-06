雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

Ecclestone：McLaren車隊"拖慢"Piastri偏袒NorrisSam Bloxham 前F1掌門人Bernie Ecclestone指控McLaren車隊以"各種手段"刻意拖慢Oscar Piastri，在車手世界冠軍之爭中偏袒其隊友Lando Norris。2025年賽季大多數時間，來自Woking的車隊旗下兩位車手，一直是頭銜之爭的主角，儘管他們一再強調兩人之間是公平競爭，但Norris和Piastri多次於場上發生碰撞，卻使得領隊Andrea Stella不得不頻繁重申，其所謂"木瓜規則"的平等執行。Piastri本被外界認為是最能夠發揮MCL39賽車潛力的車手，但最近幾場比賽反倒是Norris榨出了更多的表現，對他構成了嚴峻的挑戰。Piastri的領先優勢不斷遭受侵蝕，Norris甚至在贏得墨西哥GP之後，取代他成為新的車手積分榜領先者。Ecclestone在被RTL與sport.de問到，近來Piastri是否遭遇不公平對待時說：「是的，看起來確實如此。後半賽季McLaren車隊更為偏袒Norris」澳洲車手在八月份的荷蘭GP後，便再未贏得比賽。Ecclest

Racingnet ・ 23 小時前