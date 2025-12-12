Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜港澳玩樂優惠低至$12！香港迪士尼樂園半價、海洋公園/昂坪360買1送1、澳門Sandbox VR「怪奇物語」$12

雙12將至，Klook由12月12日至12月15日一連4日推出「年尾抵Deal大放送」，每日分3大時段大派超過120個優惠，包括$12機場快綫、本地自助餐買一送一、香港迪士尼樂園買一送一、$12金光飛航船飛、台灣及泰國隊自助餐低至半價，以及世界各地不同景點低至買一送一等；今次Yahoo Travel將集中火力介紹低至$12的港澳玩樂好去處，包括香港迪士尼樂園半價、海洋公園及昂坪360纜車買一送一、澳門 Sandbox VR低至$12，立即往下睇睇優惠詳情及開搶時間！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

12月12日12nn開賣：澳門Sandbox VR虛擬實境體驗「怪奇物語」低至$12

Sandbox VR成立於2017年，在香港、澳門、新加坡、美國、加拿大等地均設分店，VR玩家只需佩戴頭戴式耳機、VR眼罩、體感衣、長槍、短槍或拳套等，就能全身進入其虛擬實境遊戲，做到真正的沉浸式體驗！今次Klook精選全新「怪奇物語」做優惠，是次體驗由Sandbox VR與Netflix聯合打造，邀得劇中知名演員Matthew Modine重演其經典角色布倫納博士，各位玩家將化身博士的實驗對象，走入劇中霍金斯實驗世界，原價每位$380，折後只需$12，超級抵玩，必搶！

優惠價：每位$12 （原價$380）

適用日期：2025年12月13日至12月31日

SHOP NOW

VR玩家只需佩戴頭戴式耳機、VR眼罩、體感衣、長槍、短槍或拳套等，就能全身進入其虛擬實境遊戲，做到真正的沉浸式體驗！（相片來源：Klook）

今次Klook精選全新「怪奇物語」做優惠，是次體驗由Sandbox VR與Netflix聯合打造，邀得劇中知名演員Matthew Modine重演其經典角色布倫納博士。（相片來源：Klook）

12月12日12nn開賣：Ryze Hong Kong兩小時門票第二位半價

鰂魚涌Ryze Hong Kong樓高兩層，佔地20,000呎，是港島最大型室內彈床樂園，設有逾40個相互連接的彈跳床、10多個海綿池，提供鞦韆、空中飛人、障礙訓練場、室內高空滑索、雙人彈跳床、攀石牆、派對甲板等遊戲，是小朋友放電好去處。Klook今次推出第二位半價優惠，一位參加者加一位陪同人士入場大玩兩小時，折後$443，人均$221.5，2026年1月1日之前都能入場。

優惠價：兩位$443 （原價$590） ，人均$221.5

適用日期：2025年12月13日至2026年1月1日

SHOP NOW

鰂魚涌Ryze Hong Kong樓高兩層，佔地20,000呎，是港島最大型室內彈床樂園。（相片來源：Klook）

設有逾40個相互連接的彈跳床、10多個海綿池，提供鞦韆、空中飛人、障礙訓練場、室內高空滑索、雙人彈跳床、攀石牆、派對甲板等遊戲，是小朋友放電好去處。（相片來源：Klook）

12月12日12nn開賣：Kiztopia/Bouncetopia 90/120分鐘門票大減$40

新加坡得獎親子遊樂場Kiztopia，自2022年首次進軍香港後，在港親子界火速竄紅，如今在新城市廣場、將軍澳中心、合和商場、啟德AIRSIDE、奧海城均設分店，成為家長帶小朋友放電的好去處！今次Klook一口氣推出五間分店的入場門票即減$40優惠，可選90/120分鐘，一大一小入場只需$206起，人均$103起，星期一至五都適用，再送聖誕限定款Kiztopia Friends充氣捧，絕對是聖誕放電好去處！

120分鐘入場門票 (1大1小) + Kiztopia Friends充氣捧(聖誕限定款)

優惠價：星期一至五$256 （原價$296） 、星期六及日$326 （原價$366）

適用分店：新城市廣場、將軍澳中心、合和商場

按此購買新城市廣場Kiztopia門票

按此購買將軍澳中心Kiztopia門票 按此購買合和商場Kiztopia門票

新城市廣場Kiztopia門票低至$256起。（相片來源：Klook）

合和商場Kiztopia門票低至$256起。（相片來源：Klook）

90分鐘入場門票 (1大1小) + Kiztopia Friends充氣捧 (聖誕限定款)

優惠價：星期一至五$206 （原價$246） 、星期六及日$266 （原價$306）

適用分店：啟德AIRSIDE、奧海城

按此購買啟德AIRSIDE Bouncetopia門票 按此購買啟德奧海城 Bouncetopia門票

啟德AIRSIDE Bouncetopia門票低至$206起。（相片來源：Klook）

12月12日9pm開賣：香港迪士尼樂園1日門票低至半價

今個聖誕，香港迪士尼樂園既有20週年慶典「奇妙派對」，亦有年度盛事 「A Disney Christmas」，可以說是前所未有的雙重派對，魔雪奇緣世界處處布滿富有阿德爾傳統特色的聖誕裝飾，能與安娜、愛莎及基斯托夫大開聖誕派對；Duffy與好友換上全新冬日服飾，於朋友仔的家裡一起開聖誕派對；還有加入20周年限定元素的巨型聖誕樹、聖誕美食、聖誕禮品，而31晚更有「跨年倒數派對時刻」，與米奇與好友開心迎接2026年！大家只需於12月12日9點起即可領取優惠碼【HKDL1250】，專享香港迪士尼樂園1日門票半價優惠。

優惠價：輸入優惠碼【HKDL1250】享1日門票半價

SHOP NOW

香港迪士尼樂園既有20週年慶典「奇妙派對」，亦有年度盛事 「A Disney Christmas」，可以說是前所未有的雙重派對。（相片來源：香港迪士尼樂園）

Duffy與好友換上全新冬日服飾，於朋友仔的家裡一起開聖誕派對。（相片來源：香港迪士尼樂園）

12月12日9pm開賣：香港海洋公園門票買一送一

香港海洋公園於12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，能找到6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon。Klook將於12月12日9點起推出買一送一優惠碼【HKOP1212】，必搶！

優惠價：輸入優惠碼【HKOP1212】享買一送一

SHOP NOW

香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動。（相片來源：香港海洋公園）

12月12日9pm開賣：昂坪360纜車門票（標準車廂來回票 + 香港機場快綫單程票）買一送一

12月12日9點還有昂坪360纜車門票買一送一優惠，折後只需$192，即有兩套標準車廂來回票，以及香港機場快綫香港站往香港國際機場或香港國際機場往香港站單程票，除開每位只需$96，原價一張單程纜車門票都要$205，搶到的話絕對超級抵買！

優惠價：2人份標準車廂來回票＋香港機場快綫單程票 $192，人均$96

SHOP NOW

12月12日9點還有昂坪360纜車門票買一送一優惠，折後只需$192。（相片來源：Klook）

原價一張單程纜車門票都要$205，搶到的話絕對超級抵買！（相片來源：Klook）

更多相關文章：

聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會

聖誕好去處2025｜唐宮小聚點心工作坊 人均$165起！親子DIY聖誕樹、小雪人點心／嘆5款下午茶點／附證書

雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起