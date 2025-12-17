Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
廣州酒店優惠｜廣州融創花間堂·悅雪酒店4折優惠！人均$333起包入住高級城景房+自助早餐+融創樂園門票
嚟緊想與家人北上旅遊的話，就不要錯過KKday推出的廣州融創花間堂·悦雪酒店套票4折優惠，2位入住高級城景房1晚，包自助早餐及廣州融創樂園門票，人均只需$333起！想以至抵價又住又玩又食的話，就要捉緊機會啦！
人均$333起！包入住高級城景房+自助早餐+融創樂園門票
北上玩樂想玩得抵，瞄準套票優惠就最精明！KKday今次推出的廣州融創花間堂·悦雪酒店套票4折優惠，認真抵買，由原價$1,656減至$666，變相人均只需$333起；便可入住雪映高級城景大床或雙床房連雙人自助早餐及雙人融創樂園門票，若同行有1位1米以下的兒童，更可免費享用自助早餐。本身融創樂園成人門票都要超過$250，現每人$333起包住包食包玩，而且入住期至2026年2月底，想趁今個冬季去玩返兩日一夜，可以說是抵到爛！
【KKday獨家優惠】雪映高級城景房+雙人自助早餐+雙人融創樂園
價錢：$666起｜
原價：$1,656
一站式親子玩樂天地！毗鄰熱雪奇蹟及融創樂園
融創花間堂·悦雪酒店位於廣州融創國際度假區，毗鄰大型室外主題樂園熱雪奇蹟和融創樂園，步行只需約5至10分鐘，園區亦有穿梭巴士免費乘搭。融創樂園除設有6大主題園區，超過30項遊樂設施和12項演藝項目，如雙軌雙車過山車「雙龍飛舞」和8K飛行影院「飛越廣東」等，無論是大人還是小朋友都啱玩！
至於酒店是以嶺南文化為主題，內部裝潢顯現代奢華感，每個房間佔地至少52平方米，可享有城市或湖畔景觀，寬敞又雅致。另酒店亦設有兒童遊樂區、室內恆溫泳池和24小時健身房等免費設施配套，大人小朋友留在酒店放電都同樣盡興！
廣州融創花間堂·悅雪酒店
地點：廣州花都區鳳凰北路69號（地圖）
入住時間：3pm
退房時間：12pm
交通：可從嘉禾望崗搭乘地鐵3號線轉9號線至花都廣場站，再步行至曙光路公車站轉乘花6路公車至石崗村總站，最後步行即可抵達。
