雙12優惠2025｜人均$98起！日本景點買一送一優惠：東京TeamLab／名古屋LEGOLAND／長崎豪斯登堡門票｜附優惠碼

錯過了雙11？年尾這波「雙12」才是真壓軸！Klook年尾最後一擊「年尾抵Deal大放送」將於12月12日至15日一連四日大派旅行福利，當中大家最愛的「日本線」更是焦點區域，3大超人氣樂園及景點門票均有做買一送一優惠！無論你是想去東京打卡最新的teamLab、帶小朋友去名古屋玩LEGOLAND，還是去九州豪斯登堡感受歐洲風情，這次優惠都能幫你慳回一筆可觀旅費。優惠將於12月12日早上11時準時開搶，手快有手慢無，Yahoo Travel馬上幫大家整理重點，記得先Copy定優惠碼！

東京必去！teamLab Borderless數位藝術美術館｜人均$98起

自從台場teamLab搬遷到麻布台Hills後，全新的teamLab Borderless再次成為東京最熱門的打卡聖地之一。全場以光影、投影同互動裝置組成，主打「無界」概念，行入去好似置身另一個宇宙，每一個角落都是視覺盛宴。平時門票動輒要二百多，今次買一送一優惠後只需$196起，即人均$98起！無需一百元就能入場打卡，絕對是今次12.12的必搶之選。建議情侶或閨蜜們較好鬧鐘，搶到票後記得盡快預約入場時間！

【買一送一】東京 teamLab Borderless 數位藝術美術館門票

價錢：$196起，人均$98起

優惠碼：B1G1BORDERLESS

SHOP NOW

EN TEA HOUSE 幻花亭（圖片：Klook）

Bubble Universe（圖片：Klook）

親子首選！名古屋樂高樂園LEGOLAND｜人均$116.5起

如果有計劃去名古屋親子遊，名古屋樂高樂園LEGOLAND絕對是必排行程。作為亞洲第二座樂高樂園，這裡對2-12歲的小朋友超級友善，設施不刺激但趣味十足，還有超多LEGO模型可以影相。

平時一家四口入場費不菲，現在早鳥門票買一送一優惠價$233起，除開每人只需$116.5起！省下的門票錢，足夠你在園內買紀念品或者食頓豐富午餐，爸媽們絕對不能錯過！

【買一送一】日本名古屋樂高樂園門票 Legoland Japan - 【早鳥】樂高樂園1日門票

價錢：$233起，人均$116.5起

優惠碼：B1G1BORDERLESS

SHOP NOW

日本名古屋樂高樂園 ，擁有7個不同風格的主題分區，40多個遊樂設施和表演。（圖片：Klook）

現在早鳥門票買一送一優惠價$233起，除開每人只需$116.5起！（圖片：Klook）

長崎豪斯登堡 遊歐洲小鎮＋夜景燈飾一票玩盡｜人均$189起

想感受歐洲風情，推介去九州長崎豪斯登堡！全日本最大的歐洲主題園區長崎豪斯登堡，以歐洲童話小鎮風格聞名：運河、花海、歐式建築、再加夜晚燈飾，影相極靚！還有多項刺激的遊樂設施，以及世界級的VR設施和震撼的燈光騷。

平時長崎豪斯登堡一日護照門票要近四百元，現在人均只需$189起就可以玩足全日！對於計劃去福岡、長崎自由行的朋友來說，這張票絕對是CP值之王。

【買一送一】長崎豪斯登堡門票 - 1日護照

價錢：$378起，人均$189起

優惠碼：HTBB1G1

SHOP NOW

由即日至1月5日，長崎豪斯登堡舉行歐洲魔幻聖誕體驗，旅客可沉浸在璀璨燈光、歡樂音樂和節日魔力之中。（圖片：Klook）

長崎豪斯登堡還會有煙花表演，大家可欣賞到夜空壯麗煙花。（圖片：Klook）

注意事項：

優惠碼 每位用戶限用一次

每個優惠碼僅適用於指明嘅指定商品

優惠碼數量有限，用完即止

需於 2025-12-12 23:59 前兌換使用

