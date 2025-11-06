《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！
雙11優惠｜淘寶、京東、拼多多以外 名牌網雙11優惠合集
今年不少品牌都有推出雙11優惠前哨戰，幫各位先來整合一下。另外都會根據以往經驗，幫大家「貼題」，整合我們預計將會大減價的網站，密切留意！
時尚時裝：
【已確定有雙11優惠品牌】
Uniqlo：11.11狂歡優惠，11月7日9am-11月13日｜SHOP NOW
FWRD：最高折扣：滿USD 2,000即7折，Code：1111，11月6至11月12日｜SHOP NOW
FARFETCH：New Season享75折，10月30日至11月13日｜SHOP NOW
Adidas：滿3件額外半價，即日起至11月16日｜SHOP NOW
Alo Yoga：會員全網7折，Code：ACCESS｜SHOP NOW
Polo Ralph Lauren：官網低至3折｜SHOP NOW
【期待有雙11優惠品牌】
Net-A-Porter：低至兩折｜SHOP NOW
The Outnet：低至25折｜SHOP NOW
Charles & Keith：優惠低至7折｜SHOP NOW
24S：FALL SALE快閃低至7折｜SHOP NOW
Selfridges：Seasonal Reduction｜SHOP NOW
時尚鞋款及配件：
【已確定有雙11優惠品牌】
Catalog：以$1,000買$1,111電子禮品卡，Code：GC111｜SHOP NOW
Swarovski：指定貨品低至7折；滿2件9折、滿3件或以上8折，Code：SHINE25，11月7至11日｜SHOP NOW
周生生：11.11購物優惠券，滿額最高當$1,000使用｜SHOP NOW
護膚美妝：
【已確定有雙11優惠品牌】
L’Occitane：正價產品購物淨值滿$1,111即享8折、滿$811即享7件身體及頭髮護理旅行套裝、滿$1,611即享11件身體及頭髮護理旅行套裝，即日起至11月10日｜SHOP NOW
【期待有雙11優惠品牌】
Sephora：Rare Beauty、Huda Beauty、Fenty Beauty等品牌低至半價，即日起至10月31日｜SHOP NOW
Lookfantastic：指定貨品75折，Code：TREAT｜SHOP NOW
日常用品、營養補充品：
【已確定有雙11優惠品牌】
iHerb：全網78折，Code：PRESINGLESHK｜SHOP NOW
【期待有雙11優惠品牌】
Dyson：Dyson Week單品最高享64折｜SHOP NOW
旅遊類別：
【已確定有雙11優惠品牌】
KKDAY：11.11週年，每日大派機票、$11＋狂搶食住玩｜SHOP NOW
Klook：本地及海外活動低至$11，11月1日至11月11日｜SHOP NOW
Rakuten：1,111張快閃優惠券即享高達50%優惠，即日起至11月12日｜SHOP NOW
【期待有雙11優惠品牌】
Trip.com：超級會員日，機票減高達$888、88折門票，即日起至10月31日｜SHOP NOW
Agoda：每日住宿優惠即減高達$360｜SHOP NOW
HopeGoo：星期三、星期五推高鐵$1＋$10亞太區漫遊SIM卡｜SHOP NOW
