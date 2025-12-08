Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜屈臣氏網店護膚品、保健品低至半價！滿額輸入優惠碼即減$250、買奶粉送電池爐

屈臣氏網店雙12優惠超抵買！大家作為易賞錢家族成員，當然要趁大減價支持下「家族生意」。即日起至12月16日，網店大派三大優惠，當中最誘人的當然是易賞錢會員購買精選商品，買滿$1,999輸入優惠碼【LESS250】即可減$250；更有送屈仔相機、可口可樂汽水、超迷你紙手帕18包裝等優惠。此外，保健品如BLACKMORES益生菌買2送1、雀巢奶粉買滿$450送普樂氏電池爐、Avène護膚品低至半價等優惠都非常吸引，大家不妨繼續看下去吧！

網店專屬三大優惠！

網購滿$588輸入優惠碼【 25DBL12 】送屈臣氏棉柔細緻超迷你紙手帕 18包裝 + 無糖可口可樂汽水迷你罐200毫升6罐裝+幸福益腸樂7包

網購滿$1,088，輸入優惠碼【 TAKEAPIC 】送屈仔限定版迷你相機

網購滿$1,999，輸入優惠碼【LESS250】即減$250

最後提提大家，每張單只限使用1個優惠碼。贈品數量有限，送完即止！

雙12屈臣氏限定三大優惠

網購滿額送屈仔相機

保健品限定優惠 BLACKMORES益生菌買二送一

益生菌與腸道健康息息相關！養好腸道連帶會加強免疫力、改善便秘與過敏情況，讓大家更有精神！但益生菌單價並不便宜，這次適逢屈臣氏限定BLACKMORES益生菌買2送1優惠，當然要趁平入手。

保健品外，還有雀巢奶粉超抵買，有利於關節、心血管、骨骼健康的三花成人奶粉，只需買滿$450即可送價值$329的普樂氏電池爐，有需要的大家，活動截止日期到12月16日，大家抓緊時間下單了。

買奶粉送電池爐

保健品買二送一

個人護理產品低至半價、買一送一

對敏感肌朋友超友好的法國護膚品品牌Avène，不添加防腐劑和不含香料，最適合冬天使用！現時屈臣氏網店大推低至半價優惠，包括水漾日常防曬乳液、溫和潔面乳、細胞激活三重修護眼霜，五折即可帶回家！而指定頭髮護理產品則有買一送一，潘婷PRO-V高濃保濕髮膜、海倫仙度絲去屑洗髮露都有優惠，目前幾款頭髮產品已經售罄，大家感興趣就快下單。

Avène護膚品低至半價！

頭髮護理產品買一送一

