雙12優惠2025｜周生生快閃2日限時低至65折！Sanrio金片掛飾$702／指定計價金飾工費38折最多減$2,418
周生生官網於12月12日及13日，一連兩日推出雙12快閃低至65折優惠，即睇Yahoo購物推介：
周生生官網於12月12日及13日，一連兩日推出雙12快閃低至半價優惠，絕對是大家今年以抵價入手金器或首飾的最後機會，周生生雙12優惠有多達2,074款手鍊、耳環、頸鍊、金器等飾物有減價，當中除了定價飾品值得購買外，一定要花時間望望計價黃金產品，最抵竟然可以做到工費低至38折，最多可慳$2,418手工費！一於趁平揀定月尾的聖誕禮物，到了12月12日正日直接付款check out！
周生生雙12優惠詳情及免運費攻略
周生生雙12優惠玩法非常簡單，不用買滿指定金額，亦毋須買滿指定件數，只要於優惠頁的產品就統統有折，到時付款前即自動有平，十分方便！雙12優惠由12月12日起至12月13日，指定定價產品最平做到65折！而大家最關注的計價黃金產品就有工費38折。大家只要於周生生官網購買產品即有免運費送貨，如果趕取貨亦可選擇到分店自取。最後提提大家，雙12優惠只限網店尊享！
日期：12月12日至13日
指定定價產品低至65折；指定999.9計價黃金飾品工費低至38折
運費：免運費或分店取貨
周生生優惠至抵買推薦：
周生生近年一改飾物店的舊派形象，加入不少時尚新派款式，吸引年輕人入手！今次減價可以留意周生生18K玫瑰金飾物，無老土、舊式感，同時又不失珠寶的高貴細緻。Sanrio characters黃金金片掛飾送禮一流，可愛又感到財氣滿滿，有玉桂狗、Melody、Hello Kitty，優惠後價錢只需$702，送給好朋友定會非常喜歡！飾品方面有Love Décodé 「愛情密語」鉑金鉑金吊墜，折後千元內可以入手，不過提提大家，這款需要搭配項鍊使用，可以買來聖誕party戴搭配聚會穿搭。還有一款典雅的EMPHASIS 18K白色黃金鑽石戒指享有65折，折後也只需$3,835，日常配戴也十分閃耀！
除了新式飾物抵買外，周生生最受歡迎的黃金產品亦同樣有折，而且工費最平更低至38折，平時計價黃金產品好多工費都四、五百起跳，現在雙12優惠可以慳好多！當中十分精美的生生有囍 「花悅連理」999.9黃金頸鍊，由原價$116,220減至$113,802，足足平$2,418！此外，還可以趁雙12優惠入手小朋友百日宴或滿月宴禮物，不會出錯的經典之選「新生篇」999.9黃金BB初生手鐲，38折工費折後只需$4,918，價格也算是容易入手了！
EMPHASIS「Timeless「恆」」18K白色黃金鑽石戒指
特價：$3,835｜
原價：$5,900
薄荷系列 18K玫瑰金耳環
特價：$1,214｜
原價：$1,380
Love Décodé 「愛情密語」950鉑金吊墜
特價：$936｜
原價：$1,040
「My Melody」999.9黃金金片
特價：$702｜
原價：$780
「Cinnamoroll」999.9黃金金片
特價：$702｜
原價：$780
「新生篇」999.9黃金BB初生手鐲
特價：$4,918｜
原價：$4,978
「永」足金頸鍊
特價：$6,419｜
原價：$6,789
「龍鳳和鳴」999.9黃金手鐲
特價：$15,953｜
原價：$16,648
「花悅連理」999.9黃金頸鍊
特價：$113,802｜
原價：$116,220
