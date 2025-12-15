Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜大阪酒店住宿優惠！人均$215.7起、連住3晚6折、送20吋行李箱、鄰近心齋橋／ 難波／梅田

年末壓軸購物檔期「雙12」雖然已經過去，但優惠期其實尚未完結！Yahoo Travel為大家搜羅了「雙12」的「遺珠」，特別精選多間大阪酒店住宿優惠，包括連續住宿享6折優惠、送20吋行李箱等，全部位於大阪市區，而且鄰近心齋橋、難波及梅田，無論是市內觀光購物，或是前往京都、神戶、奈良都同樣方便，立即把握機會，捉緊「雙12」優惠的尾巴吧！

大阪酒店優惠1. 大阪難波相鐵Grand Fresa｜連續入住3晚享6折

大阪難波相鐵Grand Fresa屬於人氣平價商旅「相鐵集團」旗下酒店，品牌出名設備貼心齊全，備有投幣式洗衣間，大堂提供免費洗漱用品如牙刷、入浴劑、化妝棉、刮鬍刀等，住客亦可借用髮梳、冰枕、熨褲機等用品。8種房型包括單人房、雙人房，以及可容納3人的豪華雙床客房等，適合小型家庭或兩口子入住。酒店距離堺筋線日本橋站只是2分鐘步程，步行10分鐘內可到道頓堀、心齋橋商店街以及難波車站，落樓就是吃喝玩樂好去處。

優惠價：連續入住3晚約$1,557起，每晚人均$259.5起

按此經Klook預訂

大阪難波相鐵Grand Fresa屬人氣平價商旅「相鐵集團」旗下酒店，品牌出名設備貼心齊全。（相片來源：Klook）

8種房型除有單人房、雙人房，亦有可容納3人的豪華雙床客房，適合小型家庭或兩口子入住。（相片來源：Klook）

酒店距離堺筋線日本橋站只是2分鐘步程，步行10分鐘內可到道頓堀、心齋橋商店街及難波車站，落樓就是吃喝玩樂好去處。（相片來源：Klook）

連續入住3晚可享6折優惠，折後人均只需$259.5起。（相片來源：Klook）

大阪難波相鐵 Grand Fresa

地址：大阪府大阪市中央區日本橋1-1-13（地圖按此）

交通：大阪地下鐵堺筋線日本橋站6號出口步行2分鐘

大阪酒店優惠2. OMO7大阪｜滿$1,250送20吋行李箱

OMO7大阪以「歡笑與美食之都」為概念，樓高14層，酒店內滿佈大阪獨特文化，如客房內設有標記大阪著名觀光景點的地圖、湯屋外觀設計參考大阪澡堂文化、餐廳提供以大阪美食為基底的創意料理等，還設有「日本環球影城認證的OMO Ranger」，由通過日本環球影城的研修及取得認證的OMO7大阪工作人員解答旅客們對USJ的疑問。酒店備有436間、公共空間「OMO Base」內有休息區、圖書閱覽室、拍照區等，距離動物園前站或新今宮駅前駅只有3分鐘步程，並提供免費穿梭巴士前往日本環球影城。

優惠價：三人一房，每晚$1,467起，人均$489起／滿$1,250送20吋行李箱

按此經KKday預訂

公共空間「OMO Base」內有休息區、圖書閱覽室、拍照區等。（相片來源：酒店官網）

酒店備有436間客房，客房內設有標記大阪著名觀光景點的地圖。（相片來源：酒店官網）

酒店以「歡笑與美食之都」為概念，樓高14層，滿佈大阪獨特文化。（相片來源：酒店官網）

OMO 7大阪by星野集團

地址：大阪市浪速區恵美須西3丁目16番30號（地圖按此）

交通：JR／南海電鐵「新今宮」站步行約4分鐘

大阪酒店優惠3. 大阪本町都城市酒店｜照價8折 城市綠洲為主題

同樣位於大阪市中心，大阪本町都城市酒店距離中央線堺筋本町站只有2分鐘步程，無論前往京都、神戶、奈良都十分方便。酒店以城市綠洲為主題，加入大量樹木及綠色元素，擁有308間客房，分為7種不同房型，均設有大型窗戶及露台，既有陽光又有「生風」，配備天花板嵌入式奈米離子產生器「Air-E」，為住客提供舒適的住宿體驗。

