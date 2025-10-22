雙11及Black Friday最常犯錯誤 熱數購物季人類總會重複犯錯的6件事

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11及 Black Friday 最常犯錯誤 熱數購物季人類總會重複犯錯的6件事

一到年尾，大大小小的購物平台都會相繼推出大型折扣狂歡活動，當中雙11及Black Friday絕對是每年的重頭戲，好多網店都會乘機推出激減優惠，吸引不少人瘋狂入手劈價產品！不過綜合過去雙11及Black Friday購物經驗，發現不少人網購時都會經常犯幾個錯誤，當中最常見的一定是貨不對版、衣不稱身，個個都睇model上身圖就當真！Yahoo購物整合過去網購經驗，熱數6個大家最常重複犯的錯誤，趁今年雙11及Black Friday前，入嚟重溫下，提醒自己「我答應我永不要重複犯錯」！

廣告 廣告

阿寶經典對白「人類總要重複同樣的錯誤」 (Photo credit：動畫《機動戰士Z高達》)

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

1）雙11／Black Friday正日一定最平？

以往大家掃平貨都一定會等到雙11或Black Friday正日，但近兩年不少網購平台除了正日會推出減價外，好多都會提早有早鳥優惠，而往往早鳥優惠都好容易被大家忽略，不少人都誓要等到正日先入手。不過根據Yahoo購物經驗，其實不少網購平台的早鳥優惠分分鐘比正日更抵買，而且牌子及款式選擇都比正日多，例如大前年iHerb Black Friday優惠為例，iHerb早在22號開始續日推出不同產品8折優惠，但到Black Friday正日時優惠只有85折，正日前的優惠反而更抵。大家今年雙11及Black Friday正日前，可以開始望定有無網站推出早鳥特價，覺得價錢夠抵的話唔使等到當日先買！

根據編輯經驗，其實唔少網購平台的早鳥優惠分分鐘仲平過正日

2）鞋款減價貨絕對要快手落單

千金難買心頭好，遇到自己心儀鞋款減價就更難！每次一有大型優惠，熱門鞋款尤其是Nike、Adidas、New Balance、Common Project、Veja等牌子永遠第一時間sold out。所以當見到心頭好，特別波鞋類一定要即刻畀錢落單，否則轉個頭就會斷碼，編輯試過幾次想等多日先買就已經無晒貨！

遇到自己鍾意嘅減價鞋款，絕對要手刀下單！

3）望清楚送貨地區／城市及運費價錢

網購其中一大吸引力就是可以直接將貨品送到屋企，唔使出街慢慢搵！不過每個網購平台的運費價錢及免運費要求都有唔同，特別是外國網站，送到香港的費用可以差幾百，以Farfetch及ASOS為例，Farfetch要買夠$3,000先可以免運費到香港，而ASOS只需要買夠$650就得，所以大家血拼前可以諗諗自己大概買什麼產品或者消費幾多錢，再睇下用邊個網站最划算！另外去Amazon網購的話，大家記住望清楚產品是否送香港，大家如果見到標價位置寫住「無進口手續費押金且免費送貨至香港」或「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方產品可以直接送貨至香港。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務，大家入手前要留意！

👉🏻Amazon集運公司攻略

以Amazon為例，產品頁面最右邊嘅框框內會寫明送唔送至香港，畀錢前記住check清楚！

4）記住睇評價／上身圖／退貨政策

網購最大苦惱就是無得親身睇實物，要貨品送到手先知道品質如何，尤其是衫褲，好易出現唔啱size或貨不對版，大家入手前記住要睇評價及客人回圖，減低中伏機會。如果網站無評價功能，大家可以望下網站的退貨政策，到時就算唔啱都可以退錢！編輯同事之前雙11網購買了一條連身裙，收到貨品後發現「理想與實物」差好遠，條裙短到跟童裝一樣，好彩同事買之前有check過該平台有免費退貨，唔使買完得啖笑！

買衫褲時記住要睇評價及客人回圖，減低貨不對版的機會！

編輯同事之前雙11網購買咗條裙，收到貨品後發現條裙短到同童裝一樣，所以睇評價、客人回圖及免費退貨非常重要！

5）花少少時間望多兩個平台格價

一到11月好多平台都會一齊推出折扣優惠，不同平台的減價幅度可以差幾百，甚至幾千，想用最抵價入手產品，不妨花少少時間望多兩個平台格下價。如果想要懶人包，Yahoo購物每年都會為大家整合雙11攻略及Black Friday攻略的文章，入面有齊各大熱門平台的折扣優惠，一眼睇晒邊到買最平，bookmark定個懶人包，今年第一時間有最新消息！

如果想到Amazon購物，有個專為Amazon格價而設的網站叫做camelcamelcamel，簡單地幫你了解想入手貨品的最低、最高價格及平均價格，還有第三方和二手貨品的價位。

6）Black Friday之後仲有Cyber Monday

Black Friday是每年11月第4個星期五，而緊接住的星期一就是Cyber Monday。隨住網購愈來愈方便，不少購物平台除了推出Black Friday優惠外，亦都會接住推出Cyber Monday優惠，延長大家的購物意慾。如果之前買唔夠，抑或有野未買，Cyber Monday可以是最後衝刺！而今年Cyber Monday將會在12月1日舉行，各位記住mark定日曆啦！

Black Friday買唔夠抑或買漏，Cyber Monday可以係最後衝刺！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品

Adidas官網波鞋減價快閃3日 最平27折起！大熱GAZELLE低至$216／長青全白Stan Smith最平$288

聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至32折！超抵$4,050入手25件貴婦級護膚品、最平$320買到聖誕套裝