雙12優惠2025｜惠康及Market Place網購店取全單88折！開搶$100電子優惠券、低至4折新人價
惠康雙12優惠超抵買！即看內文：
雙12購物季又來到了～惠康及Market Place網店即日起除了提供乾貨及生活用品外，更開放蔬菜生果、肉類及冷凍食品給大家選購，每日早上10點前下單，最快即日可到門市自取！此外，即日起至18日的雙12購物節期間，也有大量優惠釋出，包括網購店取購物即享全單88折、限時開搶$100電子優惠券、低至4折新人價優惠等，讓大家慳得更多！
雙12至抵優惠！每日必搶$100優惠券
惠康網店即日起至18日期間，每日上午10點準時開搶$100電子優惠券，每日限量50張，先到先得。此外，網店新客戶購買指定產品低至4折新人價優惠，首單買滿$360即減$50兼免運費，再送$130優惠券。期間在網店有任何消費，會額外贈送$50電子優惠券！最後，惠康及Market Place網店即日起至2026年1月1日推出獨家優惠，選用網購店取購物即享全單88折，大家只需在指定頁面領取電子優惠券即可享有優惠，大家千萬別錯過！
網購店取精選88折產品推介
