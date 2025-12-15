精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
雙12優惠2025｜大阪酒店住宿優惠！人均$215.7起、連住3晚6折、送20吋行李箱、鄰近心齋橋／ 難波／梅田
年末壓軸購物檔期「雙12」雖然已經過去，但優惠期其實尚未完結！Yahoo Travel為大家搜羅了「雙12」的「遺珠」，特別精選多間大阪酒店住宿優惠，包括連續住宿享6折優惠、送20吋行李箱等，全部位於大阪市區，而且鄰近心齋橋、難波及梅田，無論是市內觀光購物，或是前往京都、神戶、奈良都同樣方便，立即把握機會，捉緊「雙12」優惠的尾巴吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
大阪酒店優惠1. 大阪難波相鐵Grand Fresa｜連續入住3晚享6折
大阪難波相鐵Grand Fresa屬於人氣平價商旅「相鐵集團」旗下酒店，品牌出名設備貼心齊全，備有投幣式洗衣間，大堂提供免費洗漱用品如牙刷、入浴劑、化妝棉、刮鬍刀等，住客亦可借用髮梳、冰枕、熨褲機等用品。8種房型包括單人房、雙人房，以及可容納3人的豪華雙床客房等，適合小型家庭或兩口子入住。酒店距離堺筋線日本橋站只是2分鐘步程，步行10分鐘內可到道頓堀、心齋橋商店街以及難波車站，落樓就是吃喝玩樂好去處。
優惠價：連續入住3晚約$1,557起，每晚人均$259.5起
大阪難波相鐵 Grand Fresa
地址：大阪府大阪市中央區日本橋1-1-13（地圖按此）
交通：大阪地下鐵堺筋線日本橋站6號出口步行2分鐘
大阪酒店優惠2. OMO7大阪｜滿$1,250送20吋行李箱
OMO7大阪以「歡笑與美食之都」為概念，樓高14層，酒店內滿佈大阪獨特文化，如客房內設有標記大阪著名觀光景點的地圖、湯屋外觀設計參考大阪澡堂文化、餐廳提供以大阪美食為基底的創意料理等，還設有「日本環球影城認證的OMO Ranger」，由通過日本環球影城的研修及取得認證的OMO7大阪工作人員解答旅客們對USJ的疑問。酒店備有436間、公共空間「OMO Base」內有休息區、圖書閱覽室、拍照區等，距離動物園前站或新今宮駅前駅只有3分鐘步程，並提供免費穿梭巴士前往日本環球影城。
優惠價：三人一房，每晚$1,467起，人均$489起／滿$1,250送20吋行李箱
OMO 7大阪by星野集團
地址：大阪市浪速區恵美須西3丁目16番30號（地圖按此）
交通：JR／南海電鐵「新今宮」站步行約4分鐘
大阪酒店優惠3. 大阪本町都城市酒店｜照價8折 城市綠洲為主題
同樣位於大阪市中心，大阪本町都城市酒店距離中央線堺筋本町站只有2分鐘步程，無論前往京都、神戶、奈良都十分方便。酒店以城市綠洲為主題，加入大量樹木及綠色元素，擁有308間客房，分為7種不同房型，均設有大型窗戶及露台，既有陽光又有「生風」，配備天花板嵌入式奈米離子產生器「Air-E」，為住客提供舒適的住宿體驗。
優惠價：每晚$1,098.4起
（原價$1,373），人均$549.2起
大阪本町都城市酒店
地址：日本大阪市中央區北久寶寺町1-8-7（地圖按此）
交通：大阪地下鐵中央線堺筋本町站步行2分鐘
大阪酒店優惠4. 大阪格蘭貝爾酒店｜人均$215.7起 4分鐘到心齋橋筋商店街
大阪格蘭貝爾酒店距離本町站只有5分鐘步程，行4分鐘就到熱鬧的心齋橋筋商店街，內有大量藥妝、100円店、手信店及餐廳，吃喝玩樂一應俱全！酒店設備齊全，設有大浴場、頂樓露台酒吧、洗衣房等，房間設計簡約，共7種房型，面積由137至310呎不等，供2-4人入住，空間雖不大，但設有特大窗戶，景觀開揚，能欣賞到大阪街景。
優惠價：每晚$431.4起
（原價$539.2），人均$215.7起
大阪格蘭貝爾酒店
地址：大阪府大阪市中央區北久寶寺町2-6-7 （地圖地此）
交通：大阪地下鐵御堂筋線「本町站」步行5分鐘
大阪酒店優惠5. 大阪梅田Intergate酒店｜人均$506.8起 位處梅田繁華地段
大阪梅田Intergate酒店位於梅田繁華地段，距離JR大阪站櫻橋出口只需行5分鐘，鄰近Grand Green Osaka、KITTE大阪、LUCUA Osaka等大型商場，方便一眾購物人士。酒店2021年開幕，設計現代時尚，頂樓設有大浴場、桑拿室等設備，客房寬敞明亮，部分客房配備浴缸，住客更可免費享用咖啡、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等，相當貼心！如今Rakuten Travel推出Super Sale優惠，67折後每晚只需$1,013.6起，人均$506.8起。
優惠價：每晚$1,013.6起
（原價$1,512.8），人均$506.8起
大阪梅田Intergate酒店
地址：大阪市北區梅田2丁目4-9（地圖按此）
交通：JR大阪站櫻橋出口步行約5分鐘
更多相關文章：
雙12優惠2025｜港澳玩樂優惠低至$12！香港迪士尼樂園半價、海洋公園/昂坪360買1送1、澳門Sandbox VR「怪奇物語」$12
雙12優惠2025｜香港海洋公園門票買一送一！SANRIO角色打卡＋探訪熊貓加加與得得｜即搶優惠碼
雙12優惠2025｜香港迪士尼樂園1日門票低至半價！即搶優惠碼享最高折扣$886｜暢玩20周年聖誕奇妙派對
雙12優惠2025｜澳門空中餐廳升空體驗低至31折＋送上網卡！人均$120起 離地50米360度俯瞰澳門景色
雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起
雙12優惠2025｜低至0.2折！$12起體驗澳門Zipcity飛索｜亞太區首個城市高空滑索
雙12優惠2025｜澳門室內電動卡丁車限時$12/位 時速高達60公里、大人小孩都玩得
3萬呎室內兒童遊樂場全日任玩買1送1、人均$125！全港最長兒童忍者道＋適合2-14歲小朋友
啟德JOYPOLIS SPORTS全日任玩套票登場！玩足一日10小時，除開每小時只需$69.8
日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節一日遊半價優惠 人均$301起！大阪專車接送/浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈
北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
其他人也在看
勁慳一成！國泰留學生機票獨家折扣 + 免費改期/加碼行李！
即刻喺 Trip.com 預訂國泰航空航班，享受學生獨家優惠，包括獨家票價*、額外行李限額+ 同埋免費改簽。Trip.com ・ 1 天前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 21 小時前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 11 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 14 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 17 小時前
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道 涉擾亂公眾秩序被捕 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前
飲咩咖啡=咩人？ 網民分析種類惹熱議 飲呢種咖啡最正常？
最近有網民於連登出帖，直接開題「飲咩咖啡＝咩人」，樓主逐個咖啡種類派人設，如飲手沖是「懶型MK文青」、飲Americano是「傻仔」、飲奶啡是「普通人」、飲即沖是「奴隸」、飲罐裝是「窮人」！帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友均不認同樓主片面分析，笑指樓主完全離地，扮清高，再額外補充多款咖啡，討論飲何種咖啡才算正常，部份留言更相當好笑！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
79歲李家鼎病癒暴瘦20磅 中氣十足現身自爆體重回升：冇退休兩個字
人稱「鼎爺」的79歲藝人李家鼎，今年9月出席活動時自爆因操勞過度而導致暴瘦20磅，又指患上胃炎及血氣不足，需要入院輸血，令人憂心其健康狀況。幸鼎爺昨日（12月13日）現身太古城出席其自家品牌宣傳活動時，雖然體型消瘦，但顯得精神奕奕，而且接受訪問時中氣十足，更透露體重已漸漸回升，他亦沒有打算退休。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案 水晶宮列斯有意接收
據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國更新建議 雙重國籍人士持 BNO 入境香港或不獲領事協助
英國外交部近日更新香港旅遊建議,對擁有雙重國籍人士提出警示,即使持英國護照包括BNO 來港,亦未必能獲得領事協助。infocast ・ 16 小時前
恒生內部重新招聘炒房舵手 原主管周丹玲再競逐 高層勢變動
滙控（0005.HK）加緊精簡重組，恒生銀行（0011.HK）的高層管理人員亦繼續出現變動及調整部署。消息透露，在恒生任職近20年、現掌舵該行俗稱「炒房」的資本市場及證券服務部主管周丹玲（Liz Chow），是目前10位高層管理人員之一，因應集團策略發展需要，其職位於10月中開始進行內部招聘，她本人亦要重新「應聘」（re-apply）競逐自己已任職逾9年的崗位，有關做法並不尋常，相信最終很可能導致恒生再有高層變動的結果，料不久後將有內部公布。信報財經新聞 ・ 4 小時前
阿摩廉頭痕 3將或要參戰非洲盃
【Now Sports】安保姆、阿麥迪亞路、馬沙拿維3名曼聯戰將都收到國家徵召，將參戰非洲國家盃，最快下星期一就要報到，或對阿摩廉的排陣帶來影響。英國《太陽報》指出，曼聯希望在周中對陣般尼茅夫前，盡量避免表明安保姆、阿麥迪亞路及馬沙拿維能否出戰的問題。主帥阿摩廉（Ruben Amorim）出席周五的賽前記者會時，用詞明題模稜兩可：「我們仍在跟國家隊們進行商談。周一就要對陣般尼茅夫，我們只可以說3將仍身在這裡，正在操練，而球隊正在為所有可能情況作出備戰準備。這確實令人沮喪，但仍沒辦法確定誰可以落場比賽。唯一的好消息是，我們有足夠的人腳去應對所有情況，這就是有較長時間備戰的好處，你可以能觀察到所有大小事情，並針對多種情況進行準備。」按非洲國家盃的規定，參戰諸將最遲12月15日就要到國家隊報到，所以曼聯3將理論上無法對陣般尼茅夫，現在雙方正探討能否踢完比賽再前往報到。《太陽報》指，阿摩廉已在周日的操練課中準備好兩個正選陣容名單，會按幾位非洲球員的情況隨機應變。最壞的情況是3名戰將都要在周一離隊，這意味著阿摩廉的陣式將被嚴重影響。當中安保姆對曼聯似乎最為關鍵，今季他已攻入7球並有1次助攻，是曼now.com 體育 ・ 13 小時前