優惠價：每晚$1,098.4起 （原價$1,373） ，人均$549.2起

按此經Rakuten Travel預訂

同樣位於大阪市中心，大阪本町都城市酒店距離中央線堺筋本町站只有2分鐘步程，無論前往京都、神戶、奈良都十分方便。（相片來源：Rakuten Travel）

酒店擁有308間客房，分為7種不同房型，均設有大型窗戶及露台。（相片來源：Rakuten Travel）

大阪本町都城市酒店

地址：日本大阪市中央區北久寶寺町1-8-7（地圖按此）

交通：大阪地下鐵中央線堺筋本町站步行2分鐘

大阪酒店優惠4. 大阪格蘭貝爾酒店｜人均$215.7起 4分鐘到心齋橋筋商店街

大阪格蘭貝爾酒店距離本町站只有5分鐘步程，行4分鐘就到熱鬧的心齋橋筋商店街，內有大量藥妝、100円店、手信店及餐廳，吃喝玩樂一應俱全！酒店設備齊全，設有大浴場、頂樓露台酒吧、洗衣房等，房間設計簡約，共7種房型，面積由137至310呎不等，供2-4人入住，空間雖不大，但設有特大窗戶，景觀開揚，能欣賞到大阪街景。

優惠價：每晚$431.4起 （原價$539.2） ，人均$215.7起

按此經Rakuten Travel預訂

大阪格蘭貝爾酒店距離本町站只是5分鐘步程，行4分鐘就到熱鬧的心齋橋筋商店街。（相片來源：酒店官網）

酒店設備頗齊全，設大浴場、頂樓露台酒吧、洗衣房等。（相片來源：酒店官網）

房間設計簡約，共7種房型，面積由137至310呎不等，供2-4人入住。（相片來源：酒店官網）

大阪格蘭貝爾酒店

地址：大阪府大阪市中央區北久寶寺町2-6-7 （地圖地此）

交通：大阪地下鐵御堂筋線「本町站」步行5分鐘

大阪酒店優惠5. 大阪梅田Intergate酒店｜人均$506.8起 位處梅田繁華地段

大阪梅田Intergate酒店位於梅田繁華地段，距離JR大阪站櫻橋出口只需行5分鐘，鄰近Grand Green Osaka、KITTE大阪、LUCUA Osaka等大型商場，方便一眾購物人士。酒店2021年開幕，設計現代時尚，頂樓設有大浴場、桑拿室等設備，客房寬敞明亮，部分客房配備浴缸，住客更可免費享用咖啡、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等，相當貼心！如今Rakuten Travel推出Super Sale優惠，67折後每晚只需$1,013.6起，人均$506.8起。

優惠價：每晚$1,013.6起 （原價$1,512.8） ，人均$506.8起

按此經Rakuten Travel預訂

大阪梅田Intergate酒店位於梅田繁華地段，距離JR大阪站櫻橋出口只需行5分鐘即達，鄰近Grand Green Osaka、KITTE 大阪、LUCUA Osaka等大型商場。（相片來源：酒店官網）

頂樓設大浴場、桑拿室等設備。（相片來源：酒店官網）

客房寬敞明亮，部分客房配備浴缸，住客更可免費享用咖啡、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等，相當貼心！（相片來源：酒店官網）

大阪梅田Intergate酒店

地址：大阪市北區梅田2丁目4-9（地圖按此）

交通：JR大阪站櫻橋出口步行約5分鐘

