宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
雙12優惠2025｜百佳限時大派$50優惠券！網購限定商品88折、大量產品只需$12
百佳推出雙12活動，超抵買啊！即看內文：
雙12購物節即將來臨！百佳推出一系列超值雙12優惠活動，讓大家在年尾以超抵價錢選購聚會派對食物飲品、日常所需等。以下Yahoo購物專員為大家整理百佳雙12的優惠重點及優惠碼，當中包括「限時激賞」最高享有88折、門市限定消費滿$120送總值$50優惠券、$12專區、$120專區等，最抵買之選是買一件李錦記「舊庄特級蠔油優惠裝」即送出前一丁、家樂牌純鮮清雞湯、地捫茄汁！優惠時間有限，大家把握時機掃貨吧！
網店限時激賞優惠碼
12月12日：匯豐easy卡用戶買滿$800享92折、網購買滿$888輸入【D12HD】享92折、網購買滿$1,212輸入【HD88】享88折
門市限定優惠
百佳總有一間在左近，喜愛逛超市的朋友，也不要錯過門市的限定優惠～即日起至12月14日，在門市單一消費滿$120即送總值$50優惠券，包括$15門市限定優惠券兩張、$20網購送貨限定優惠券一張。
$12網購專區
$120網購專區
品牌大激賞
